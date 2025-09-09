5 895 11
Воїн Сергій Ганус, який повернувся до України після трьох років російського полону, загинув у ДТП
24-річний захисник із Харківщини Сергій Ганус, який у квітні повернувся до України після трьох років російського полону, загинув у ДТП.
Про це повідомила голова Краснокутської громади Ірина Карабут, передає Цензор.НЕТ.
"В квітні ми щиро раділи поверненню з російського полону нашого земляка з села Костянтинівка - Гануса Сергія Олександровича, 2001 року народження. Сергійко пройшов АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. З 2022 по 2025 рік він перебував у жорстокому російському полоні, витримав усі знущання, вижив…
Та вчора страшна звістка сколихнула всіх - у результаті автокатастрофи життя Героя трагічно обірвалося", - зазначила вона.
АТО тривала з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018.