2 816 25

П’яна водійка збила 23-річну військову на переході в Києві: постраждалу госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві п’яна водійка Volkswagen збила 23-річну військовослужбовицю на пішохідному переході та втекла, згодом її затримала поліція.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУ Нацполіції у м. Києві.

Як зазначається, подія сталася сьогодні близько 13:00 на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської.

"За попередньою інформацією, кермувальниця Volkswagen, рухаючись у першій смузі дороги, проігнорувала червоний сигнал світлофору та допустила наїзд на жінку-пішохода, 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофору в межах пішохідного переходу", - йдеться в повідомленні.

У поліції розповіли, що після скоєного 44-річна водійка залишила місце події, однак невдовзі її розшукали та затримали правоохоронці в порядку статті 208 КПК України.

У Києві п'яна водійка збила військову

Кермувальниця авто заявляла, що за кермом перебував її чоловік, який нібито втік з місця аварії. Однак правоохоронці спростували цю інформацію та крім того, встановили, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння - 3,11 проміле.

Повідомляється, що військовослужбовиця зазнала численних тілесних ушкоджень, її госпіталізовано.

У Києві п'яна водійка збила військову

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 -1 Кримінального Кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння", - додали в поліції.

У Києві п'яна водійка збила військову

+8
Машину на передову - водійку в тюрму
13.09.2025 17:55 Відповісти
+7
3,11 - я нічого не переплутав? хера сє!!! Ото слоняче здоров"я. Вона хоч сиділа самостійно. Аааа, дійшло - вона ж за баранку трималася
13.09.2025 17:53 Відповісти
+5
Десь у Балтійців навіть такий закон є,вилучені у п'яних авто передаються в Україну !!))
13.09.2025 18:12 Відповісти
3,11 - я нічого не переплутав? хера сє!!! Ото слоняче здоров"я. Вона хоч сиділа самостійно. Аааа, дійшло - вона ж за баранку трималася
13.09.2025 17:53 Відповісти
более 3 промилле Вы в полубессознательном состоянии. Вы не понимаете, где находитесь. Вы можете внезапно потерять сознание, вас трудно привести в чувство.

более 3,5 промилле Такая доза алкоголя действует как наркоз, используемый при операциях. Возможно, вы впадете в кому. Дыхание может стать прерывистым.
13.09.2025 17:55 Відповісти
Так, в народі це зветься "в дрова".
Ну а чисто формально допустима норма перевищенв в П`ЯТНАДЦЯТЬ разів. І це враховуючи, що аналізи брали не одразу після ДТП.
13.09.2025 17:56 Відповісти
УЛЬТРАС КИЇВСЬКОГО "ДИНАМО" ЗАКИДАЛИ ЛАВУ ЗАПАСНИХ КОМАНДИ

У запасі на цю гру у киян залишився румунський нападник Владіслав Бленуце. У новачка "Динамо" в соцмережах було знайдено репости роликів за участю російського пропагандиста Владіміра Соловйова та інший російський контент.

Пізніше було опубліковано https://zn.ua/ukr/SPORT/ukrajina-peremozhe-novachok-dinamo-pislja-skandalu-z-prorosijskimi-publikatsijami-zvernuvsja-do-vbolivalnikiv.html офіційне відеозвернення Бленуце до українців, у якому він українською мовою заявив, що "пишається грати в Україні", а також побажав перемоги у війні.
13.09.2025 17:54 Відповісти
Жаль что тратят энергию на ерунду. Из ультрас мог бы получится батальон спецназа.
13.09.2025 18:28 Відповісти
Машину на передову - водійку в тюрму
13.09.2025 17:55 Відповісти
Десь у Балтійців навіть такий закон є,вилучені у п'яних авто передаються в Україну !!))
13.09.2025 18:12 Відповісти
Машину на передову - водійку в тюрму теж.
13.09.2025 18:16 Відповісти
Течик супер,на фронті якраз таке треба
13.09.2025 18:49 Відповісти
жінка за кермом - злочинець
13.09.2025 18:05 Відповісти
П'яна людина за кермом - злочинець. Абсолютно не важливо - жінка, чи чоловік.
13.09.2025 18:34 Відповісти
Статистика ДТП у всіх без винятку країнах свідчить однозначно що жінки набагато кращі водії за чоловіків. Навіть в цьому випадку з 3,11 проміле алкоголю в крові жіночка умудрилася не задавити пішохода насмерть. А був би мужик з 3,11 то фатальний результат 100% гарантовано.
13.09.2025 18:48 Відповісти
От курва..
13.09.2025 18:07 Відповісти
Тварь женской особи
13.09.2025 18:13 Відповісти
Якось так неприємно стало - жінки переймають нездорові чоловічі звички. Куди котиться цей світ?
13.09.2025 18:13 Відповісти
в смислі? жінки ліняться їздити за кермом.
чоловіків стало менше, і їм доводиться тепер самим сідати за кермо, а бухають вони побільше чоловіків, і за кермо п'яними сідати будуть частіше ніж чоловіки, бо клепки в голові не вистачає зазвичай.
13.09.2025 18:30 Відповісти
В смислі: бухнути, сісти за кермо, когось збити і втекти. Раніше тільки ми так робили.
13.09.2025 18:32 Відповісти
бо раніше 90% водіїв були чоловіки. зараз все кардинально змінилося. і на зелене світло теж стало небезпечно переходити вулицю. я зараз як їду чи переходжу через перехрестя, дивлюсь вліво, вправо, вперед, назад і вверх, тільки тоді їду чи переходжу. страшно.
13.09.2025 18:35 Відповісти
Факт неопровержимый, шо в последнее время даже на зеленый смарагдовый свет приходится со всей осторожностью переходить. Ну это лирика. Вопрос, какое будет наказание за содеянное. Ответ, скорее символическое.
13.09.2025 18:16 Відповісти
Залежить від того, де працює чоловік і яка фінансова історія. )
13.09.2025 18:27 Відповісти
3.11 проміле - тяжке сп'яніння (критичний стан) дивно,що вона взагалі їхала...Але зараз стане відомо,що вона чергова "робоча сосна" з ОПУ, або ВР....заливала стрес від нової сумочки....відпустять. Військовій накажуть не піднімати гвалту. Надія на ЗМІ та побратимів.
13.09.2025 18:21 Відповісти
"Робоча сосна" на VW T4 ? Ха-ха-ха ! Прикол.
13.09.2025 18:26 Відповісти
Колись мені один польський алкаш показував довідку з госпіталю де в нього виявили 5,8 чи 3,8 (точно не пам'ятаю) алкоголю. Казали йому що він настоящий поляк бо тільки поляк може стільки витримати, бо від такої дози три французи гарантовано би померли. Ві то пояснив це тим шо тиждень не виходив з запою. І казав що коли його підібрали на вулиці то все пам'ятає. Йшов по добавку.
13.09.2025 18:26 Відповісти
Твоё мать
В Латвии у алкашей забирают автомобили и приняли закон предают в всу.
В Украине ..няма кали...
Тут все заняты очередной вундер вафлей зели...следующая будет ...
Пекло
Паляниця
Трембита
Фламинго..
Давай придумаем название..
Как сказал Поярков фуфламинго.
Шум есть .. ракет нет ..и гроши тоже ..
13.09.2025 18:29 Відповісти
Так жінок не обмежують в правах зараз як чоловіків, роби все що схоч
13.09.2025 18:38 Відповісти
 
 