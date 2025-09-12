УКР
Викрито схему розкрадання мільйонів на закупівлях армійського майна на Львівщині, - ДБР. ФОТО

Викрито колишнього командира однієї з військових частин Львівщини, який нині працює заступником голови Золочівської РВА, на закупівлі тисячі армійських ліжок за завищеними цінами. Внаслідок цього держава втратила понад 2,6 млн грн.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Розкрадання на закупівлях армійського майна на Львівщині

Як зазначається, посадовець не провів належного моніторингу ринку та підписав угоду за майже удвічі завищеними цінами. На той час актуальна вартість аналогічної кількості ліжок становила близько 3,8 млн грн.

До того ж частина отримала від підрядника лише 180 одиниць на понад 1,1 млн грн, а решта так і не була доставлена. Попри це, командир дав вказівку перерахувати комерсанту 6,5 млн грн за всю партію.

Також повідомляється, що у листопаді 2023 року ДБР викрило його ще й на зловживаннях під час закупівлі резервуарів РГС-50.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Закупівля неякісного спорядження для ЗСУ зі збитками у понад 25 млн грн: викрито посадовців Міноборони та постачальника, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Матеріали цього провадження вже передано до суду, і він відповідатиме перед правосуддям за завдані державі збитки у понад 37 млн грн.

Наразі екскомандиру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що заподіяло тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Також дивіться: Фіктивна закупівля генераторів для ЗСУ на понад 31 млн грн: на Львівщині викрито схему, - ДБР. ФОТОрепортаж

Планується подання клопотання до суду щодо арешту його майна та обрання запобіжного заходу. Також перевіряється інформація про можливе отримання ним "відкатів" та причетність до інших оборудок.

ДБР (3722) розкрадання (276) Львівська область (2546)
как? самая вышиваночная область
показати весь коментар
12.09.2025 13:29 Відповісти
Патріотизм окремо, а гроші окремо. Чиновники зеленої команди одніковісінькі.
показати весь коментар
12.09.2025 14:04 Відповісти
Фуйня, якщо не замішано НАБУ-не цікавить...
показати весь коментар
12.09.2025 13:40 Відповісти
Невже такі пани охвіцери цими ж руками одягали вишиванки.... Може то наклеп, не віриця ж
Шо прям справжня справжня корупція???
показати весь коментар
12.09.2025 13:48 Відповісти
На Львівщині... розкрадання... та не може бути.
показати весь коментар
12.09.2025 13:57 Відповісти
Згадай грінкевичів .
показати весь коментар
12.09.2025 14:43 Відповісти
а як же армія, мова, віра? брехня де?
показати весь коментар
12.09.2025 14:52 Відповісти
 
 