УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Обшуки в Шурми
2 100 26

Шурма переїхав до Австрії після обшуків у Німеччині, - ЗМІ

Обшуки в Шурми. Куди переїхав колишній заступник Єрмака?

Після обшуків за запитом НАБУ у своєму помешканні в Німеччині колишній заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма переїхав до Австрії.

Про це пише Українська правда, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, у Німеччині вже були прецеденти екстрадиції за запитом України, водночас Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ".

"Бізнесмен і співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, за даними співрозмовників у бізнесових колах, у перспективі сподівається на притулок в Ізраїлі.

А найбільш "незахищений" іноземними юрисдикціями колишній віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, якого із Варшави до Києва повертали силами ГУР, поки що "безрезультатно намагається зрозуміти масштаб своїх проблем із законом", - пишуть автори.

Також дивіться: Батька заступника керівника ОП, "опоблоківця" Шурму вигнали з фансектора ФК "Карпати". ВIДЕО

У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.

Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.

Читайте також: Суддя Печерського "суду" закрила справу щодо адмінправопорушення заступника Єрмака Шурми, - Шабунін

Автор: 

Австрія (1005) Німеччина (7709) Шурма Ростислав (135)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
всі обрізані з 95 кварталу озолотись на війні
а в сотнях тисяч могил на цвинтарях - степанам та іванам
показати весь коментар
10.09.2025 16:05 Відповісти
+5
Може я помиляюсь, батько цієї Шурми також є лютим ворогом України. Та ще сімейка, один краде, другий - зрадник.
показати весь коментар
10.09.2025 16:18 Відповісти
+3
Сволота😡
показати весь коментар
10.09.2025 16:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сволота😡
показати весь коментар
10.09.2025 16:00 Відповісти
Псіна!
показати весь коментар
10.09.2025 16:00 Відповісти
всі обрізані з 95 кварталу озолотись на війні
а в сотнях тисяч могил на цвинтарях - степанам та іванам
показати весь коментар
10.09.2025 16:05 Відповісти
теперь им нужно обрезать головы, тварям пархатым, не зря их ненавидит весь мир испокон веков
показати весь коментар
10.09.2025 16:41 Відповісти
https://ua.news/ua/ukraine/shurma-figuruie-u-rozmovakh-pro-vidmivannia-eur5-mlrd-cherez-bank-u-frantsiyi-goncharenko

https://ua.news/ua/ukraine/shurma-figuruie-u-rozmovakh-pro-vidmivannia-eur5-mlrd-cherez-bank-u-frantsiyi-goncharenko Гончаренко - Шурма фігурує у розмовах про «відмивання €5 млрд через банк у Франції
На «плівках Міндича» зафіксована розмова близьких до президента України людей про «відмивання» грошей у криптовалюті.
За https://t.me/oleksiihoncharenko/48949 словами народного депутата Олексія Гончаренка, для цього нібито планували придбати банк у Франції та оформити його на Олега Шурму - брата колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми.
Через труднощі з французьким регулятором, учасники розмов навіть розглядали можливість звернення до президента Франції Еммануеля Макрона.
Під час недавнього обшуку у Ростислава Шурми в Німеччині також згадувалася ця спроба придбання банку. Крім того, за даними Гончаренка, Шурма мав вплив на роботу українського банку «Альянс».
https://ua.news/ua/ukraine/shurma-figuruie-u-rozmovakh-pro-vidmivannia-eur5-mlrd-cherez-bank-u-frantsiyi-goncharenko

показати весь коментар
10.09.2025 16:06 Відповісти
Ось це ї є справжнє обличчя зеленої влади, а всілякі вишиванки, палкі промови та ультрапатріотичні відосики та заходи - для лохів-кріпаків, щоб вели себе сумирно та побожньо дивились на своїх панів
показати весь коментар
10.09.2025 16:14 Відповісти
З 30 липня 2012 по 25 листопада 2019 - гендиректор заводу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C «Запоріжсталь». Депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Донецької обласної ради 6-го скликання (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партія регіонів) у 2010-2014 роках.

З Фірташем у преферанс віддтягуватимуться- арохамку покличуть..
показати весь коментар
10.09.2025 16:14 Відповісти
Може я помиляюсь, батько цієї Шурми також є лютим ворогом України. Та ще сімейка, один краде, другий - зрадник.
показати весь коментар
10.09.2025 16:18 Відповісти
батько https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Михайлович Шурма, проросійський політик, колишній народний депутат від партій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%A3(%D0%BE) СДПУ(о) і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Опозиційний блок.

А ХТО Ж ЩЕ 6 МЕНЕДЖЕРІВ ВОВКИ- як не люті РИГИ?

Саме для їхньої перемоги він, як німецька порнозірка працював на антимайданах та тітушкозбіговиськах з *********** палками - сім"я шурмів специ по бізнесу з електроенергією

А Шефіри тексти вовці для ржаку писали про це- вони пачітатєлі тока руZZкава слога ... давно вже з"бались з України
показати весь коментар
10.09.2025 16:29 Відповісти
Ні, не помиляєтесь. Шаурма старший - це медведчуковський підор, із партії підорів мертвечука, це не агенти кремля, це штатні ефесбешні чи гереушні працівники. Шаурма старший свого ******** ростіка всунув…кудись всунув. ******** ростік керував у Ахмєтова. Останній ростіка буквально викинув і ********* за бездарне управління і мільйонні крадіжки на ахмєтовському заводі. І такі бездарі, крадії, непрофесіонали з антиукраїнською позицією виявились дуже затребувані в ОП. Але цей ******** не зупинився, він показав, що він справжня відрижка від відрижки старшого шаурми - накрав, насрав і втік за кордон.
показати весь коментар
10.09.2025 17:13 Відповісти
а виїхав як?
показати весь коментар
10.09.2025 16:20 Відповісти
Мабуть як і решта "арестовичей-трубіциних", через Тису плив.
Наші пильні прикордонники не зівають, навіть фіктивність шлюбу "на око" визначають!
показати весь коментар
10.09.2025 17:04 Відповісти
От на шурму б того нігера що дівчину зарізав в ґАмериці
показати весь коментар
10.09.2025 16:26 Відповісти
Такі шурми з такими нігерами по життю не перетинаються.
показати весь коментар
10.09.2025 17:00 Відповісти
Ну в Австрії теж шаурму роблять...
показати весь коментар
10.09.2025 16:37 Відповісти
Як казав один кадер із "наших", що у Австрії затихарилися усі наші і тільки чекають повернення в Україну в ролі гауляйтерів і іпшої шелупоні московського гебнявого імператора. Австрія перетворилася у притон клептократії і мафіозного притона, і не тільки з України.
показати весь коментар
10.09.2025 16:37 Відповісти
Треба вже нове гасло,як совку:"мафіозі всіх країн єднайтесь у Відні".Фірташ,Льовочкін та інші подрібніше.
показати весь коментар
10.09.2025 16:38 Відповісти
бідося, хоча б пособіє оформив?
показати весь коментар
10.09.2025 16:38 Відповісти
Ростислав Шурма,
один з п'яти успішних менеджерів офісу президента як сказав колись Зеленський
показати весь коментар
10.09.2025 16:44 Відповісти
Угу, вважав себе обізнаним економістом. Як «доктор пі» казав усім, що він лікар, так і цей каже, що він «потужний розумний економіст». Насправді, звичайна посередня посередність, бездар, з відсутніми моральними якостями чи принципами.
показати весь коментар
10.09.2025 17:20 Відповісти
Для панів війни нема.
показати весь коментар
10.09.2025 16:50 Відповісти
А чого на Родіну, в радную гавань Кацапію, не їде?
показати весь коментар
10.09.2025 16:55 Відповісти
зеленський привів у владу України зрадників мародерів, а потім зеленський іх покриває
показати весь коментар
10.09.2025 17:07 Відповісти
Цей кіндерсюрприз під час своєї каденції в ОПі достатньо накрався та наробив лиха Україні, щоби потім спокійно здриснути за кордон та отаборитись в Австрії, яка таких як він покидьків нікому, навіть США, не видає.
Тепер цим протореним шляхом з легкої руки Головквартального попрямують й інші молоді і перспективні "спеціалісти", що засіли в теплих кріслах Укроборонпрому та РНБО.
показати весь коментар
10.09.2025 17:23 Відповісти
Просрочений для Українців зробив концтабір поки його кошерні мародерить і катаються по закордоном .
показати весь коментар
10.09.2025 17:29 Відповісти
 
 