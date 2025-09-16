УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9657 відвідувачів онлайн
Новини Працівник прокуратури Молочний збив жінку
716 4

Експрацівника прокуратури Молочного, який скоїв смертельну ДТП, залишили під вартою до 20 жовтня

Смертельна ДТП за участі Молочного. Продовжено запобіжний захід

Колишньому працівнику прокуратури Андрію Молочному, який напідпитку скоїв смертельну ДТП в столиці, продовжили арешт.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Шевченківський райсуд залишив Молочного під вартою без права внесення застави до 20 жовтня 2025 року.

"Підозрюваного, який на момент вчинення смертельної ДТП був державним службовцем, за результатами службового розслідування звільнено з органів прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: ДТП за участі детектива НАБУ на Прикарпатті: ДБР розпочало провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівник прокуратури Молочний скоїв смертельну ДТП

Нагадаємо, що напередодні в Голосіївському районі Києва працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку та намагався втекти з місця ДТП.

Збита працівником прокуратури на пішохідній зоні в Києві жінка померла у лікарні.

За даними журналістів, Андрій Молочний є сином коміка-зрадника Молочного.

21 липня 2025 року Молочного відправили під арешт без права застави.

Читайте: П’яна водійка збила 23-річну військову на переході в Києві: постраждалу госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

арешт (2552) ДТП (4539) Київ (20168)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нууу.....
що ж, почали, всім відомий процес затягування!
це, падло уникне покарання! гарантую!!!!
показати весь коментар
16.09.2025 15:41 Відповісти
Під час скоєння смертельного ДТП був п"яний - на сьогодні напідпитку - скільки ше потрібно шоб він протверезів?
показати весь коментар
16.09.2025 15:46 Відповісти
2 роки тягатимуть по судам, а потім відпустять по закінченню терміну давності.
показати весь коментар
16.09.2025 15:48 Відповісти
Він син ''кавеенщика'' - а вони при нинішній ''квартальній'' ''зеленій'' владі недоторкані.
Так що нічого йому не буде - трохи потягають по судах - ''для вигляду - для людського ока'' - і відпустять.
Зеленський за своїх рідних ''клоунів'' завжди заступається - навіть коли вони винні у вбивстві людей, як молочний, чи у державній зраді, як баканов.
показати весь коментар
16.09.2025 16:05 Відповісти
 
 