Прокуроры сообщили о подозрении бывшему топ-чиновнику ГФС: ему инкриминируют злоупотребление с убытками в 108 миллионов гривен. ФОТО

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему высокопоставленному чиновнику Государственной фискальной службы, в результате действий которого с государства взыскана пеня в размере 108 миллионов гривен за не вовремя возвращенный предприятию налог на добавленную стоимость.

Установлено, что подозреваемый, в то время занимая руководящую должность в Центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС Украины, дал указание подчиненным подготовить письмо в Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Киеве об оставлении без выполнения и возврата выводов о возмещении НДС одному из частных предприятий, сообщает Цензор.НЕТ.

Такие действия мотивировались необходимостью провести дополнительные проверки. При этом налоговик понимал, что предприятие имеет все законные основания для получения возмещения НДС.

Отметим, что после отзыва указанных выводов, проверки, о которых шла речь в письме, Центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС Украины по этому предприятию не проводил.

Напомним, ранее прокурорами Печерской окружной прокуратуры этому же экс-чиновнику ГФС было сообщено о подозрении в организации работы конвертационного центра, с помощью которого предприятия уклонялись от уплаты налогов. Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 миллиарда гривен.

6 сентября 2025 года к экс-налогоплательщику судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 119 миллионов гривен. Сейчас он под стражей, залог не внесен.

