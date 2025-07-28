"Золотые яйца" Минобороны: владелице компаний-поставщиков заочно присудили арест
28 июля 2025 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал владелице двух компаний-поставщиков продуктов питания для Вооруженных сил Украины меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
Отмечается, что после задержания подозреваемой и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.
"Как уже сообщалось, в течение 2022-2023 годов Министерство обороны Украины обеспечивало военных продуктами питания путем закупки у субъектов хозяйствования услуги по организации питания. Суть этой услуги - в закупке комплекта продуктов согласно каталогу, который содержал 409 наименований. Преступная схема заключалась в определении завышенных цен на наиболее востребованные продукты и заниженных на менее востребованные. Ее реализация привела к тому, что в течение августа - декабря 2022 года две компании-поставщики незаконно получили более 733 млн грн из бюджета. Сейчас следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления", - говорится в сообщении.
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Дід битиме - не розіб'є, баба битиме - не розіб'є.
Тож одразу кличте мишу!
ЗЄлєнськійрезніков?
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Резніков: РФ не сформувала ударне угрупування. Почекаємо 22 лютого20/02/2022 22:51
Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ
Але є ті хто з цим, з розкраданням ЗСУ, не згоден, але в нього такаж участь - https://www.youtube.com/shorts/6zWFiWI9nXQ
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Це їх схема і їх прокладка.
політиківполітиканів
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28 липня 2025 року ... слідчий суддя ВАКС обрав власниці двох компаній - постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України запобіжний захід Джерело: https://censor.net/ua/n3565729
Наразі слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину Джерело: https://censor.net/ua/n3565729
Згадався анекдот на цю тему.
Сидять в будинку престарілих 2 діда. Один питає :
- Ти за скільки часу з ліжка до туалету добираєшся?
- Днів за 3, а ти?
- Якщо в 6 ранку встану, то вже о 23й я в туалеті.
- Ну ти прямо реактивний !!!
Цікаво, скільки квартир купили слідчі за те, щоб більше 2х років лизати собі яйця по справі, де навіть підозрюваних шукати не потрібно, оскільки їх підписи є на документах. Явно ж тянуть час. щоб закрити справу у звязку з закінченням строків давності.
Но виноваты не вы, а та бабка, которая продала вам по 17 при нормальной цене 5.