2 177 31

НАБУ ввело в оману правоохоронну систему Німеччини, щоб провести обшук, - Шурма

шурма

Колишній заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що українські правоохоронці нібито обдурили німецьких колег, щоб провести обшук у його будинку в Німеччині.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами Шурми, німецькій стороні подали документи, у яких він нібито визнав незаконність отриманих коштів, хоча детективи його жодного разу не допитували. Він також підкреслив, що не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого, а "справи Шурми та його брата" не існує.

"Є фактова справа по ситуації з більше ніж 70 підприємствами, електростанції яких опинилися на тимчасово окупованій території, але продовжували постачати електроенергію в енергосистему України", - написав Шурма.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шурма переїхав до Австрії після обшуків у Німеччині, - ЗМІ

Шурма зазначив, що співпрацює з німецькими правоохоронними органами, добровільно передав усі електронні пристрої та паролі доступу до них. 

"Тож вимагаю спростувань неправдивої інформації від тих, хто її оприлюднює. Після відповідних юридичних процедур в Німеччині готовий журналістам надати більше подробиць щодо методів роботи правоохоронців з вигадування "доказів"", - зазначив Шурма.

Що передувало?

У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.

Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збитки на мільярд: ДБР нарахувало майже 600 пов’язаних з "Лісами України" кримінальних справ

Автор: 

+16
А як же ж ти придбав будинок у Німеччині? На важко зароблені гроші, чи не так? Ганьба ОП.
показати весь коментар
18.09.2025 14:14 Відповісти
+12
невже ти шурма хочеш повернутися до України ?!!!... самий чесний із слуг 🤡 ... ...
показати весь коментар
18.09.2025 14:18 Відповісти
+12
економив на сніданках в школі,в виші,в жОпі......
показати весь коментар
18.09.2025 14:19 Відповісти
Це лише приватна думка корупціонера, навіщо її тут розміщують незрозуміло. За гроші?
показати весь коментар
18.09.2025 14:19 Відповісти
ну суб'єктивні думки тцк,мусорів,та інших ,,некомпетентних,, теж розміщують,чи ви проти гласності,свободи слова та думки??хоча ні ви за розширеняя свавілля,безкарності,беззакконня та інших закручених гайок,та війни до останнього українця бо сам не там....
показати весь коментар
18.09.2025 14:26 Відповісти
бо не рядовий корупціонер, а видатний, ОПний, один із ЗЄліної вєліколєпної шістьорки видатних менеджерів.

.
показати весь коментар
18.09.2025 14:27 Відповісти
Всі в оХВісі їли шаурму, а він ні. Економив і придбав
показати весь коментар
18.09.2025 14:24 Відповісти
Тодi все гаразд 😁 Зачьот.
показати весь коментар
18.09.2025 14:31 Відповісти
ото ж !

НАБУ ввела в оману, а цей сучий потроху чесний і нічого не крав.

чого ж тоді в Австрії з Германії втік ?

.
показати весь коментар
18.09.2025 14:24 Відповісти
обіженка
показати весь коментар
18.09.2025 14:17 Відповісти
Рафік не віновнік, самсєм
показати весь коментар
18.09.2025 14:25 Відповісти
Пля....до сліз..
показати весь коментар
18.09.2025 14:17 Відповісти
Та да! Головге, що сам Шурма, його брат і батяня їхній зі спочилої в Бозі медведчуківської сдпу(о) ніколи нікого в оману ге вводили.
показати весь коментар
18.09.2025 14:31 Відповісти
Он, як завертає в «екзилі» служка з грошима зеленського!!!
Пробив він днище, аж лайно по колінах хлище!!
показати весь коментар
18.09.2025 14:18 Відповісти
Та не вже а яяяй
показати весь коментар
18.09.2025 14:22 Відповісти
Ви всьо врьотє, Ростик нє віноват!
показати весь коментар
18.09.2025 14:24 Відповісти
Якщо Шаурма такий чесний, то чому він ховається в Європі?
показати весь коментар
18.09.2025 14:27 Відповісти
В багажник його під передачі від заробітчан, і в Україну його привезти, щоб не здипів, і тут розбиратися
показати весь коментар
18.09.2025 15:09 Відповісти
Такий щирий та чесний... То чого ж ти не в Україні, падлюко?
показати весь коментар
18.09.2025 14:28 Відповісти
його криша - ахмєтка, знов ні при чому....
показати весь коментар
18.09.2025 14:28 Відповісти
Чикатило тоже делал заявления, что он невиновен
показати весь коментар
18.09.2025 14:31 Відповісти
Та ну?Ввести в оману Німеччину?Це плід фантазії Шурми.Він може ввести в оману і НАБУ і Німеччину.Частіше таких як Шурма,Кириленко,Гайдай притягували б до відповідальності.Омана почалася з Оману.
показати весь коментар
18.09.2025 14:34 Відповісти
Тож вимагаю спростувань неправдивої інформації від тих, хто її оприлюднює. -давай, Шурма спростовуй інформацію.котра стосується особисто , через правосуддя ,а не через особисте вигадування спростування " нє віноватая я" .чи то "мої руки нічого не крали"
показати весь коментар
18.09.2025 14:39 Відповісти
Ця регіанально-зелена відрижка ще щось вякає про політичний утиск !?
показати весь коментар
18.09.2025 14:41 Відповісти
Батько Шурми крав при Кучмі під ''дахом'' свого друга Медведчука, потім крав при Януковичі під ''дахом'' Льовочкіна і Добкіна.

Ростик Шурма починав красти при Януковичі під батьковою опікою. Далі Ростика приголубив Ахметов.

Потім при Зеленському Ростик Шурма зробив карколомну кар'єру і завдяки Єрмаку отримав можливість грабувати Україну і Українців безмежно.

Усі дружньо ''по-дякуємо'' злодійським сім'ям Кучми, Медведчука, Януковича, Льовочкіна, Зеленського, Єрмака, Шурми.
показати весь коментар
18.09.2025 14:42 Відповісти
І тобі виродку хватає совісті звинувачувати журналістів і НАБУ ,твоє місце тюремні нари.
показати весь коментар
18.09.2025 14:43 Відповісти
Як шурма виїхав з України, чи він не військово-зобовязаний.
показати весь коментар
18.09.2025 14:49 Відповісти
а як виїхав за кордон ?
показати весь коментар
18.09.2025 14:50 Відповісти
"Залатой ти чілавєк, Юрій Вєнєдіктавіч, атдахнуть тєбє нада!"(с)
показати весь коментар
18.09.2025 14:58 Відповісти
Воно отпимувало 1млн зарплати, коли запоріжсталівці-20 тис🤬🤬🤬 Завдяки таткові пролізло у верхи влади, напизлило 100500 вагонів грошей, а тепер втекло за кордон і гавкає звідти🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
показати весь коментар
18.09.2025 14:59 Відповісти
Підгорає... підставив ОПу зберігаючи документи в телефоні і в бумажних файлах. Долю Портнова можеш повторити. Адрюша такі речи не вибачає.
показати весь коментар
18.09.2025 15:02 Відповісти
 
 