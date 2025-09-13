П’яна водійка збила 23-річну військову на переході в Києві: постраждалу госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Києві п’яна водійка Volkswagen збила 23-річну військовослужбовицю на пішохідному переході та втекла, згодом її затримала поліція.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУ Нацполіції у м. Києві.
Як зазначається, подія сталася сьогодні близько 13:00 на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської.
"За попередньою інформацією, кермувальниця Volkswagen, рухаючись у першій смузі дороги, проігнорувала червоний сигнал світлофору та допустила наїзд на жінку-пішохода, 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофору в межах пішохідного переходу", - йдеться в повідомленні.
У поліції розповіли, що після скоєного 44-річна водійка залишила місце події, однак невдовзі її розшукали та затримали правоохоронці в порядку статті 208 КПК України.
Кермувальниця авто заявляла, що за кермом перебував її чоловік, який нібито втік з місця аварії. Однак правоохоронці спростували цю інформацію та крім того, встановили, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння - 3,11 проміле.
Повідомляється, що військовослужбовиця зазнала численних тілесних ушкоджень, її госпіталізовано.
"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 -1 Кримінального Кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння", - додали в поліції.
более 3,5 промилле Такая доза алкоголя действует как наркоз, используемый при операциях. Возможно, вы впадете в кому. Дыхание может стать прерывистым.
Ну а чисто формально допустима норма перевищенв в П`ЯТНАДЦЯТЬ разів. І це враховуючи, що аналізи брали не одразу після ДТП.
в тюрмутеж.
чоловіків стало менше, і їм доводиться тепер самим сідати за кермо, а бухають вони побільше чоловіків, і за кермо п'яними сідати будуть частіше ніж чоловіки, бо клепки в голові не вистачає зазвичай.
зеленыйсмарагдовый свет приходится со всей осторожностью переходить. Ну это лирика. Вопрос, какое будет наказание за содеянное. Ответ, скорее символическое.
В Латвии у алкашей забирают автомобили и приняли закон предают в всу.
В Украине ..няма кали...
Тут все заняты очередной вундер вафлей зели...следующая будет ...
Пекло
Паляниця
Трембита
Фламинго..
Давай придумаем название..
Как сказал Поярков фуфламинго.
Шум есть .. ракет нет ..и гроши тоже ..