НАБУ ввело в заблуждение правоохранительную систему Германии, чтобы провести обыск, - Шурма

Бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что украинские правоохранители якобы обманули немецких коллег, чтобы провести обыск в его доме в Германии.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шурмы, немецкой стороне подали документы, в которых он якобы признал незаконность полученных средств, хотя детективы его ни разу не допрашивали. Он также подчеркнул, что не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого, а "дела Шурмы и его брата" не существует.

"Есть фактовое дело по ситуации с более чем 70 предприятиями, электростанции которых оказались на временно оккупированной территории, но продолжали поставлять электроэнергию в энергосистему Украины", - написал Шурма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шурма переехал в Австрию после обысков в Германии, - СМИ

Шурма отметил, что сотрудничает с немецкими правоохранительными органами, добровольно передал все электронные устройства и пароли доступа к ним.

"Поэтому требую опровержений ложной информации от тех, кто ее публикует. После соответствующих юридических процедур в Германии готов журналистам предоставить больше подробностей о методах работы правоохранителей по придумыванию "доказательств"", - отметил Шурма.

Что предшествовало?

В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.

Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убытки на миллиард: ГБР насчитало почти 600 связанных с "Лесами Украины" уголовных дел

НАБУ (4593) Германия (7280) обыск (1934) Шурма Ростислав (53)
+16
А як же ж ти придбав будинок у Німеччині? На важко зароблені гроші, чи не так? Ганьба ОП.
18.09.2025 14:14 Ответить
+12
невже ти шурма хочеш повернутися до України ?!!!... самий чесний із слуг 🤡 ... ...
18.09.2025 14:18 Ответить
+12
економив на сніданках в школі,в виші,в жОпі......
18.09.2025 14:19 Ответить
А як же ж ти придбав будинок у Німеччині? На важко зароблені гроші, чи не так? Ганьба ОП.
18.09.2025 14:14 Ответить
економив на сніданках в школі,в виші,в жОпі......
18.09.2025 14:19 Ответить
Це лише приватна думка корупціонера, навіщо її тут розміщують незрозуміло. За гроші?
18.09.2025 14:19 Ответить
ну суб'єктивні думки тцк,мусорів,та інших ,,некомпетентних,, теж розміщують,чи ви проти гласності,свободи слова та думки??хоча ні ви за розширеняя свавілля,безкарності,беззакконня та інших закручених гайок,та війни до останнього українця бо сам не там....
18.09.2025 14:26 Ответить
бо не рядовий корупціонер, а видатний, ОПний, один із ЗЄліної вєліколєпної шістьорки видатних менеджерів.

.
18.09.2025 14:27 Ответить
Всі в оХВісі їли шаурму, а він ні. Економив і придбав
18.09.2025 14:24 Ответить
Тодi все гаразд 😁 Зачьот.
18.09.2025 14:31 Ответить
ото ж !

НАБУ ввела в оману, а цей сучий потроху чесний і нічого не крав.

чого ж тоді в Австрії з Германії втік ?

.
18.09.2025 14:24 Ответить
обіженка
18.09.2025 14:17 Ответить
Рафік не віновнік, самсєм
18.09.2025 14:25 Ответить
Пля....до сліз..
18.09.2025 14:17 Ответить
Та да! Головге, що сам Шурма, його брат і батяня їхній зі спочилої в Бозі медведчуківської сдпу(о) ніколи нікого в оману ге вводили.
18.09.2025 14:31 Ответить
невже ти шурма хочеш повернутися до України ?!!!... самий чесний із слуг 🤡 ... ...
18.09.2025 14:18 Ответить
Он, як завертає в «екзилі» служка з грошима зеленського!!!
Пробив він днище, аж лайно по колінах хлище!!
18.09.2025 14:18 Ответить
Та не вже а яяяй
18.09.2025 14:22 Ответить
Ви всьо врьотє, Ростик нє віноват!
18.09.2025 14:24 Ответить
Якщо Шаурма такий чесний, то чому він ховається в Європі?
18.09.2025 14:27 Ответить
В багажник його під передачі від заробітчан, і в Україну його привезти, щоб не здипів, і тут розбиратися
18.09.2025 15:09 Ответить
Такий щирий та чесний... То чого ж ти не в Україні, падлюко?
18.09.2025 14:28 Ответить
його криша - ахмєтка, знов ні при чому....
18.09.2025 14:28 Ответить
Чикатило тоже делал заявления, что он невиновен
18.09.2025 14:31 Ответить
Та ну?Ввести в оману Німеччину?Це плід фантазії Шурми.Він може ввести в оману і НАБУ і Німеччину.Частіше таких як Шурма,Кириленко,Гайдай притягували б до відповідальності.Омана почалася з Оману.
18.09.2025 14:34 Ответить
Тож вимагаю спростувань неправдивої інформації від тих, хто її оприлюднює. -давай, Шурма спростовуй інформацію.котра стосується особисто , через правосуддя ,а не через особисте вигадування спростування " нє віноватая я" .чи то "мої руки нічого не крали"
18.09.2025 14:39 Ответить
Ця регіанально-зелена відрижка ще щось вякає про політичний утиск !?
18.09.2025 14:41 Ответить
Батько Шурми крав при Кучмі під ''дахом'' свого друга Медведчука, потім крав при Януковичі під ''дахом'' Льовочкіна і Добкіна.

Ростик Шурма починав красти при Януковичі під батьковою опікою. Далі Ростика приголубив Ахметов.

Потім при Зеленському Ростик Шурма зробив карколомну кар'єру і завдяки Єрмаку отримав можливість грабувати Україну і Українців безмежно.

Усі дружньо ''по-дякуємо'' злодійським сім'ям Кучми, Медведчука, Януковича, Льовочкіна, Зеленського, Єрмака, Шурми.
18.09.2025 14:42 Ответить
І тобі виродку хватає совісті звинувачувати журналістів і НАБУ ,твоє місце тюремні нари.
18.09.2025 14:43 Ответить
він бє=жє-нєц - статус пазваляєт
18.09.2025 15:43 Ответить
Як шурма виїхав з України, чи він не військово-зобовязаний.
18.09.2025 14:49 Ответить
а як виїхав за кордон ?
18.09.2025 14:50 Ответить
"Залатой ти чілавєк, Юрій Вєнєдіктавіч, атдахнуть тєбє нада!"(с)
18.09.2025 14:58 Ответить
Воно отпимувало 1млн зарплати, коли запоріжсталівці-20 тис🤬🤬🤬 Завдяки таткові пролізло у верхи влади, напизлило 100500 вагонів грошей, а тепер втекло за кордон і гавкає звідти🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
18.09.2025 14:59 Ответить
Підгорає... підставив ОПу зберігаючи документи в телефоні і в бумажних файлах. Долю Портнова можеш повторити. Адрюша такі речи не вибачає.
18.09.2025 15:02 Ответить
Спокійненько змінив Німеччину на Австрію і пише у фейсбуці - НУ І !!!
шо там картонні протести змінили? Послиця у США втекла від судів , Арахамія з рашистом Баумом "бесПРєдєльнічають " гральним бізнесом.... А Буратінка нє устайот піаритись
18.09.2025 15:42 Ответить
 
 