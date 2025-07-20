Працівник прокуратури Молочний збив жінку на пішохідній зоні в Києві та намагався втекти з місця ДТП. ВIДЕО

Напередодні в Голосіївському районі Києва працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку та намагався втекти з місця ДТП.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніхто не вище закону. Навіть працівник прокуратури. Сьогодні (19 липня. - Ред.) в Голосіївському районі столиці сталася подія, яка обурює. Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано", - зазначив Кравченко.

Виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу.

"Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури. Це шокує. Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність", - додав він.