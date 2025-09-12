Раскрыта схема хищения миллионов на закупках армейского имущества во Львовской области, - ГБР. ФОТО

Разоблачили бывшего командира одной из воинских частей Львовщины, который ныне работает заместителем председателя Золочевского РОА, на закупке тысячи армейских коек по завышенным ценам. В результате этого государство потеряло более 2,6 млн грн.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чиновник не провел надлежащего мониторинга рынка и подписал соглашение по почти вдвое завышенным ценам. В то время актуальная стоимость аналогичного количества коек составляла около 3,8 млн грн.

К тому же часть получила от подрядчика только 180 единиц на более 1,1 млн грн, а остальные так и не были доставлены. Несмотря на это, командир дал указание перечислить коммерсанту 6,5 млн грн за всю партию.

Также сообщается, что в ноябре 2023 года ГБР разоблачило его еще и на злоупотреблениях при закупке резервуаров РГС-50.

Материалы этого производства уже переданы в суд, и он будет отвечать перед правосудием за нанесенный государству ущерб в более 37 млн грн.

Сейчас экс-командиру сообщено о подозрении в небрежном отношении к службе, причинившем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Планируется подача ходатайства в суд об аресте его имущества и избрании меры пресечения. Также проверяется информация о возможном получении им "откатов" и причастности к другим сделкам.