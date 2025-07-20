Працівник прокуратури Молочний збив жінку на пішохідній зоні в Києві та намагався втекти з місця ДТП. ВIДЕО
Напередодні в Голосіївському районі Києва працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку та намагався втекти з місця ДТП.
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніхто не вище закону. Навіть працівник прокуратури. Сьогодні (19 липня. - Ред.) в Голосіївському районі столиці сталася подія, яка обурює. Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано", - зазначив Кравченко.
Виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу.
"Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури. Це шокує. Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Та зрозуміло, що жінка в тяжкому, зрозуміло, що мерзота обдовбана в хлам.
Але і цілком зрозуміло, що ніхрена йому за то не буде. Максимум, прийдеться звільнитись і в ліс... Ну такі в нас сьогодні часи - веселі і прикольні. Все, як в квітні 19-го захотіли...
я б йому обидві ноги зламав битою для початку
а про Закон в цій державі мови вже й бути не може...
Ну хоть паржьом...
за закон "втирай писакам, не мені"
Весело ж, па-пріколу... Чи вже забув?
більше нема чого сернути?
інших думок немає?
Я, взагалі-то, про результати того вибору! Ось вони, за вікном...
пгокулоли завжди чавили пересічних безкарно
бо терпіли тут живуть
Ну а на рахунок зе тобі не подобається? Співчуваю...
Так, до речі, прокурори то завжди, але такого розгулу безкарності і цинізму в діях влади не пригадую. Тут навіть янукович звивовано так: а що, так можна було. А в нас війна, до речі, воєнний стан...люди тисячами гинуть... А та вся мерзота безперервним потоком, не криючись і не боячись.
Тому й весело! Хоть паржьом!
А що ще лишається...
А взагалі все це зно закінчиться нічим. Мудило отримає підозру, потім буде суд, посадять під домашній арешт, а потім воно опиниться десь за кордоном. Поки звичайні громадяни не зрозуміють, що знахабнілих чиновників та бандюків треба фізично карати, нічого тут не зміниться. Так само будуть як худобу чавити і ніхто навіть і не пікне...
Твої підлеглі "інваліди-пенсіонери" вже покарані? Чому ні?
Давай згадаємо, чому звільнили твого попередника.
Вішати треба, ОДРАЗУ, на місці події! Тут йому злампічать і УБД, і інвалідність, і ще купу корупційних обороудок!
А на місці родини, збитої ним жінки, всього й треба, що зробити йому, прикрий САМОСУД!!
зламають йому ноги чи ні
жінки! обирайте чоловіків не за бабло а за гідність!
Ну звісно, ви скажете що він мав спинитись, викликати швидку і надати першу допомогу. Але ж написано, що це прокурор зеленої прокуратури. Думать треба