По факту смертельного ДТП в Житомире, в котором погиб прокурор, начато досудебное расследование. ФОТОрепортаж
По факту смертельного ДТП в Житомире, в котором погиб прокурор, начато досудебное расследование.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Вчера, около 19:30, в городе Житомир по улице Чудновской водитель Volkswagen на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Им оказался 51-летний работник Житомирской областной прокуратуры. В результате ДТП пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и, к сожалению, скончался в больнице.
Водитель был задержан При процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона начато досудебное расследование.
"Офис Генерального прокурора выражает искренние соболезнования близким и родным по поводу трагической смерти нашего коллеги. Он был прекрасным специалистом и хорошим человеком", - добавили в заметке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль