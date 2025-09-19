По факту смертельного ДТП в Житомире, в котором погиб прокурор, начато досудебное расследование. ФОТОрепортаж

По факту смертельного ДТП в Житомире, в котором погиб прокурор, начато досудебное расследование.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Вчера, около 19:30, в городе Житомир по улице Чудновской водитель Volkswagen на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Им оказался 51-летний работник Житомирской областной прокуратуры. В результате ДТП пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и, к сожалению, скончался в больнице.

Водитель был задержан При процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона начато досудебное расследование.

"Офис Генерального прокурора выражает искренние соболезнования близким и родным по поводу трагической смерти нашего коллеги. Он был прекрасным специалистом и хорошим человеком", - добавили в заметке.







