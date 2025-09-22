Цілі Зеленського не змінилися - він продовжує знищувати НАБУ та САП, - Шабунін

Частина лідерів громадської думки закриває очі на те, що президент Володимир Зеленський продовжує знищувати НАБУ та САП.

Про це повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ/САП завершили розслідування схеми "яєць по 17 грн" – справа йде в суд. Памʼятаєте, як багато ЛОМів захищали Резнікова? З досі незрозумілих мені причин, люди закривали очі на факти і документи. Ніколова, "Дзеркало Тижня" і ЦПК звинувачували у наклепі на чесну владу в інтересах ворога. Не так багато з тих ЛОМів визнало помилку. Ще менше попросили вибачення за вилитий на нас бруд (публічно – одиниці).

Визнавати свої помилки – нормально. Не помиляються лише ті, хто нічого не роблять. Ми в ЦПК теж помиляємося, але ми вміємо свої помилки визнавати (як, наприклад, з Умєровим). Не довіряти на слово – теж нормально. Саме тому ми в ЦПК з партнерами завжди доводимо свою позицію фактами та документами", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ ввело в оману правоохоронну систему Німеччини, щоб провести обшук, - Шурма

За словами Шабуніна, зараз Зеленський руками силовиків будує "корупційну малоросію".

"І ми НЕ просимо вірити нам на слово, ми вказуємо на очевидні факти.

Як, наприклад, зарання сплановане і реалізоване знищення незалежності НАБУ/САП в Раді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Золоті яйця" Міноборони: НАБУ завершило розслідування у справі про розкрадання понад 700 млн грн ДЕТАЛІ СХЕМИ

І Зеленському те знищення вдалося – нікчемні депутати проголосували його закон. Просто пізніше українці з картонками та лідери ЄС змусили президента відповзти. Проте ані цілі, ані цінності в Зеленського не змінилися – він продовжує знищувати НАБУ/САП, які розслідують його корупцію. Так, саме його, бо немає ніякої окремої корупції Міндіча, Чернишова чи Шурми. Всі ці люди – рукавички на руках Зеленського/Єрмака.

Як і тоді з "яйцями по 17 грн" – зараз частина ЛОМів закривають очі на незаконне увʼязнення детектива та його літнього батька (і катування останнього!). Сподіваюся, що нам вдасться зупинити запущений Зеленським маховик беззаконня до того, як він почне перемелювати тих, хто зараз його "не помічає"", - підсумував голова ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шабунін: "Війна між СБУ і НАБУ" - маніпуляція, яку просуває Банкова