Еврокомиссар Кос начала трехдневный визит в Украину
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прибыла в Украину с трехдневным визитом, который начала на Закарпатье.
Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет Цензор.НЕТ.
Цель визита - подтвердить поддержку ЕС европейского курса Украины и отметить завершение процесса скрининга на пути к вступлению в ЕС.
В первый день пребывания Кос посетит школы для венгерского и словацкого меньшинств на Закарпатье и встретится с представителями Совета национальных меньшинств Украины. Будут обсуждать реализацию Плана действий по нацменьшинствам, принятого в мае. Также она осмотрит новопостроенную евроколею.
Во вторник, 30 сентября, еврокомиссар встретится с региональными властями по реформе децентрализации, посетит программу "Украинская неделя устойчивости", реабилитационный центр Unbroken, жилой проект для ВПЛ и ветеранов, профинансированный ЕС, а также проведет встречи с представителями гражданского общества.
В среду Кос будет работать в Киеве, где будет обсуждать с правительством и парламентом повестку дня евроинтеграционных реформ. Также запланированы встречи с антикоррупционными органами для акцента на верховенстве права и антикоррупционных изменениях.
