Сотрудник прокуратуры Молочный сбил женщину на пешеходной зоне в Киеве и пытался скрыться с места ДТП.. ВИДЕО

Накануне в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Никто не выше закона. Даже работник прокуратуры. Сегодня (19 июля. - Ред.) в Голосеевском районе столицы произошло событие, которое возмущает. Работник прокуратуры совершил наезд на пешехода на пешеходной зоне по ул. Большой Васильковской. Водитель автомобиля нарушая все нормы закона и морали, сбил женщину и скрылся с места происшествия. Но пока он задержан", - отметил Кравченко.

Оказалось, что за рулем был Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела.

"Он государственный служащий, не прокурор, но работник органов прокуратуры. Это шокирует. Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры не индульгенция, это ответственность", - добавил он.