РУС
Новости Фото Хищение на закупках для воинских частей
1 044 7

Раскрыта схема хищения миллионов на закупках армейского имущества во Львовской области, - ГБР. ФОТО

Разоблачили бывшего командира одной из воинских частей Львовщины, который ныне работает заместителем председателя Золочевского РОА, на закупке тысячи армейских коек по завышенным ценам. В результате этого государство потеряло более 2,6 млн грн.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Хищение при закупках армейского имущества во Львовской области

Как отмечается, чиновник не провел надлежащего мониторинга рынка и подписал соглашение по почти вдвое завышенным ценам. В то время актуальная стоимость аналогичного количества коек составляла около 3,8 млн грн.

К тому же часть получила от подрядчика только 180 единиц на более 1,1 млн грн, а остальные так и не были доставлены. Несмотря на это, командир дал указание перечислить коммерсанту 6,5 млн грн за всю партию.

Также сообщается, что в ноябре 2023 года ГБР разоблачило его еще и на злоупотреблениях при закупке резервуаров РГС-50.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Закупка некачественного снаряжения для ВСУ с убытками в более 25 млн грн: разоблачены должностные лица Минобороны и поставщик, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Материалы этого производства уже переданы в суд, и он будет отвечать перед правосудием за нанесенный государству ущерб в более 37 млн грн.

Сейчас экс-командиру сообщено о подозрении в небрежном отношении к службе, причинившем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Также смотрите: Фиктивная закупка генераторов для ВСУ на более 31 млн грн: на Львовщине разоблачена схема, - ГБР. ФОТОрепортаж

Планируется подача ходатайства в суд об аресте его имущества и избрании меры пресечения. Также проверяется информация о возможном получении им "откатов" и причастности к другим сделкам.

Автор: 

ГБР (3198) хищения (151) Львовская область (3008)
как? самая вышиваночная область
12.09.2025 13:29 Ответить
Патріотизм окремо, а гроші окремо. Чиновники зеленої команди одніковісінькі.
12.09.2025 14:04 Ответить
Фуйня, якщо не замішано НАБУ-не цікавить...
12.09.2025 13:40 Ответить
Невже такі пани охвіцери цими ж руками одягали вишиванки.... Може то наклеп, не віриця ж
Шо прям справжня справжня корупція???
12.09.2025 13:48 Ответить
На Львівщині... розкрадання... та не може бути.
12.09.2025 13:57 Ответить
Згадай грінкевичів .
12.09.2025 14:43 Ответить
а як же армія, мова, віра? брехня де?
12.09.2025 14:52 Ответить
 
 