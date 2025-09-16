Экс-сотрудника прокуратуры Молочного, совершившего смертельное ДТП, оставили под стражей до 20 октября

Бывшему работнику прокуратуры Андрею Молочному, который выпивший совершил смертельное ДТП в столице, продлили арест.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Шевченковский райсуд оставил Молочного под стражей без права внесения залога до 20 октября 2025 года.

"Подозреваемый, который на момент совершения смертельного ДТП был государственным служащим, по результатам служебного расследования уволен из органов прокуратуры", - говорится в сообщении.

Читайте также: ДТП с участием детектива НАБУ на Прикарпатье: ГБР начало производство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работник прокуратуры Молочный совершил смертельное ДТП

Напомним, что накануне в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП.

Сбитая работником прокуратуры на пешеходной зоне в Киеве женщина умерла в больнице.

По данным журналистов, Андрей Молочный является сыном комика-предателя Молочного.

21 июля 2025 года Молочного отправили под арест без права залога.

Читайте: Пьяная водитель сбила 23-летнюю военную на переходе в Киеве: пострадавшая госпитализирована, - Нацполиция. ФОТОрепортаж