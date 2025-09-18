НАБУ ввело в оману правоохоронну систему Німеччини, щоб провести обшук, - Шурма

Колишній заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що українські правоохоронці нібито обдурили німецьких колег, щоб провести обшук у його будинку в Німеччині.

За словами Шурми, німецькій стороні подали документи, у яких він нібито визнав незаконність отриманих коштів, хоча детективи його жодного разу не допитували. Він також підкреслив, що не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого, а "справи Шурми та його брата" не існує.

"Є фактова справа по ситуації з більше ніж 70 підприємствами, електростанції яких опинилися на тимчасово окупованій території, але продовжували постачати електроенергію в енергосистему України", - написав Шурма.

Шурма зазначив, що співпрацює з німецькими правоохоронними органами, добровільно передав усі електронні пристрої та паролі доступу до них.

"Тож вимагаю спростувань неправдивої інформації від тих, хто її оприлюднює. Після відповідних юридичних процедур в Німеччині готовий журналістам надати більше подробиць щодо методів роботи правоохоронців з вигадування "доказів"", - зазначив Шурма.

Що передувало?

У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.

Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.

