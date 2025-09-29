Еврокомиссар Кос начала трехдневный визит в Украину

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прибыла в Украину с трехдневным визитом, который начала на Закарпатье.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет Цензор.НЕТ.

Цель визита - подтвердить поддержку ЕС европейского курса Украины и отметить завершение процесса скрининга на пути к вступлению в ЕС.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

В первый день пребывания Кос посетит школы для венгерского и словацкого меньшинств на Закарпатье и встретится с представителями Совета национальных меньшинств Украины. Будут обсуждать реализацию Плана действий по нацменьшинствам, принятого в мае. Также она осмотрит новопостроенную евроколею.

Во вторник, 30 сентября, еврокомиссар встретится с региональными властями по реформе децентрализации, посетит программу "Украинская неделя устойчивости", реабилитационный центр Unbroken, жилой проект для ВПЛ и ветеранов, профинансированный ЕС, а также проведет встречи с представителями гражданского общества.

В среду Кос будет работать в Киеве, где будет обсуждать с правительством и парламентом повестку дня евроинтеграционных реформ. Также запланированы встречи с антикоррупционными органами для акцента на верховенстве права и антикоррупционных изменениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен не исключает возможности сбивания российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО