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Новости Яйца по 17 грн
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"Золотые яйца" Минобороны: владелице компаний-поставщиков заочно присудили арест

Владелицам компаний, поставлявших Минобороны яйца по завышенной цене, заочно присудили арест

28 июля 2025 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал владелице двух компаний-поставщиков продуктов питания для Вооруженных сил Украины меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Отмечается, что после задержания подозреваемой и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

"Как уже сообщалось, в течение 2022-2023 годов Министерство обороны Украины обеспечивало военных продуктами питания путем закупки у субъектов хозяйствования услуги по организации питания. Суть этой услуги - в закупке комплекта продуктов согласно каталогу, который содержал 409 наименований. Преступная схема заключалась в определении завышенных цен на наиболее востребованные продукты и заниженных на менее востребованные. Ее реализация привела к тому, что в течение августа - декабря 2022 года две компании-поставщики незаконно получили более 733 млн грн из бюджета. Сейчас следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления", - говорится в сообщении.

Читайте: НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Резникова, - СМИ

Автор: 

Минобороны (9507) яйцо (66) САП (2237) Антикоррупционный суд (1247)


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Топ комментарии
+16
А головного яйцеклада чому не беруть за причандали?
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28.07.2025 20:41 Ответить
+12
а як же зельона гнида резніков ?!

Резніков: РФ не сформувала ударне угрупування. Почекаємо 22 лютого20/02/2022 22:51



Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ
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28.07.2025 20:45 Ответить
+7
а президент який признчав цього яйцекрада звичайно нє-прі-чьом...
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28.07.2025 20:47 Ответить
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А головного яйцеклада чому не беруть за причандали?
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28.07.2025 20:41 Ответить
Він в пенсне, з Zеленим склом торму нізяяя.
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28.07.2025 20:43 Ответить
"Золоті яйця" Міноборони

Дід битиме - не розіб'є, баба битиме - не розіб'є.
Тож одразу кличте мишу!
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28.07.2025 20:43 Ответить
на пустому місці роздули скандал, через те що якась шерепа в ексельовській таблиці не виправила формули
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28.07.2025 20:57 Ответить
авжеж, авжеж, не там кому поставили і ... вул а ля - десятки міліонів доларів в кишені
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28.07.2025 21:03 Ответить
#а прі чьом здесь ЗЄлєнській резніков?

.
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28.07.2025 20:43 Ответить
а як же зельона гнида резніков ?!

Резніков: РФ не сформувала ударне угрупування. Почекаємо 22 лютого20/02/2022 22:51



Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ
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28.07.2025 20:45 Ответить
Така доля - кому золоті яйця, кому - https://www.youtube.com/shorts/MEPPz17ViMk
Але є ті хто з цим, з розкраданням ЗСУ, не згоден, але в нього такаж участь - https://www.youtube.com/shorts/6zWFiWI9nXQ

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28.07.2025 20:57 Ответить
Заочно присудили арешт, заочно покарали, і особисто нагородили.
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28.07.2025 20:46 Ответить
з почестями проводили з посади
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28.07.2025 20:57 Ответить
Аплодували стоячи - слуги наріду і особливо регіонали, заборонені зеленским. Ну там ще і юлькіни жебраки підспівували. Йьобну..а країна. За шо та кого гинуть сотні тисяч українців.
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28.07.2025 21:00 Ответить
Та ц-ссс, про Юльку, а то заре йюльок-Йванко заiстерить.
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28.07.2025 21:13 Ответить
а президент який признчав цього яйцекрада звичайно нє-прі-чьом...
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28.07.2025 20:47 Ответить
Та не. Він жеж давно сказав - я ж не лох. Це вже потім цей вислів, хто зрозумів, прийняв зовсім інші яскраві фарби - кроваво-червоні.
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28.07.2025 21:02 Ответить
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28.07.2025 20:51 Ответить
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28.07.2025 20:55 Ответить
бітий коїн України

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28.07.2025 21:00 Ответить
Хтось вірить, що чуваки типу ЗЄ, Єрмака і Татарова допустили б упливання грошей наліво якійсь бабі?

Це їх схема і їх прокладка.
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28.07.2025 20:58 Ответить
Яйце це карма українських політиків політиканів

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28.07.2025 20:59 Ответить
"Золоті яйця" Міноборони: власниці компаній-постачальниць заочно присудили арешт ? Що значить заочно присудили арешт ? Заочний арешт - що це означає? Власниця компаній - постачальниці "золотих яєць" десь на умовних Мальдівах, а суд український ЗАОЧНО...? Тобто подають сигнал "рассчитаться" за "правосудие" ?
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28.07.2025 21:01 Ответить
сидить та торгує яйцями черепах на Мальдівах

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28.07.2025 21:05 Ответить
І жодного слова про те - а хтож підписав такі контракти, зто мав право на підпис - міністр оборони - та хрін там - не вгадали - звичайний нічний сторож з зарплатою у мінімалку. Пиз..ць, а не країна.
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28.07.2025 21:06 Ответить
А.Ю.Крашанка + Т.Глиняна = готелi у Хорватii.
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28.07.2025 21:10 Ответить
протягом серпня - грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету Джерело: https://censor.net/ua/n3565729

28 липня 2025 року ... слідчий суддя ВАКС обрав власниці двох компаній - постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України запобіжний захід Джерело: https://censor.net/ua/n3565729

Наразі слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину Джерело: https://censor.net/ua/n3565729

Згадався анекдот на цю тему.

Сидять в будинку престарілих 2 діда. Один питає :
- Ти за скільки часу з ліжка до туалету добираєшся?
- Днів за 3, а ти?
- Якщо в 6 ранку встану, то вже о 23й я в туалеті.
- Ну ти прямо реактивний !!!

Цікаво, скільки квартир купили слідчі за те, щоб більше 2х років лизати собі яйця по справі, де навіть підозрюваних шукати не потрібно, оскільки їх підписи є на документах. Явно ж тянуть час. щоб закрити справу у звязку з закінченням строків давності.
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28.07.2025 21:10 Ответить
Вы идёте на базар. Там лежат яйца по 5 грн и по 17 грн. Вы толпойоп, и берёте по 17.
Но виноваты не вы, а та бабка, которая продала вам по 17 при нормальной цене 5.
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28.07.2025 21:12 Ответить
оптовая цена тогда была до 25 грн за десяток, а не по 170грн.
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28.07.2025 21:15 Ответить
Тем более бабка виновата.
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28.07.2025 21:17 Ответить
А Рєзнікова чому ні? Зеленський з єрмаком команду "фас" не дали?
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28.07.2025 21:19 Ответить
 
 