Шурма переехал в Австрию после обысков в Германии, - СМИ
После обысков по запросу НАБУ в своем доме в Германии бывший заместитель председателя Офиса Президента Ростислав Шурма переехал в Австрию.
Об этом пишет Украинская правда
По данным издания, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, в то же время Австрия "крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов различных уголовных дел".
"Бизнесмен и совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, по данным собеседников в бизнес-кругах, в перспективе надеется на убежище в Израиле.
А самый "незащищенный" иностранными юрисдикциями бывший вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов, которого из Варшавы в Киев возвращали силами ГУР, пока "безрезультатно пытается понять масштаб своих проблем с законом", - пишут авторы.
В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.
Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.
25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.
Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.
https://ua.news/ua/ukraine/shurma-figuruie-u-rozmovakh-pro-vidmivannia-eur5-mlrd-cherez-bank-u-frantsiyi-goncharenko Гончаренко - Шурма фігурує у розмовах про «відмивання €5 млрд через банк у Франції
На «плівках Міндича» зафіксована розмова близьких до президента України людей про «відмивання» грошей у криптовалюті.
За https://t.me/oleksiihoncharenko/48949 словами народного депутата Олексія Гончаренка, для цього нібито планували придбати банк у Франції та оформити його на Олега Шурму - брата колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми.
Через труднощі з французьким регулятором, учасники розмов навіть розглядали можливість звернення до президента Франції Еммануеля Макрона.
Під час недавнього обшуку у Ростислава Шурми в Німеччині також згадувалася ця спроба придбання банку. Крім того, за даними Гончаренка, Шурма мав вплив на роботу українського банку «Альянс».
https://ua.news/ua/ukraine/shurma-figuruie-u-rozmovakh-pro-vidmivannia-eur5-mlrd-cherez-bank-u-frantsiyi-goncharenko
