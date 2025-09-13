П’яна водійка збила 23-річну військову на переході в Києві: постраждалу госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві п’яна водійка Volkswagen збила 23-річну військовослужбовицю на пішохідному переході та втекла, згодом її затримала поліція.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУ Нацполіції у м. Києві.

Як зазначається, подія сталася сьогодні близько 13:00 на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської.



"За попередньою інформацією, кермувальниця Volkswagen, рухаючись у першій смузі дороги, проігнорувала червоний сигнал світлофору та допустила наїзд на жінку-пішохода, 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофору в межах пішохідного переходу", - йдеться в повідомленні.

У поліції розповіли, що після скоєного 44-річна водійка залишила місце події, однак невдовзі її розшукали та затримали правоохоронці в порядку статті 208 КПК України.

Кермувальниця авто заявляла, що за кермом перебував її чоловік, який нібито втік з місця аварії. Однак правоохоронці спростували цю інформацію та крім того, встановили, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння - 3,11 проміле.



Повідомляється, що військовослужбовиця зазнала численних тілесних ушкоджень, її госпіталізовано.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 -1 Кримінального Кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння", - додали в поліції.