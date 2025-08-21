Збитки на мільярд: ДБР нарахувало майже 600 пов’язаних з "Лісами України" кримінальних справ

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 587 кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями у сфері лісового господарства.

Значна частина з цих проваджень стосується діяльності посадових осіб центрального офісу держпідприємства "Ліси України" та його філій, повідомив директор ДБР Олексій Сухачов у коментарі Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що у 2023-2025 роках до суду вже передано 178 обвинувальних актів стосовно 298 осіб.

"Загальна сума завданих збитків у цих кримінальних провадженнях становить понад мільярд гривень", – зауважив директор ДБР.

Він також припустив, що у держпідприємстві існувала "централізована система зловживань".

"Характер виявлених правопорушень, їх географія та кількість свідчать не про поодинокі інциденти, а про наявність ознак централізованої, вертикально організованої системи зловживань", – сказав Сухачов.

За його словами, основними правопорушеннями у цій сфері є:

передача майна підприємства афілійованим компаніям за заниженими цінами;

укладення прямих договорів підряду на мільярдні суми без відкритих процедур;

зловживання під час проведення аукціонів із продажу лісопродукції;

незаконні санітарні рубки без відповідних висновків щодо впливу на довкілля.

Як повідомлялося, в липні Державне бюро розслідувань затримало керівника державного підприємства "Ліси України" Юрія Болоховця за підозрою у незаконному збагаченні на суму понад 7,9 млн грн (ст. 368-5 КК України). Печерський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 млн грн.

За даними слідства, у 2021 році він фактично став власником елітної нерухомості в центрі Києва, 8 земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках. При цьому посадовець організував складну схеми легалізації майна, залучивши близьке оточення.

Водночас у пресслужбі ДП "Ліси України" тоді відкинули висунуті щодо Болоховця ДБР звинувачення.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про об’єднання 158 державних лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України", 100% акцій якого належать державі.

У травні 2023 року тимчасов виконуючим обов'язки його директора призначили Юрія Болоховця, який до цього очолював Держлісагентство. Він досі очолює "Ліси України".

За даними телеграм-каналу "Монополіст", держпідприємство "Ліси України" курував заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, якого президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади у вересні 2024 року.

Після свого звільнення Ростислав Шурма переїхав жити до Німеччини, у липні 2025 року у його помешканні провело обшуки НАБУ.