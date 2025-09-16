Экс-сотрудника прокуратуры Молочного, совершившего смертельное ДТП, оставили под стражей до 20 октября
Бывшему работнику прокуратуры Андрею Молочному, который выпивший совершил смертельное ДТП в столице, продлили арест.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Шевченковский райсуд оставил Молочного под стражей без права внесения залога до 20 октября 2025 года.
"Подозреваемый, который на момент совершения смертельного ДТП был государственным служащим, по результатам служебного расследования уволен из органов прокуратуры", - говорится в сообщении.
Работник прокуратуры Молочный совершил смертельное ДТП
Напомним, что накануне в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП.
Сбитая работником прокуратуры на пешеходной зоне в Киеве женщина умерла в больнице.
По данным журналистов, Андрей Молочный является сыном комика-предателя Молочного.
21 июля 2025 года Молочного отправили под арест без права залога.
що ж, почали, всім відомий процес затягування!
це, падло уникне покарання! гарантую!!!!
Так що нічого йому не буде - трохи потягають по судах - ''для вигляду - для людського ока'' - і відпустять.
Зеленський за своїх рідних ''клоунів'' завжди заступається - навіть коли вони винні у вбивстві людей, як молочний, чи у державній зраді, як баканов.