"Золоті яйця" Міноборони: власниці компаній-постачальниць заочно присудили арешт
28 липня 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав власниці двох компаній – постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
Зазначається, що після затримання підозрюваної та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
"Як уже повідомлялось, протягом 2022–2023 років Міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги – у закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань. Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти й занижених на менш затребувані. Її реалізація призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету. Наразі слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину", - йдеться в повідомленні.
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Тож одразу кличте мишу!
ЗЄлєнськійрезніков?
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Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ
Але є ті хто з цим, з розкраданням ЗСУ, не згоден, але в нього такаж участь - https://www.youtube.com/shorts/6zWFiWI9nXQ
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Це їх схема і їх прокладка.
політиківполітиканів
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28 липня 2025 року ... слідчий суддя ВАКС обрав власниці двох компаній - постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України запобіжний захід Джерело: https://censor.net/ua/n3565729
Наразі слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину Джерело: https://censor.net/ua/n3565729
Згадався анекдот на цю тему.
Сидять в будинку престарілих 2 діда. Один питає :
- Ти за скільки часу з ліжка до туалету добираєшся?
- Днів за 3, а ти?
- Якщо в 6 ранку встану, то вже о 23й я в туалеті.
- Ну ти прямо реактивний !!!
Цікаво, скільки квартир купили слідчі за те, щоб більше 2х років лизати собі яйця по справі, де навіть підозрюваних шукати не потрібно, оскільки їх підписи є на документах. Явно ж тянуть час. щоб закрити справу у звязку з закінченням строків давності.
Но виноваты не вы, а та бабка, которая продала вам по 17 при нормальной цене 5.