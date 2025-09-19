Прокуратура Винницкой области противодействует схемам хищения бюджетных средств, земель и коммунального имущества. ФОТОрепортаж

Прокуроры Винницкой областной прокуратуры и окружных прокуратур области во взаимодействии с другими правоохранительными органами сообщили о подозрениях 17 лицам, среди которых депутаты местных советов, бывшая заведующая Первой Винницкой государственной нотариальной конторы, государственные регистраторы, руководители и должностные лица коммунальных и государственных предприятий, руководители обществ.

Сумма нанесенного бюджету ущерба - 30,4 миллиона гривен, еще 18,7 миллиона гривен - незадекларированные доходы и стоимость имущества, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Растрата и завладение бюджетными средствами:

бывший заместитель директора КП "Винницаоблводоканал" путем заключения договоров по закупке электрической энергии по завышенным ценам растратил бюджетные средства на сумму 9 млн грн;

директор ООО во время проведения ремонта дороги в с. Махновцы Хмельницкого района нарушил процедуру укладки асфальта, что привело к его непригодности и убыткам на сумму 1 млн 155 тыс. грн;

директор ООО во время капитального ремонта помещения для лиц, пострадавших от домашнего насилия, в здании КП "Казатинская ЦРБ" завладел бюджетными средствами в сумме 491 тыс. грн;

инженер технического надзора из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей при проведении ремонта проезжей части и тротуара одной из дорог Оратовской громады растратил бюджетные средства на сумму 492 тыс. грн;

подрядчик завладел бюджетными средствами КП "Ладжитлосервис" во время выполнения капитального ремонта по утеплению фасадов одного из жилых домов г. Ладыжина на сумму 362 тыс. грн, использовав материалы ненадлежащего качества.

Сокрытие средств и имущества при декларировании:

бывшая заведующая Первой Винницкой государственной нотариальной конторы не указала свой земельный участок и кредит мужа, в котором была поручителем, на общую сумму 9 млн 962 тыс. грн;

депутат одной из громад Жмеринского района не указала своих 5 земельных участков и комплекс нежилых помещений и сооружений в Жмеринском районе на общую сумму 3 млн 2 тыс. грн, а также доход, полученный в качестве дивидендов в размере 2 млн 527 тыс. грн;

депутат одной из громад Могилев-Подольского района скрыл в декларации долг на 110 тыс. долларов США для приобретения земельных участков в 2022 году.

Завладение землями и коммунальным имуществом:

государственный регистратор Винницкого областного филиала КП "Центр государственной регистрации" по поддельным документам, не проведя необходимых проверок, незаконно зарегистрировал право собственности на земельный участок Маломочульского старостинского округа Гайсинского района, чем нанес действительному владельцу ущерб на сумму 111, 8 тыс. грн;

регистратор Шаргородского городского совета на основании поддельных документов, не проведя необходимых проверок, зарегистрировал право собственности на земельный участок невостребованного наследства Носкивецкой территориальной громады Жмеринского района, чем нанес общине ущерб на сумму 152 тыс. грн.

Уклонение от уплаты налогов: одно из ФЛП Гайсинского района умышленно уклонилось от уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и налога на добавленную стоимость на общую сумму 15 млн 259 тыс. грн.

Кроме того, разоблачены в Литинской территориальной громаде Винницкого района и Дашевской территориальной громаде Гайсинского района 2 группы физических лиц осуществляли незаконные рубки деревьев, их перевозки, хранения и сбыт лесопродукции, чем нанесли ущерб на 2 млн 46 тыс. грн и 1 млн 376 тыс. грн соответственно.

Прокуроры подготовили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

