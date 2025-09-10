РУС
Новости
1 620 24

Шурма переехал в Австрию после обысков в Германии, - СМИ

Обыски у Шурмы. Куда переехал бывший заместитель Ермака?

После обысков по запросу НАБУ в своем доме в Германии бывший заместитель председателя Офиса Президента Ростислав Шурма переехал в Австрию.

Об этом пишет Украинская правда, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, в то же время Австрия "крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов различных уголовных дел".

"Бизнесмен и совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, по данным собеседников в бизнес-кругах, в перспективе надеется на убежище в Израиле.

А самый "незащищенный" иностранными юрисдикциями бывший вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов, которого из Варшавы в Киев возвращали силами ГУР, пока "безрезультатно пытается понять масштаб своих проблем с законом", - пишут авторы.

Также смотрите: Отца заместителя руководителя ОП, "опоблоковца" Шурму выгнали из фансектора ФК "Карпаты". ВИДЕО

В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.

Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.

Читайте также: Судья Печерского "суда" закрыла дело об админправонарушении заместителя Ермака Шурмы, - Шабунин

+5
Може я помиляюсь, батько цієї Шурми також є лютим ворогом України. Та ще сімейка, один краде, другий - зрадник.
10.09.2025 16:18 Ответить
+4
всі обрізані з 95 кварталу озолотись на війні
а в сотнях тисяч могил на цвинтарях - степанам та іванам
10.09.2025 16:05 Ответить
+3
Сволота😡
10.09.2025 16:00 Ответить
Сволота😡
10.09.2025 16:00 Ответить
Псіна!
10.09.2025 16:00 Ответить
всі обрізані з 95 кварталу озолотись на війні
а в сотнях тисяч могил на цвинтарях - степанам та іванам
10.09.2025 16:05 Ответить
теперь им нужно обрезать головы, тварям пархатым, не зря их ненавидит весь мир испокон веков
10.09.2025 16:41 Ответить
https://ua.news/ua/ukraine/shurma-figuruie-u-rozmovakh-pro-vidmivannia-eur5-mlrd-cherez-bank-u-frantsiyi-goncharenko

https://ua.news/ua/ukraine/shurma-figuruie-u-rozmovakh-pro-vidmivannia-eur5-mlrd-cherez-bank-u-frantsiyi-goncharenko Гончаренко - Шурма фігурує у розмовах про «відмивання €5 млрд через банк у Франції
На «плівках Міндича» зафіксована розмова близьких до президента України людей про «відмивання» грошей у криптовалюті.
За https://t.me/oleksiihoncharenko/48949 словами народного депутата Олексія Гончаренка, для цього нібито планували придбати банк у Франції та оформити його на Олега Шурму - брата колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми.
Через труднощі з французьким регулятором, учасники розмов навіть розглядали можливість звернення до президента Франції Еммануеля Макрона.
Під час недавнього обшуку у Ростислава Шурми в Німеччині також згадувалася ця спроба придбання банку. Крім того, за даними Гончаренка, Шурма мав вплив на роботу українського банку «Альянс».
https://ua.news/ua/ukraine/shurma-figuruie-u-rozmovakh-pro-vidmivannia-eur5-mlrd-cherez-bank-u-frantsiyi-goncharenko

10.09.2025 16:06 Ответить
Ось це ї є справжнє обличчя зеленої влади, а всілякі вишиванки, палкі промови та ультрапатріотичні відосики та заходи - для лохів-кріпаків, щоб вели себе сумирно та побожньо дивились на своїх панів
10.09.2025 16:14 Ответить
З 30 липня 2012 по 25 листопада 2019 - гендиректор заводу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C «Запоріжсталь». Депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Донецької обласної ради 6-го скликання (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партія регіонів) у 2010-2014 роках.

З Фірташем у преферанс віддтягуватимуться- арохамку покличуть..
10.09.2025 16:14 Ответить
Може я помиляюсь, батько цієї Шурми також є лютим ворогом України. Та ще сімейка, один краде, другий - зрадник.
10.09.2025 16:18 Ответить
батько https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Михайлович Шурма, проросійський політик, колишній народний депутат від партій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%A3(%D0%BE) СДПУ(о) і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Опозиційний блок.

А ХТО Ж ЩЕ 6 МЕНЕДЖЕРІВ ВОВКИ- як не люті РИГИ?

Саме для їхньої перемоги він, як німецька порнозірка працював на антимайданах та тітушкозбіговиськах з *********** палками - сім"я шурмів специ по бізнесу з електроенергією

А Шефіри тексти вовці для ржаку писали про це- вони пачітатєлі тока руZZкава слога ... давно вже з"бались з України
10.09.2025 16:29 Ответить
Ні, не помиляєтесь. Шаурма старший - це медведчуковський підор, із партії підорів мертвечука, це не агенти кремля, це штатні ефесбешні чи гереушні працівники. Шаурма старший свого ******** ростіка всунув…кудись всунув. ******** ростік керував у Ахмєтова. Останній ростіка буквально викинув і ********* за бездарне управління і мільйонні крадіжки на ахмєтовському заводі. І такі бездарі, крадії, непрофесіонали з антиукраїнською позицією виявились дуже затребувані в ОП. Але цей ******** не зупинився, він показав, що він справжня відрижка від відрижки старшого шаурми - накрав, насрав і втік за кордон.
10.09.2025 17:13 Ответить
а виїхав як?
10.09.2025 16:20 Ответить
Мабуть як і решта "арестовичей-трубіциних", через Тису плив.
Наші пильні прикордонники не зівають, навіть фіктивність шлюбу "на око" визначають!
10.09.2025 17:04 Ответить
От на шурму б того нігера що дівчину зарізав в ґАмериці
10.09.2025 16:26 Ответить
Такі шурми з такими нігерами по життю не перетинаються.
10.09.2025 17:00 Ответить
Ну в Австрії теж шаурму роблять...
10.09.2025 16:37 Ответить
Як казав один кадер із "наших", що у Австрії затихарилися усі наші і тільки чекають повернення в Україну в ролі гауляйтерів і іпшої шелупоні московського гебнявого імператора. Австрія перетворилася у притон клептократії і мафіозного притона, і не тільки з України.
10.09.2025 16:37 Ответить
Треба вже нове гасло,як совку:"мафіозі всіх країн єднайтесь у Відні".Фірташ,Льовочкін та інші подрібніше.
10.09.2025 16:38 Ответить
бідося, хоча б пособіє оформив?
10.09.2025 16:38 Ответить
Ростислав Шурма,
один з п'яти успішних менеджерів офісу президента як сказав колись Зеленський
10.09.2025 16:44 Ответить
Угу, вважав себе обізнаним економістом. Як «доктор пі» казав усім, що він лікар, так і цей каже, що він «потужний розумний економіст». Насправді, звичайна посередня посередність, бездар, з відсутніми моральними якостями чи принципами.
10.09.2025 17:20 Ответить
Для панів війни нема.
10.09.2025 16:50 Ответить
А чого на Родіну, в радную гавань Кацапію, не їде?
10.09.2025 16:55 Ответить
зеленський привів у владу України зрадників мародерів, а потім зеленський іх покриває
10.09.2025 17:07 Ответить
 
 