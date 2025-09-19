"Золоті яйця" Міноборони: НАБУ завершило розслідування у справі про розкрадання понад 700 млн грн ДЕТАЛІ СХЕМИ
Антикорупційні органи завершили слідство у справі розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для ЗСУ.
Про це повідомили в пресслужбі НАБУ та САП, інформує Цензор.НЕТ.
Після ознайомлення з матеріалами слідства стороною захисту справу скерують до суду.
У НАБУ і САП нагадали, що протягом 2022-2023 років Міноборони закупляло для військових комплект продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань.
Слідчі встановили, що ціну продуктового комплекту формували за середньою вартістю. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти й занижувати на маловживані або сезонні.
Деталі схеми "яйця по 17 грн"
"На перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картоплю, яку постачали тисячами тонн, реалізовували втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовляли, коштували за копійки", - зауважили в НАБУ.
Водночас, 50% вартості загального постачання за договором (а це приблизно 1,2 мільярда гривень), припало всього на 40 видів продуктів із 409, а ціни на них були завищені.
І навпаки: 27 видів продуктів із заниженими цінами поставили для ЗСУ на суму всього 3,6 мільйона гривень, що становить лише 0,14% вартості таких продуктів.
Також, за даними слідства, відбувалася маніпуляція в каталозі із сезонністю. Так, постачальники визначали в каталогах аномально низькі ціни на сезонні продукти. Наприклад, вартість черешні згідно з ним становила всього 8 гривень за кілограм, полуниці — 10 гривень за кілограм, смородини — 10 гривень за кілограм тощо.
"На перший погляд, Міноборони здійснювало вигідні закупівлі. Але відповідно до затверджених нормативів, вказані сезонні продукти взагалі не могли замовлятись військовими частинами протягом строку дії договорів, оскільки їх укладено після завершення періоду, протягом якого такі сезонні продукти могли бути замовлені", - пояснили у САП.
При цьому посадовець Міністерства оборони України під час підписання договорів на постачання "не помічав" цінові маніпуляції з вартістю продуктів.
У підсумку реалізація цієї схеми призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету.
Після початку досудового розслідування в січні 2023 року та публікацій у медіа, зокрема про закупівлі яєць по 17 гривень за штуку, фігуранти зменшили ціни на 11 продуктів, які мають найбільший попит. Завдяки цьому вдалося зберегти від розкрадання з бюджету 788 мільйонів гривень, додає НАБУ.
Хто фігурує у справі про "яйця по 17 грн"?
У справі фігурують такі особи:
- екскерівник Департаменту Міністерства оборони України –– Богдан Хмельницький (перебуває під запобіжним заходом – нічний домашній арешт);
- власниця пов’язаних компаній-постачальниць –– Тетяна Глиняна (під заочним арештом);
- два керівники компаній-постачальниць;
- фізичні особи: керівниця ТОВ "ОК ЛЕНД ФУД" Лариса Швець (застава 1,2 млн, внесена), керівник ТОВ "Актив Компані" Валерій Мелеш (застава 1,2 млн, внесена) та ексдиректор ТОВ "Преміум Компані" Микола Дешпетко (застава 5 млн, внесена).
Їм оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація).
НАБУ та САП вживають заходів щодо встановлення інших причетних, зокрема з-поміж посадовців Міноборони.
А де зараз Умєров ? А в РНБО з сімейкою у США вирішують подальшу свою долю ? Через бєглянку татрівсього ПРавосуддя послицю ? Чи напряму телефонами ? Єрмак хоче ПРитулку у США якщо якщо...
« Речь пастора США о миллиардерах: "Многие социальные конфликты в штате и в этой стране созданы миллиардерами, которые хотят, чтобы мы сражались друг с другом, а не с ними. Они хотят, чтобы мы смотрели влево и вправо на наших соседей, а не смотрели на них. Люди на вершине, такие как Илон Маск и Руперт Мердок, работают не покладая рук, чтобы мы оставались разъяренными и разделёнными, потому что наше единство угрожает их богатству и власти. Их алгоритмы в социальных сетях и кабельные новостные сети разъединяют нас. Они разделяют нас по расе, полу, культуре и религии. Они разделяют нас на регулярной основе. Это самая старая стратегия в мире - разделяй и властвуй." (с) https://www.youtube.com/watch?v=QOS0bAXV73c
Не беріть до уваги.
Пам'ятайте, що в усьому винен Порошенко!
Ну і Наталя Скабєєва на плюсах, нехай періодично згадує про Свинарчуків.
Орден отримала від Зеленського?!
Вперед!
Відпрацьовувати!
Надо от этих 59% любви
Отнять ПРОЦЕНТЫ НЕЛЮБВИ
И там останутся крохи
Для настоящей любви этих крох мало.....