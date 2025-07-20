Сотрудник прокуратуры Молочный сбил женщину на пешеходной зоне в Киеве и пытался скрыться с места ДТП.. ВИДЕО
Накануне в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Никто не выше закона. Даже работник прокуратуры. Сегодня (19 июля. - Ред.) в Голосеевском районе столицы произошло событие, которое возмущает. Работник прокуратуры совершил наезд на пешехода на пешеходной зоне по ул. Большой Васильковской. Водитель автомобиля нарушая все нормы закона и морали, сбил женщину и скрылся с места происшествия. Но пока он задержан", - отметил Кравченко.
Оказалось, что за рулем был Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела.
"Он государственный служащий, не прокурор, но работник органов прокуратуры. Это шокирует. Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры не индульгенция, это ответственность", - добавил он.
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Тут важливіше, щоб жінка вижила і поправила здоров"я, наскільки можливо.
>Заробітна плата (грошове забезпечення)109 609
Якщо буде справедливе рішення суду, мають присудити компенсацію матеріальних і моральних збитків.
Буде чим виплачувати.
А НАБУ нехай дізнаєтсья на якій тачці це падло летіло - в декларації жодного слова, та ще й ЗП якихось нещасних 109тищ в рік!
Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні
Найменування СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОКУРАТУРА У СФЕРІ ОБОРОНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 38347014
Декларує: Декларант
ПІБ: Молочний Андрій Андрійович
Заробітна плата (грошове забезпечення) 109 609
Молодці !!