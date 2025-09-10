Шурма переехал в Австрию после обысков в Германии, - СМИ

После обысков по запросу НАБУ в своем доме в Германии бывший заместитель председателя Офиса Президента Ростислав Шурма переехал в Австрию.

По данным издания, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, в то же время Австрия "крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов различных уголовных дел".

"Бизнесмен и совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, по данным собеседников в бизнес-кругах, в перспективе надеется на убежище в Израиле.

А самый "незащищенный" иностранными юрисдикциями бывший вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов, которого из Варшавы в Киев возвращали силами ГУР, пока "безрезультатно пытается понять масштаб своих проблем с законом", - пишут авторы.

В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.

Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.

