РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7306 посетителей онлайн
Новости ДТП
10 160 122

Сотрудник прокуратуры Молочный сбил женщину на пешеходной зоне в Киеве и пытался скрыться с места ДТП.. ВИДЕО

Накануне в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Никто не выше закона. Даже работник прокуратуры. Сегодня (19 июля. - Ред.) в Голосеевском районе столицы произошло событие, которое возмущает. Работник прокуратуры совершил наезд на пешехода на пешеходной зоне по ул. Большой Васильковской. Водитель автомобиля нарушая все нормы закона и морали, сбил женщину и скрылся с места происшествия. Но пока он задержан", - отметил Кравченко.

Оказалось, что за рулем был Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела.

"Он государственный служащий, не прокурор, но работник органов прокуратуры. Это шокирует. Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры не индульгенция, это ответственность", - добавил он.

Автор: 

ДТП (7712) Киев (25887) прокурор (1137) Кравченко Руслан (59)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44
Мабуть, доведеться звільнитись з прокуратури і влаштуватись в ДБР...
показать весь комментарий
20.07.2025 08:36 Ответить
+33
Сто пудово був інвалідом...
показать весь комментарий
20.07.2025 08:36 Ответить
+25
на зустрічну рухався....мабуть синька чи доріжжка
показать весь комментарий
20.07.2025 08:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
якщо......а якщо він раптом здохне??
показать весь комментарий
20.07.2025 11:46 Ответить
значить карма, теж варіант

Тут важливіше, щоб жінка вижила і поправила здоров"я, наскільки можливо.
показать весь комментарий
20.07.2025 12:22 Ответить
по тихому переведуть десь в закарпатську обл. дадуть інвалідність і скажуть війна все спише""
показать весь комментарий
20.07.2025 10:28 Ответить
**** прокуратура прогнила наскрізь. А цьому уйобку максимальне покарання.
показать весь комментарий
20.07.2025 10:32 Ответить
Нічого,скоро виясниться,що Молочний так летів тому,що поспішав на терміновий захід прокурорського реагування,а що збив на тротуарі....в нього постійний головний біль після численних контузій під Покровськом,де прокурор Молочний безжально бив москаля...А збита не проста,в неї в крові виявили солі,а Молочний пив тільки анальгін від жахливих головних болей!
показать весь комментарий
20.07.2025 10:33 Ответить
його декларація: https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/2c402597-5dd1-48d6-bbff-92ca44ace85d/

>Заробітна плата (грошове забезпечення)109 609
показать весь комментарий
20.07.2025 10:37 Ответить
В день?
показать весь комментарий
20.07.2025 10:41 Ответить
Ну, хоч, поверхово, зрозуміло звідкіля у людей автівки.
Якщо буде справедливе рішення суду, мають присудити компенсацію матеріальних і моральних збитків.
Буде чим виплачувати.
показать весь комментарий
20.07.2025 11:45 Ответить
Как то много здесь пишут, что прокурору ничего не будет. Конечно, если не раздуть историю, порешают по-тихому. Если будет резонанс - скорее всего, посадят. Не надо недооценивать нашу власть. Какой-то прокурорчик и рейтинг. Про судью Тандыра уже забыли?
показать весь комментарий
20.07.2025 10:42 Ответить
он не прокурор. держслужбовець в прокуратуре. разница вроде небольшая, но есть. в прокуратуре также работают и простые работяги: водители например. Но их, как собственно и всех работников прокуратуры, не так уж и много.
показать весь комментарий
20.07.2025 11:02 Ответить
Журналістам не кажуть, що сталось з жінкою; значить хотять замнути.
показать весь комментарий
20.07.2025 11:22 Ответить
Ну вот журналисты и не должны дать это сделать
показать весь комментарий
20.07.2025 11:25 Ответить
ця чепуха летіло зустрічною! це не просто нанюханий, там на жорстких був.
А НАБУ нехай дізнаєтсья на якій тачці це падло летіло - в декларації жодного слова, та ще й ЗП якихось нещасних 109тищ в рік!

Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОКУРАТУРА У СФЕРІ ОБОРОНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 38347014

Декларує: Декларант

ПІБ: Молочний Андрій Андрійович

Заробітна плата (грошове забезпечення) 109 609
показать весь комментарий
20.07.2025 11:39 Ответить
За рік ? 109 609 ? Це мабуть за 2 місяця.
показать весь комментарий
20.07.2025 11:46 Ответить
декларація річка, ЗП за рік. ДуймайТе
показать весь комментарий
20.07.2025 12:02 Ответить
Працював 2 місяця. Варіант ?
показать весь комментарий
20.07.2025 12:23 Ответить
Був і такий молочний. Чим був би не конкурент "пєрєстать стрєлять"
показать весь комментарий
20.07.2025 12:07 Ответить
На переходе? А может на тротуаре.
показать весь комментарий
20.07.2025 12:10 Ответить
Я бачу він не адекват бо їхав по вулиці з одностороннім рухом на зустріч всім машинам тому ї в'їхав у жінку на тротуарі.
показать весь комментарий
20.07.2025 12:22 Ответить
Єдиний позитив у тому, що громадяни побігли на допомогу. Емпатію ще не геть розгубили.
Молодці !!
показать весь комментарий
20.07.2025 12:25 Ответить
Прокурор знавець закону . вчить як треба діяти якщо скоїв ДТП? Чи просто інвалід на голову переобтяжений пенсією
показать весь комментарий
20.07.2025 12:30 Ответить
Та то х..ня! Поліція таким не займається! Головне що не ухилянт!
показать весь комментарий
20.07.2025 12:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 