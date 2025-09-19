"Золотые яйца" Минобороны: НАБУ завершило расследование по делу о хищении более 700 млн грн. ДЕТАЛИ СХЕМЫ

Антикоррупционные органы завершили следствие по делу хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ и САП, информирует Цензор.НЕТ.

После ознакомления с материалами следствия стороной защиты дело направят в суд.

В НАБУ и САП напомнили, что в течение 2022-2023 годов Минобороны закупало для военных комплект продуктов согласно каталогу, который содержал 409 наименований.

Следователи установили, что цену продуктового комплекта формировали по средней стоимости. Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малоиспользуемые или сезонные.

Детали схемы "яйца по 17 грн"

"На первый взгляд, нарушений не было, и цена комплекта не менялась. Правда, картофель, который поставляли тысячами тонн, реализовывали втридорога, а сезонные ягоды и фрукты, которые почти не заказывали, стоили копейки", - отметили в НАБУ.

В то же время, 50% стоимости общей поставки по договору (а это примерно 1,2 миллиарда гривен), пришлось всего на 40 видов продуктов из 409, а цены на них были завышены.

И наоборот: 27 видов продуктов с заниженными ценами поставили для ВСУ на сумму всего 3,6 миллиона гривен, что составляет лишь 0,14% стоимости таких продуктов.

Также, по данным следствия, происходила манипуляция в каталоге с сезонностью. Так, поставщики определяли в каталогах аномально низкие цены на сезонные продукты. Например, стоимость черешни согласно им составляла всего 8 гривен за килограмм, клубники - 10 гривен за килограмм, смородины - 10 гривен за килограмм и тому подобное.

"На первый взгляд, Минобороны осуществляло выгодные закупки. Но согласно утвержденным нормативам, указанные сезонные продукты вообще не могли заказываться воинскими частями в течение срока действия договоров, поскольку они заключены после завершения периода, в течение которого такие сезонные продукты могли быть заказаны", - пояснили в САП.

При этом чиновник Министерства обороны Украины при подписании договоров на поставку "не замечал" ценовых манипуляций со стоимостью продуктов.

В итоге реализация этой схемы привела к тому, что в течение августа - декабря 2022 года две компании-поставщики незаконно получили более 733 млн грн из бюджета.

После начала досудебного расследования в январе 2023 года и публикаций в медиа, в частности о закупках яиц по 17 гривен за штуку, фигуранты уменьшили цены на 11 продуктов, которые пользуются наибольшим спросом. Благодаря этому удалось уберечь от хищения из бюджета 788 миллионов гривен, добавляет НАБУ.

Кто фигурирует в деле о "яйцах по 17 грн"?

В деле фигурируют такие лица:

экс-руководитель Департамента Министерства обороны Украины - Богдан Хмельницкий (находится под мерой пресечения - ночной домашний арест);

(находится под мерой пресечения - ночной домашний арест); владелица связанных компаний-поставщиков - Татьяна Глиняная (под заочным арестом);

(под заочным арестом); два руководителя компаний-поставщиков;

физические лица: руководитель ООО "ОК ЛЕНД ФУД" Лариса Швец (залог 1,2 млн, внесена), руководитель ООО "Актив Компани" Валерий Мелеш (залог 1,2 млн, внесена) и экс-директор ООО "Премиум Компани" Николай Дешпетко (залог 5 млн, внесена).

Им объявили подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (растрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на растрату), ч. 3 ст. 209 (легализация).

НАБУ и САП принимают меры по установлению других причастных, в частности из числа должностных лиц Минобороны.

