Шурма переїхав до Австрії після обшуків у Німеччині, - ЗМІ

Після обшуків за запитом НАБУ у своєму помешканні в Німеччині колишній заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма переїхав до Австрії.

За даними видання, у Німеччині вже були прецеденти екстрадиції за запитом України, водночас Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ".

"Бізнесмен і співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, за даними співрозмовників у бізнесових колах, у перспективі сподівається на притулок в Ізраїлі.

А найбільш "незахищений" іноземними юрисдикціями колишній віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, якого із Варшави до Києва повертали силами ГУР, поки що "безрезультатно намагається зрозуміти масштаб своїх проблем із законом", - пишуть автори.

У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.

Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.

