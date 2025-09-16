Експрацівника прокуратури Молочного, який скоїв смертельну ДТП, залишили під вартою до 20 жовтня
Колишньому працівнику прокуратури Андрію Молочному, який напідпитку скоїв смертельну ДТП в столиці, продовжили арешт.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Шевченківський райсуд залишив Молочного під вартою без права внесення застави до 20 жовтня 2025 року.
"Підозрюваного, який на момент вчинення смертельної ДТП був державним службовцем, за результатами службового розслідування звільнено з органів прокуратури", - йдеться в повідомленні.
Працівник прокуратури Молочний скоїв смертельну ДТП
Нагадаємо, що напередодні в Голосіївському районі Києва працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку та намагався втекти з місця ДТП.
Збита працівником прокуратури на пішохідній зоні в Києві жінка померла у лікарні.
За даними журналістів, Андрій Молочний є сином коміка-зрадника Молочного.
21 липня 2025 року Молочного відправили під арешт без права застави.
що ж, почали, всім відомий процес затягування!
це, падло уникне покарання! гарантую!!!!
Так що нічого йому не буде - трохи потягають по судах - ''для вигляду - для людського ока'' - і відпустять.
Зеленський за своїх рідних ''клоунів'' завжди заступається - навіть коли вони винні у вбивстві людей, як молочний, чи у державній зраді, як баканов.