РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10663 посетителя онлайн
Новости Хищение средств Яйца по 17 грн
2 461 27

"Золотые яйца" Минобороны: НАБУ завершило расследование по делу о хищении более 700 млн грн. ДЕТАЛИ СХЕМЫ

яйця по 17

Антикоррупционные органы завершили следствие по делу хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ и САП, информирует Цензор.НЕТ.

После ознакомления с материалами следствия стороной защиты дело направят в суд.

В НАБУ и САП напомнили, что в течение 2022-2023 годов Минобороны закупало для военных комплект продуктов согласно каталогу, который содержал 409 наименований.

Следователи установили, что цену продуктового комплекта формировали по средней стоимости. Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малоиспользуемые или сезонные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП действительно проводили обыск у Резникова, - Клименко

Детали схемы "яйца по 17 грн"

"На первый взгляд, нарушений не было, и цена комплекта не менялась. Правда, картофель, который поставляли тысячами тонн, реализовывали втридорога, а сезонные ягоды и фрукты, которые почти не заказывали, стоили копейки", - отметили в НАБУ.

В то же время, 50% стоимости общей поставки по договору (а это примерно 1,2 миллиарда гривен), пришлось всего на 40 видов продуктов из 409, а цены на них были завышены.

И наоборот: 27 видов продуктов с заниженными ценами поставили для ВСУ на сумму всего 3,6 миллиона гривен, что составляет лишь 0,14% стоимости таких продуктов.

Также, по данным следствия, происходила манипуляция в каталоге с сезонностью. Так, поставщики определяли в каталогах аномально низкие цены на сезонные продукты. Например, стоимость черешни согласно им составляла всего 8 гривен за килограмм, клубники - 10 гривен за килограмм, смородины - 10 гривен за килограмм и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Золотые яйца" Минобороны: владелице компаний-поставщиков заочно присудили арест

"На первый взгляд, Минобороны осуществляло выгодные закупки. Но согласно утвержденным нормативам, указанные сезонные продукты вообще не могли заказываться воинскими частями в течение срока действия договоров, поскольку они заключены после завершения периода, в течение которого такие сезонные продукты могли быть заказаны", - пояснили в САП.

При этом чиновник Министерства обороны Украины при подписании договоров на поставку "не замечал" ценовых манипуляций со стоимостью продуктов.

В итоге реализация этой схемы привела к тому, что в течение августа - декабря 2022 года две компании-поставщики незаконно получили более 733 млн грн из бюджета.

После начала досудебного расследования в январе 2023 года и публикаций в медиа, в частности о закупках яиц по 17 гривен за штуку, фигуранты уменьшили цены на 11 продуктов, которые пользуются наибольшим спросом. Благодаря этому удалось уберечь от хищения из бюджета 788 миллионов гривен, добавляет НАБУ.

Читайте также: Раскрыта схема хищения миллионов на закупках армейского имущества на Львовщине, - ГБР. ФОТО

Кто фигурирует в деле о "яйцах по 17 грн"?

В деле фигурируют такие лица:

  • экс-руководитель Департамента Министерства обороны Украины - Богдан Хмельницкий (находится под мерой пресечения - ночной домашний арест);
  • владелица связанных компаний-поставщиков - Татьяна Глиняная (под заочным арестом);
  • два руководителя компаний-поставщиков;
  • физические лица: руководитель ООО "ОК ЛЕНД ФУД" Лариса Швец (залог 1,2 млн, внесена), руководитель ООО "Актив Компани" Валерий Мелеш (залог 1,2 млн, внесена) и экс-директор ООО "Премиум Компани" Николай Дешпетко (залог 5 млн, внесена).

Им объявили подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (растрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на растрату), ч. 3 ст. 209 (легализация).

НАБУ и САП принимают меры по установлению других причастных, в частности из числа должностных лиц Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуроры сообщили подозрение бывшему топ-чиновнику ГФС: ему инкриминируют злоупотребления с убытками в 108 миллионов гривен. ФОТО

Автор: 

НАБУ (4596) Минобороны (9579) САП (2312) закупки (816) хищения (154) питание (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
19.09.2025 18:58 Ответить
+8
а де головний в схемах-резнікофф????яйця кілограмами це надпотужно!!!!
показать весь комментарий
19.09.2025 18:55 Ответить
+6
Умєров посаджений у крісло Резнікова два тижні не проводив внутрішніх розслідувань ( ну типу як Малюк коли сів у крісло Баканова) поки головні діячі не сховали свої кінці у воду., неголовних взяли під ніготь Татрівщини вже пізніше ...
А де зараз Умєров ? А в РНБО з сімейкою у США вирішують подальшу свою долю ? Через бєглянку татрівсього ПРавосуддя послицю ? Чи напряму телефонами ? Єрмак хоче ПРитулку у США якщо якщо...
показать весь комментарий
19.09.2025 19:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а де головний в схемах-резнікофф????яйця кілограмами це надпотужно!!!!
показать весь комментарий
19.09.2025 18:55 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2025 18:58 Ответить
Купа різних правоохоронних органів, а злочини влади виявляє, докупментує і розслідує тільки НАБУ.
показать весь комментарий
19.09.2025 18:56 Ответить
Взагалі то скандал з яйцами за 17 грн почався після публікаций розслідування на сайті zn,ua а вже потім проснулось НАБУ та САП як взагалі та інши справи тільки після розслідування журналістами ,
показать весь комментарий
19.09.2025 19:13 Ответить
Так, взялися НАБУ і САП, а не ДБР, СБУ, поліція чи прокуратура. Решта боїться займатися бізнес-партнерами головного корупціонера країни.
показать весь комментарий
19.09.2025 19:31 Ответить
Ну може тому що це не підслідність СБУ чи ДБР? Для особливо обдарованих як ви нагадаю, що в БУДЬ-ЯКОМУ кримінальному провадженні є прокуратура так то
показать весь комментарий
19.09.2025 20:19 Ответить
А Резніков разом адвокатстсвують в новій фірмі Ваньки Баканова в Україні й захищені адвокатським статутом?
показать весь комментарий
19.09.2025 18:57 Ответить
А з рєзнікова як з гуся вода, Рафік нє увіноват. **** цирк.
показать весь комментарий
19.09.2025 18:58 Ответить
А Резніков - білий і пушистий - ні сном ні духом? - огласіть весь список!
показать весь комментарий
19.09.2025 18:59 Ответить
Умєров посаджений у крісло Резнікова два тижні не проводив внутрішніх розслідувань ( ну типу як Малюк коли сів у крісло Баканова) поки головні діячі не сховали свої кінці у воду., неголовних взяли під ніготь Татрівщини вже пізніше ...
А де зараз Умєров ? А в РНБО з сімейкою у США вирішують подальшу свою долю ? Через бєглянку татрівсього ПРавосуддя послицю ? Чи напряму телефонами ? Єрмак хоче ПРитулку у США якщо якщо...
показать весь комментарий
19.09.2025 19:05 Ответить
Грошові мішки з Урядового кварталу, керують «розслідуванням» того, як вони розбагатіли з 2019 року!,
« Речь пастора США о миллиардерах: "Многие социальные конфликты в штате и в этой стране созданы миллиардерами, которые хотят, чтобы мы сражались друг с другом, а не с ними. Они хотят, чтобы мы смотрели влево и вправо на наших соседей, а не смотрели на них. Люди на вершине, такие как Илон Маск и Руперт Мердок, работают не покладая рук, чтобы мы оставались разъяренными и разделёнными, потому что наше единство угрожает их богатству и власти. Их алгоритмы в социальных сетях и кабельные новостные сети разъединяют нас. Они разделяют нас по расе, полу, культуре и религии. Они разделяют нас на регулярной основе. Это самая старая стратегия в мире - разделяй и властвуй." (с) https://www.youtube.com/watch?v=QOS0bAXV73c
показать весь комментарий
19.09.2025 19:00 Ответить
Та пофіг.
Не беріть до уваги.
Пам'ятайте, що в усьому винен Порошенко!
Ну і Наталя Скабєєва на плюсах, нехай періодично згадує про Свинарчуків.
Орден отримала від Зеленського?!
Вперед!
Відпрацьовувати!
показать весь комментарий
19.09.2025 19:00 Ответить
СОЦИС чи КМІС ( дык какая разніццца) видав Буратіні 59% відсотків любові українців
показать весь комментарий
19.09.2025 19:07 Ответить
Не так надо считать
Надо от этих 59% любви
Отнять ПРОЦЕНТЫ НЕЛЮБВИ
И там останутся крохи
Для настоящей любви этих крох мало.....
показать весь комментарий
19.09.2025 19:11 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2025 19:11 Ответить
Винен Порошенко
показать весь комментарий
19.09.2025 19:12 Ответить
Рєзнікова замилили і відмазали.Він же вступався за махінаторів,казав що це ціна за кілограм.Дурня включив,якби не знає що ціни на яйця за штуку.ЗЕлені побогували за період правління.
показать весь комментарий
19.09.2025 19:24 Ответить
А де зараз рєзніков? А він десь на бЄрЄгу срЄдізьЄмнАГА моря сидить вдихає свіже повітря, махонув рюмочку заморського віскарика, поставив рюмочку на столик, запалив запашну кубинську сигару, пихнув ароматним димком і подумав... ХАрАшо жить...
показать весь комментарий
19.09.2025 19:24 Ответить
А лисий уже на Мальдівах отже с наріду, кривосуддя України як воно є...
показать весь комментарий
19.09.2025 19:25 Ответить
До речі, схема стара, також і інфляція враховується. Там величезний список всього і купа всякої хріні, яку звичайна людина не купує і яка завжди стабільну ціну тримає. За рахунок цього і середня температура в лікарні прийнятні ціни по інфляції виходять в статистиці
показать весь комментарий
19.09.2025 19:36 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2025 19:37 Ответить
Козаки! До речі, а про мільярд доларів, який розчинився у безодні міністерства оборони на початку вторгнення, нічого не чути? Звісно, то дрібниці, як для щирих українців, котрі посміхаються на фото, але ж... Кажуть, що ті гроші були призначені для закупки ***********. Тоді ж теж дружбан Рєзніков керував.
показать весь комментарий
19.09.2025 19:53 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2025 20:03 Ответить
... ляксєй яйцеподібний не винуватий, як і ванья баканов, бо це ж одна злодійкувата зграя зрадників.
показать весь комментарий
19.09.2025 20:25 Ответить
Висновок:винні кури
показать весь комментарий
19.09.2025 20:30 Ответить
 
 