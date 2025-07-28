"Золоті яйця" Міноборони: власниці компаній-постачальниць заочно присудили арешт

28 липня 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав власниці двох компаній – постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Зазначається, що після затримання підозрюваної та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

"Як уже повідомлялось, протягом 2022–2023 років Міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги – у закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань. Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти й занижених на менш затребувані. Її реалізація призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету. Наразі слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину", - йдеться в повідомленні.

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