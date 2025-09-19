УКР
"Золоті яйця" Міноборони: НАБУ завершило розслідування у справі про розкрадання понад 700 млн грн ДЕТАЛІ СХЕМИ

Антикорупційні органи завершили слідство у справі розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ та САП, інформує Цензор.НЕТ.

Після ознайомлення з матеріалами слідства стороною захисту справу скерують до суду.

У НАБУ і САП нагадали, що протягом 2022-2023 років Міноборони закупляло для військових комплект продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань.

Слідчі встановили, що ціну продуктового комплекту формували за середньою вартістю. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти й занижувати на маловживані або сезонні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП дійсно проводили обшук у Резнікова, - Клименко

Деталі схеми "яйця по 17 грн"

"На перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картоплю, яку постачали тисячами тонн, реалізовували втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовляли, коштували за копійки", - зауважили в НАБУ.

Водночас, 50% вартості загального постачання за договором (а це приблизно 1,2 мільярда гривень), припало всього на 40 видів продуктів із 409, а ціни на них були завищені.

І навпаки: 27 видів продуктів із заниженими цінами поставили для ЗСУ на суму всього 3,6 мільйона гривень, що становить лише 0,14% вартості таких продуктів.

Також, за даними слідства, відбувалася маніпуляція в каталозі із сезонністю. Так, постачальники визначали в каталогах аномально низькі ціни на сезонні продукти. Наприклад, вартість черешні згідно з ним становила всього 8 гривень за кілограм, полуниці — 10 гривень за кілограм, смородини — 10 гривень за кілограм тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Золоті яйця" Міноборони: власниці компаній-постачальниць заочно присудили арешт

"На перший погляд, Міноборони здійснювало вигідні закупівлі. Але відповідно до затверджених нормативів, вказані сезонні продукти взагалі не могли замовлятись військовими частинами протягом строку дії договорів, оскільки їх укладено після завершення періоду, протягом якого такі сезонні продукти могли бути замовлені", - пояснили у САП.

При цьому посадовець Міністерства оборони України під час підписання договорів на постачання "не помічав" цінові маніпуляції з вартістю продуктів.

У підсумку реалізація цієї схеми призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету.

Після початку досудового розслідування в січні 2023 року та публікацій у медіа, зокрема про закупівлі яєць по 17 гривень за штуку, фігуранти зменшили ціни на 11 продуктів, які мають найбільший попит. Завдяки цьому вдалося зберегти від розкрадання з бюджету 788 мільйонів гривень, додає НАБУ.

Читайте також: Викрито схему розкрадання мільйонів на закупівлях армійського майна на Львівщині, - ДБР. ФОТО

Хто фігурує у справі про "яйця по 17 грн"?

У справі фігурують такі особи:

  • екскерівник Департаменту Міністерства оборони України –– Богдан Хмельницький (перебуває під запобіжним заходом – нічний домашній арешт);
  • власниця пов’язаних компаній-постачальниць –– Тетяна Глиняна (під заочним арештом);
  • два керівники компаній-постачальниць;
  • фізичні особи: керівниця ТОВ "ОК ЛЕНД ФУД" Лариса Швець (застава 1,2 млн, внесена), керівник ТОВ "Актив Компані" Валерій Мелеш (застава 1,2 млн, внесена) та ексдиректор ТОВ "Преміум Компані" Микола Дешпетко (застава 5 млн, внесена).

Їм оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація).

НАБУ та САП вживають заходів щодо встановлення інших причетних, зокрема з-поміж посадовців Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурори повідомили підозру колишньому топпосадовцю ДФС: йому інкримінують зловживання зі збитками у 108 мільйонів гривень. ФОТО

НАБУ (5496) Міноборони (7673) САП (2489) закупівлі (3562) розкрадання (279) харчування (13)
+2
показати весь коментар
19.09.2025 18:58 Відповісти
+1
Та пофіг.
Не беріть до уваги.
Пам'ятайте, що в усьому винен Порошенко!
Ну і Наталя Скабєєва на плюсах, нехай періодично згадує про Свинарчуків.
Орден отримала від Зеленського?!
Вперед!
Відпрацьовувати!
показати весь коментар
19.09.2025 19:00 Відповісти
+1
Умєров посаджений у крісло Резнікова два тижні не проводив внутрішніх розслідувань ( ну типу як Малюк коли сів у крісло Баканова) поки головні діячі не сховали свої кінці у воду., неголовних взяли під ніготь Татрівщини вже пізніше ...
А де зараз Умєров ? А в РНБО з сімейкою у США вирішують подальшу свою долю ? Через бєглянку татрівсього ПРавосуддя послицю ? Чи напряму телефонами ? Єрмак хоче ПРитулку у США якщо якщо...
показати весь коментар
19.09.2025 19:05 Відповісти
Коментувати
а де головний в схемах-резнікофф????яйця кілограмами це надпотужно!!!!
показати весь коментар
19.09.2025 18:55 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2025 18:58 Відповісти
Купа різних правоохоронних органів, а злочини влади виявляє, докупментує і розслідує тільки НАБУ.
показати весь коментар
19.09.2025 18:56 Відповісти
Взагалі то скандал з яйцами за 17 грн почався після публікаций розслідування на сайті zn,ua а вже потім проснулось НАБУ та САП як взагалі та інши справи тільки після розслідування журналістами ,
показати весь коментар
19.09.2025 19:13 Відповісти
А Резніков разом адвокатстсвують в новій фірмі Ваньки Баканова в Україні й захищені адвокатським статутом?
показати весь коментар
19.09.2025 18:57 Відповісти
А з рєзнікова як з гуся вода, Рафік нє увіноват. **** цирк.
показати весь коментар
19.09.2025 18:58 Відповісти
А Резніков - білий і пушистий - ні сном ні духом? - огласіть весь список!
показати весь коментар
19.09.2025 18:59 Відповісти
Умєров посаджений у крісло Резнікова два тижні не проводив внутрішніх розслідувань ( ну типу як Малюк коли сів у крісло Баканова) поки головні діячі не сховали свої кінці у воду., неголовних взяли під ніготь Татрівщини вже пізніше ...
А де зараз Умєров ? А в РНБО з сімейкою у США вирішують подальшу свою долю ? Через бєглянку татрівсього ПРавосуддя послицю ? Чи напряму телефонами ? Єрмак хоче ПРитулку у США якщо якщо...
показати весь коментар
19.09.2025 19:05 Відповісти
Грошові мішки з Урядового кварталу, керують «розслідуванням» того, як вони розбагатіли з 2019 року!,
« Речь пастора США о миллиардерах: "Многие социальные конфликты в штате и в этой стране созданы миллиардерами, которые хотят, чтобы мы сражались друг с другом, а не с ними. Они хотят, чтобы мы смотрели влево и вправо на наших соседей, а не смотрели на них. Люди на вершине, такие как Илон Маск и Руперт Мердок, работают не покладая рук, чтобы мы оставались разъяренными и разделёнными, потому что наше единство угрожает их богатству и власти. Их алгоритмы в социальных сетях и кабельные новостные сети разъединяют нас. Они разделяют нас по расе, полу, культуре и религии. Они разделяют нас на регулярной основе. Это самая старая стратегия в мире - разделяй и властвуй." (с) https://www.youtube.com/watch?v=QOS0bAXV73c
показати весь коментар
19.09.2025 19:00 Відповісти
Та пофіг.
Не беріть до уваги.
Пам'ятайте, що в усьому винен Порошенко!
Ну і Наталя Скабєєва на плюсах, нехай періодично згадує про Свинарчуків.
Орден отримала від Зеленського?!
Вперед!
Відпрацьовувати!
показати весь коментар
19.09.2025 19:00 Відповісти
СОЦИС чи КМІС ( дык какая разніццца) видав Буратіні 59% відсотків любові українців
показати весь коментар
19.09.2025 19:07 Відповісти
Не так надо считать
Надо от этих 59% любви
Отнять ПРОЦЕНТЫ НЕЛЮБВИ
И там останутся крохи
Для настоящей любви этих крох мало.....
показати весь коментар
19.09.2025 19:11 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2025 19:11 Відповісти
Винен Порошенко
показати весь коментар
19.09.2025 19:12 Відповісти
 
 