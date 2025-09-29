УКР
Єврокомісарка Кос прибула до України
Єврокомісарка Кос розпочала триденний візит в Україну

Марта Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос прибула до України з триденним візитом, який розпочала на Закарпатті.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Мета візиту - підтвердити підтримку ЄС європейського курсу України та відзначити завершення процесу скринінгу на шляху до вступу в ЄС.

У перший день перебування Кос відвідає школи для угорської та словацької меншин на Закарпатті та зустрінеться з представниками Ради національних меншин України. Обговорюватимуть реалізацію ухваленого у травні Плану дій щодо нацменшин. Також вона огляне новозбудовану євроколію.

У вівторок, 30 вересня, єврокомісарка зустрінеться з регіональною владою щодо реформи децентралізації, відвідає програму "Український тиждень стійкості", реабілітаційний центр Unbroken, житловий проєкт для ВПО та ветеранів, профінансований ЄС, а також проведе зустрічі з представниками громадянського суспільства.

У середу Кос працюватиме у Києві, де обговорюватиме з урядом і парламентом порядок денний євроінтеграційних реформ. Також заплановані зустрічі з антикорупційними органами для акценту на верховенстві права та антикорупційних змінах.

