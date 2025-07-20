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Новини ДТП
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Працівник прокуратури Молочний збив жінку на пішохідній зоні в Києві та намагався втекти з місця ДТП. ВIДЕО

Напередодні в Голосіївському районі Києва працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку та намагався втекти з місця ДТП.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніхто не вище закону. Навіть працівник прокуратури. Сьогодні (19 липня. - Ред.) в Голосіївському районі столиці сталася подія, яка обурює. Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано", - зазначив Кравченко.

Виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу.

"Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури. Це шокує. Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність", - додав він.

Автор: 

ДТП (4510) Київ (19901) прокурор (632) Кравченко Руслан (86)


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Топ коментарі
+27
Мабуть, доведеться звільнитись з прокуратури і влаштуватись в ДБР...
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20.07.2025 08:36 Відповісти
+16
Сто пудово був інвалідом...
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20.07.2025 08:36 Відповісти
+14
на зустрічну рухався....мабуть синька чи доріжжка
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20.07.2025 08:36 Відповісти
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Сто пудово був інвалідом...
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20.07.2025 08:36 Відповісти
на зустрічну рухався....мабуть синька чи доріжжка
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20.07.2025 08:36 Відповісти
Він хотів звернути направо,але можливо був під градусом,або перевтомлений і не зміг загальмувати і вчасно звернути.
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20.07.2025 08:58 Відповісти
Що він хотів хто зна. Жінку жаль. Дивно, що не пишуть про її стан. Зазвичайчай це вказуть найпершим і те чи був водій тверезим.
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20.07.2025 09:06 Відповісти
Не можна, то секректно. А то путін нападе...
Та зрозуміло, що жінка в тяжкому, зрозуміло, що мерзота обдовбана в хлам.
Але і цілком зрозуміло, що ніхрена йому за то не буде. Максимум, прийдеться звільнитись і в ліс... Ну такі в нас сьогодні часи - веселі і прикольні. Все, як в квітні 19-го захотіли...
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20.07.2025 09:18 Відповісти
це вже залежить від її чоловіка та родичів
я б йому обидві ноги зламав битою для початку
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20.07.2025 09:21 Відповісти
пілять...
а про Закон в цій державі мови вже й бути не може...
Ну хоть паржьом...
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20.07.2025 09:22 Відповісти
я мав справи з мусарнєю з 14 року
за закон "втирай писакам, не мені"
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20.07.2025 09:25 Відповісти
Ну так ржьом! Які проблеми?
Весело ж, па-пріколу... Чи вже забув?
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20.07.2025 09:27 Відповісти
чого ти вирішив шо я голосував зазе?
більше нема чого сернути?
інших думок немає?
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20.07.2025 09:29 Відповісти
Перепрошую, а цитату, де я кажу, що ти голосував за зе? Посилання?
Я, взагалі-то, про результати того вибору! Ось вони, за вікном...
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20.07.2025 09:33 Відповісти
я не розумію до чого твоя дурня про зе
пгокулоли завжди чавили пересічних безкарно
бо терпіли тут живуть
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20.07.2025 09:36 Відповісти
Взагалі-то, мова була про цитату? Що, нема? Зрозуміло.
Ну а на рахунок зе тобі не подобається? Співчуваю...
Так, до речі, прокурори то завжди, але такого розгулу безкарності і цинізму в діях влади не пригадую. Тут навіть янукович звивовано так: а що, так можна було. А в нас війна, до речі, воєнний стан...люди тисячами гинуть... А та вся мерзота безперервним потоком, не криючись і не боячись.
Тому й весело! Хоть паржьом!
А що ще лишається...
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20.07.2025 09:42 Відповісти
1млн. проценЦів%% був перевтомлений після наднормовоі непосильноі праці, а ше - регулярно донатив на ЗСУ, має позитивну характеристику з ЖЕКу, є почесним донором мікрорайону, і в нього стався епілептичний напад. А зараз він під лікарняним одіялком, і ТЕРМІНОВО потребує лікування за кордоном, ось вам довідка від шести родинних лікарів....
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20.07.2025 09:16 Відповісти
Здається нічого не пропустив, з основного....
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20.07.2025 09:18 Відповісти
Та перевтомився, бо будучи інвалідом прямо гАрЄл на работьЄ...
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20.07.2025 09:33 Відповісти
Мабуть, доведеться звільнитись з прокуратури і влаштуватись в ДБР...
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20.07.2025 08:36 Відповісти
Шокований - впав у ступор - це не дивина - начльник на пішохідному переході збиває двох людей і запитує суддю - шо за це буде? - ну тому шо напав на ваше авто і головою пробив лобове скло - років 5 - а той шо відлетів на 20 м в кущі - отримає на 3 р більше за те шо втікав з місця аварії
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20.07.2025 08:39 Відповісти
Там явно бійка розпочалася на останніх секундах. Хтось навіть впав (чи його вирубили?)

А взагалі все це зно закінчиться нічим. Мудило отримає підозру, потім буде суд, посадять під домашній арешт, а потім воно опиниться десь за кордоном. Поки звичайні громадяни не зрозуміють, що знахабнілих чиновників та бандюків треба фізично карати, нічого тут не зміниться. Так само будуть як худобу чавити і ніхто навіть і не пікне...
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20.07.2025 08:42 Відповісти
КЛАСИКА КЛАСИКА!!!! - це уже не вперше, це уже традиція. І нас зараз диктатура і якщо ти суддя чи прокурор то можеш збивати АЛЕ не більше чим 1 в день - бо є укри-раби і ХОЗЯЕВА ЖІЗНІ
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20.07.2025 08:43 Відповісти
"Ніхто не вище закону. Навіть працівник прокуратури" - та ти шо!
Твої підлеглі "інваліди-пенсіонери" вже покарані? Чому ні?
Давай згадаємо, чому звільнили твого попередника.
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20.07.2025 08:44 Відповісти
Про все каже слівце навіть.
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20.07.2025 08:57 Відповісти
Не все так однозначно…, може жінка була пʼяна…, чому вона опинилась на шляху авто, невідомо, якби не вона, нічого б не сталося, й взагалі, може він регулярно донатив на армію…
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20.07.2025 08:50 Відповісти
Коли когось із ваших рідних зіб'ють на тротуарі, ви теж будете шуткувати?
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20.07.2025 09:15 Відповісти
табличка сарказм
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20.07.2025 09:22 Відповісти
Бувають ситуації, коли сарказм недоречний. І це якраз така ситуація.
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20.07.2025 09:45 Відповісти
Та щей в пів дванадцятого майже ночі. Встигла б вона до комендатської години?
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20.07.2025 09:34 Відповісти
Це ж як розбещуть прокурорські молочні ріки та кисейні береги, щоб на такій швидкості їхати назустріч по вулиці з одностороннім рухом
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20.07.2025 08:53 Відповісти
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20.07.2025 08:56 Відповісти
Як то кажуть: хорошу людину Андрієм Молочним не назвуть))))
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20.07.2025 09:16 Відповісти
Охранника прокуратуры бросили в жернова законов,чужого не жалко,липовые ивалиды-прокуроры весело смеются.
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20.07.2025 08:57 Відповісти
Портновське кодло, за його ж гроші, усе замилить, як і з «діамантовими прокурорами»… Видно, як заброньований бугай, він «поспішав на бойове чергування», до підрозділу ППО??
Вішати треба, ОДРАЗУ, на місці події! Тут йому злампічать і УБД, і інвалідність, і ще купу корупційних обороудок!
А на місці родини, збитої ним жінки, всього й треба, що зробити йому, прикрий САМОСУД!!
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20.07.2025 09:00 Відповісти
Варіантів маса, наприклад кермом був не він
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20.07.2025 09:04 Відповісти
Авто вкрали. Авто керував ШІ
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20.07.2025 09:45 Відповісти
тут вже питання до її родичів та чоловіка
зламають йому ноги чи ні

жінки! обирайте чоловіків не за бабло а за гідність!
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20.07.2025 09:23 Відповісти
просто відмічав вчорашнє звільнення з прокурватури і повторний вихід на пенсію та й перепразникував.
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20.07.2025 09:26 Відповісти
Пожалійте заброньованого інваліда. У нього бабуся-пенсіонерка тяжко працювала на дві дачі та три автівки.
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20.07.2025 09:27 Відповісти
На тротуар заїхав...зовсім шизанутий?
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20.07.2025 09:38 Відповісти
Судово-прокурорська мафія.
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20.07.2025 09:41 Відповісти
Отака в нас прокуратура. Законів не знає.
Ну звісно, ви скажете що він мав спинитись, викликати швидку і надати першу допомогу. Але ж написано, що це прокурор зеленої прокуратури. Думать треба
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20.07.2025 09:42 Відповісти
 
 