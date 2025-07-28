"Золотые яйца" Минобороны: владелице компаний-поставщиков заочно присудили арест

28 июля 2025 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал владелице двух компаний-поставщиков продуктов питания для Вооруженных сил Украины меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Отмечается, что после задержания подозреваемой и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

"Как уже сообщалось, в течение 2022-2023 годов Министерство обороны Украины обеспечивало военных продуктами питания путем закупки у субъектов хозяйствования услуги по организации питания. Суть этой услуги - в закупке комплекта продуктов согласно каталогу, который содержал 409 наименований. Преступная схема заключалась в определении завышенных цен на наиболее востребованные продукты и заниженных на менее востребованные. Ее реализация привела к тому, что в течение августа - декабря 2022 года две компании-поставщики незаконно получили более 733 млн грн из бюджета. Сейчас следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления", - говорится в сообщении.

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