По факту смертельного ДТП в Житомире, в котором погиб прокурор, начато досудебное расследование. ФОТОрепортаж

По факту смертельного ДТП в Житомире, в котором погиб прокурор, начато досудебное расследование.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Вчера, около 19:30, в городе Житомир по улице Чудновской водитель Volkswagen на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Им оказался 51-летний работник Житомирской областной прокуратуры. В результате ДТП пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и, к сожалению, скончался в больнице.

Водитель был задержан При процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона начато досудебное расследование.

"Офис Генерального прокурора выражает искренние соболезнования близким и родным по поводу трагической смерти нашего коллеги. Он был прекрасным специалистом и хорошим человеком", - добавили в заметке.

як би був сантехнік можна було не перевіряти???прокурор на дорозі пішки???
показать весь комментарий
19.09.2025 10:59 Ответить
До этого, прокуроры в ДТП вели с разгромным счётом. Ну, хоть размочили..
показать весь комментарий
19.09.2025 11:06 Ответить
Ни хрена себе фольц,бедолага, пострадал,в прокуроре килограмм двести было или нес с работы мешок золота.
показать весь комментарий
19.09.2025 11:10 Ответить
Прокурор і ходив пішки?
показать весь комментарий
19.09.2025 11:14 Ответить
може божа кара?
показать весь комментарий
19.09.2025 11:15 Ответить
прокурора свалілі

показать весь комментарий
19.09.2025 11:16 Ответить
Журналісти такі журналісти....Чого тільки не зробиш для клікбейтного заголовку. Як кажуть в Одесі, це дві великі різниці: прокурор (конкретна штатна посада) і працівник прокуратури, яким може бути і охоронець, і прибиральниця, і сисадмін, та і будь-який клерк...
показать весь комментарий
19.09.2025 11:22 Ответить
 
 