НАБУ ввело в заблуждение правоохранительную систему Германии, чтобы провести обыск, - Шурма

Бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что украинские правоохранители якобы обманули немецких коллег, чтобы провести обыск в его доме в Германии.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шурмы, немецкой стороне подали документы, в которых он якобы признал незаконность полученных средств, хотя детективы его ни разу не допрашивали. Он также подчеркнул, что не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого, а "дела Шурмы и его брата" не существует.

"Есть фактовое дело по ситуации с более чем 70 предприятиями, электростанции которых оказались на временно оккупированной территории, но продолжали поставлять электроэнергию в энергосистему Украины", - написал Шурма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шурма переехал в Австрию после обысков в Германии, - СМИ

Шурма отметил, что сотрудничает с немецкими правоохранительными органами, добровольно передал все электронные устройства и пароли доступа к ним.

"Поэтому требую опровержений ложной информации от тех, кто ее публикует. После соответствующих юридических процедур в Германии готов журналистам предоставить больше подробностей о методах работы правоохранителей по придумыванию "доказательств"", - отметил Шурма.

Что предшествовало?

В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.

Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убытки на миллиард: ГБР насчитало почти 600 связанных с "Лесами Украины" уголовных дел