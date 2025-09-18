НАБУ ввело в заблуждение правоохранительную систему Германии, чтобы провести обыск, - Шурма
Бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что украинские правоохранители якобы обманули немецких коллег, чтобы провести обыск в его доме в Германии.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По словам Шурмы, немецкой стороне подали документы, в которых он якобы признал незаконность полученных средств, хотя детективы его ни разу не допрашивали. Он также подчеркнул, что не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого, а "дела Шурмы и его брата" не существует.
"Есть фактовое дело по ситуации с более чем 70 предприятиями, электростанции которых оказались на временно оккупированной территории, но продолжали поставлять электроэнергию в энергосистему Украины", - написал Шурма.
Шурма отметил, что сотрудничает с немецкими правоохранительными органами, добровольно передал все электронные устройства и пароли доступа к ним.
"Поэтому требую опровержений ложной информации от тех, кто ее публикует. После соответствующих юридических процедур в Германии готов журналистам предоставить больше подробностей о методах работы правоохранителей по придумыванию "доказательств"", - отметил Шурма.
Что предшествовало?
В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.
Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.
25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.
Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.
НАБУ ввела в оману, а цей сучий потроху чесний і нічого не крав.
чого ж тоді в Австрії з Германії втік ?
Пробив він днище, аж лайно по колінах хлище!!
Ростик Шурма починав красти при Януковичі під батьковою опікою. Далі Ростика приголубив Ахметов.
Потім при Зеленському Ростик Шурма зробив карколомну кар'єру і завдяки Єрмаку отримав можливість грабувати Україну і Українців безмежно.
Усі дружньо ''по-дякуємо'' злодійським сім'ям Кучми, Медведчука, Януковича, Льовочкіна, Зеленського, Єрмака, Шурми.
шо там картонні протести змінили? Послиця у США втекла від судів , Арахамія з рашистом Баумом "бесПРєдєльнічають " гральним бізнесом.... А Буратінка нє устайот піаритись