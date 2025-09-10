Шурма переїхав до Австрії після обшуків у Німеччині, - ЗМІ
Після обшуків за запитом НАБУ у своєму помешканні в Німеччині колишній заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма переїхав до Австрії.
Про це пише Українська правда, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, у Німеччині вже були прецеденти екстрадиції за запитом України, водночас Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ".
"Бізнесмен і співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, за даними співрозмовників у бізнесових колах, у перспективі сподівається на притулок в Ізраїлі.
А найбільш "незахищений" іноземними юрисдикціями колишній віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, якого із Варшави до Києва повертали силами ГУР, поки що "безрезультатно намагається зрозуміти масштаб своїх проблем із законом", - пишуть автори.
У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.
25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.
Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.
https://ua.news/ua/ukraine/shurma-figuruie-u-rozmovakh-pro-vidmivannia-eur5-mlrd-cherez-bank-u-frantsiyi-goncharenko Гончаренко - Шурма фігурує у розмовах про «відмивання €5 млрд через банк у Франції
На «плівках Міндича» зафіксована розмова близьких до президента України людей про «відмивання» грошей у криптовалюті.
За https://t.me/oleksiihoncharenko/48949 словами народного депутата Олексія Гончаренка, для цього нібито планували придбати банк у Франції та оформити його на Олега Шурму - брата колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми.
Через труднощі з французьким регулятором, учасники розмов навіть розглядали можливість звернення до президента Франції Еммануеля Макрона.
Під час недавнього обшуку у Ростислава Шурми в Німеччині також згадувалася ця спроба придбання банку. Крім того, за даними Гончаренка, Шурма мав вплив на роботу українського банку «Альянс».
один з п'яти успішних менеджерів офісу президента як сказав колись Зеленський
Тепер цим протореним шляхом з легкої руки Головквартального попрямують й інші молоді і перспективні "спеціалісти", що засіли в теплих кріслах Укроборонпрому та РНБО.