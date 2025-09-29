РУС
Еврокомиссар Кос прибыла в Украину
Еврокомиссар Кос начала трехдневный визит в Украину

Марта Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прибыла в Украину с трехдневным визитом, который начала на Закарпатье.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет Цензор.НЕТ.

Цель визита - подтвердить поддержку ЕС европейского курса Украины и отметить завершение процесса скрининга на пути к вступлению в ЕС.

В первый день пребывания Кос посетит школы для венгерского и словацкого меньшинств на Закарпатье и встретится с представителями Совета национальных меньшинств Украины. Будут обсуждать реализацию Плана действий по нацменьшинствам, принятого в мае. Также она осмотрит новопостроенную евроколею.

Во вторник, 30 сентября, еврокомиссар встретится с региональными властями по реформе децентрализации, посетит программу "Украинская неделя устойчивости", реабилитационный центр Unbroken, жилой проект для ВПЛ и ветеранов, профинансированный ЕС, а также проведет встречи с представителями гражданского общества.

В среду Кос будет работать в Киеве, где будет обсуждать с правительством и парламентом повестку дня евроинтеграционных реформ. Также запланированы встречи с антикоррупционными органами для акцента на верховенстве права и антикоррупционных изменениях.

Щось вона не із того розпочала.....
показать весь комментарий
29.09.2025 15:56 Ответить
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__[0]=AZU1742Ya0fKDCD8ALR3pIIFF9sJ2LyotgCDSkZPxG3Eg5optOxzPPeJ1-lV9sV0aM0Pv2rUe9Okvoe-WjhHryutbOTAWli9fHB54L9_CmaFuUX_ODur0aXLEJa866E5mImUsczHBCzD11oEY6Kg0RVP-*********************-FcNqCLZ9Pz9F7QewteHA&__tn__=-UC%2CP-R покажить їй Бучу і Бабий Яр

Олександер Турчинов

29-30 вересня 1941 року в Києві відбулись масові розстріли у Бабиному Яру. Лише за два дні було вбито щонайменше 33 771 людину.

Розстріли у Бабиному Яру проводилися і пізніше, аж до визволення Києва від окупації. Серед страчених, зокрема, 621 члена Організації українських націоналістів
показать весь комментарий
29.09.2025 16:12 Ответить
 
 