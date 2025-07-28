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Новини Яйця по 17 грн
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"Золоті яйця" Міноборони: власниці компаній-постачальниць заочно присудили арешт

Власниці компаній, що постачали Міноборони яйця за завищеною ціною заочно присудили арешт

28 липня 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав власниці двох компаній – постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Зазначається, що після затримання підозрюваної та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу. 

"Як уже повідомлялось, протягом 2022–2023 років Міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги – у закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань. Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти й занижених на менш затребувані. Її реалізація призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету. Наразі слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину", - йдеться в повідомленні.

Читайте: НАБУ провело обшуки в ексміністра оборони Резнікова, - ЗМІ

Автор: 

Міноборони (7589) яйце (185) САП (2406) ВАКС Антикорупційний суд (2025)


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Топ коментарі
+10
А головного яйцеклада чому не беруть за причандали?
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28.07.2025 20:41 Відповісти
+8
а як же зельона гнида резніков ?!

Резніков: РФ не сформувала ударне угрупування. Почекаємо 22 лютого20/02/2022 22:51



Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ
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28.07.2025 20:45 Відповісти
+5
а президент який признчав цього яйцекрада звичайно нє-прі-чьом...
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28.07.2025 20:47 Відповісти
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А головного яйцеклада чому не беруть за причандали?
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28.07.2025 20:41 Відповісти
Він в пенсне, з Zеленим склом торму нізяяя.
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28.07.2025 20:43 Відповісти
"Золоті яйця" Міноборони

Дід битиме - не розіб'є, баба битиме - не розіб'є.
Тож одразу кличте мишу!
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28.07.2025 20:43 Відповісти
на пустому місці роздули скандал, через те що якась шерепа в ексельовській таблиці не виправила формули
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28.07.2025 20:57 Відповісти
авжеж, авжеж, не там кому поставили і ... вул а ля - десятки міліонів доларів в кишені
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28.07.2025 21:03 Відповісти
#а прі чьом здесь ЗЄлєнській резніков?

.
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28.07.2025 20:43 Відповісти
а як же зельона гнида резніков ?!

Резніков: РФ не сформувала ударне угрупування. Почекаємо 22 лютого20/02/2022 22:51



Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ
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28.07.2025 20:45 Відповісти
Така доля - кому золоті яйця, кому - https://www.youtube.com/shorts/MEPPz17ViMk
Але є ті хто з цим, з розкраданням ЗСУ, не згоден, але в нього такаж участь - https://www.youtube.com/shorts/6zWFiWI9nXQ

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28.07.2025 20:57 Відповісти
Заочно присудили арешт, заочно покарали, і особисто нагородили.
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28.07.2025 20:46 Відповісти
з почестями проводили з посади
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28.07.2025 20:57 Відповісти
Аплодували стоячи - слуги наріду і особливо регіонали, заборонені зеленским. Ну там ще і юлькіни жебраки підспівували. Йьобну..а країна. За шо та кого гинуть сотні тисяч українців.
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28.07.2025 21:00 Відповісти
Та ц-ссс, про Юльку, а то заре йюльок-Йванко заiстерить.
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28.07.2025 21:13 Відповісти
а президент який признчав цього яйцекрада звичайно нє-прі-чьом...
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28.07.2025 20:47 Відповісти
Та не. Він жеж давно сказав - я ж не лох. Це вже потім цей вислів, хто зрозумів, прийняв зовсім інші яскраві фарби - кроваво-червоні.
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28.07.2025 21:02 Відповісти
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28.07.2025 20:51 Відповісти
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28.07.2025 20:55 Відповісти
бітий коїн України

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28.07.2025 21:00 Відповісти
Хтось вірить, що чуваки типу ЗЄ, Єрмака і Татарова допустили б упливання грошей наліво якійсь бабі?

Це їх схема і їх прокладка.
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28.07.2025 20:58 Відповісти
Яйце це карма українських політиків політиканів

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28.07.2025 20:59 Відповісти
"Золоті яйця" Міноборони: власниці компаній-постачальниць заочно присудили арешт ? Що значить заочно присудили арешт ? Заочний арешт - що це означає? Власниця компаній - постачальниці "золотих яєць" десь на умовних Мальдівах, а суд український ЗАОЧНО...? Тобто подають сигнал "рассчитаться" за "правосудие" ?
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28.07.2025 21:01 Відповісти
сидить та торгує яйцями черепах на Мальдівах

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28.07.2025 21:05 Відповісти
І жодного слова про те - а хтож підписав такі контракти, зто мав право на підпис - міністр оборони - та хрін там - не вгадали - звичайний нічний сторож з зарплатою у мінімалку. Пиз..ць, а не країна.
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28.07.2025 21:06 Відповісти
А.Ю.Крашанка + Т.Глиняна = готелi у Хорватii.
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28.07.2025 21:10 Відповісти
протягом серпня - грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету Джерело: https://censor.net/ua/n3565729

28 липня 2025 року ... слідчий суддя ВАКС обрав власниці двох компаній - постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України запобіжний захід Джерело: https://censor.net/ua/n3565729

Наразі слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину Джерело: https://censor.net/ua/n3565729

Згадався анекдот на цю тему.

Сидять в будинку престарілих 2 діда. Один питає :
- Ти за скільки часу з ліжка до туалету добираєшся?
- Днів за 3, а ти?
- Якщо в 6 ранку встану, то вже о 23й я в туалеті.
- Ну ти прямо реактивний !!!

Цікаво, скільки квартир купили слідчі за те, щоб більше 2х років лизати собі яйця по справі, де навіть підозрюваних шукати не потрібно, оскільки їх підписи є на документах. Явно ж тянуть час. щоб закрити справу у звязку з закінченням строків давності.
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28.07.2025 21:10 Відповісти
Вы идёте на базар. Там лежат яйца по 5 грн и по 17 грн. Вы толпойоп, и берёте по 17.
Но виноваты не вы, а та бабка, которая продала вам по 17 при нормальной цене 5.
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28.07.2025 21:12 Відповісти
оптовая цена тогда была до 25 грн за десяток, а не по 170грн.
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28.07.2025 21:15 Відповісти
Тем более бабка виновата.
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28.07.2025 21:17 Відповісти
А Рєзнікова чому ні? Зеленський з єрмаком команду "фас" не дали?
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28.07.2025 21:19 Відповісти
 
 