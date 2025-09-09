УКР
Воїн Сергій Ганус, який повернувся до України після трьох років російського полону, загинув у ДТП

24-річний захисник із Харківщини Сергій Ганус, який у квітні повернувся до України після трьох років російського полону, загинув у ДТП.

Про це повідомила голова Краснокутської громади Ірина Карабут, передає Цензор.НЕТ.

"В квітні ми щиро раділи поверненню з російського полону нашого земляка з села Костянтинівка - Гануса Сергія Олександровича, 2001 року народження. Сергійко пройшов АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. З 2022 по 2025 рік він перебував у жорстокому російському полоні, витримав усі знущання, вижив…

Та вчора страшна звістка сколихнула всіх - у результаті автокатастрофи життя Героя трагічно обірвалося", - зазначила вона.

Читайте: З російського полону вдалося визволити цивільних та військових українців, поневолених із 2014 року, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Автор: 

військовополонені (1060) ДТП (4535) військовослужбовці (4929) Харківська область (1577)
+7
Люди,дотримуйтеь правил дорожнього руху!
09.09.2025 12:23 Відповісти
+6
а з 2018 по 2022 у нас був процвітаючий мир з рашкою чи шо?
09.09.2025 12:36 Відповісти
+4
...2001 року народження. Сергійко пройшов АТО...

АТО тривала з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018.
09.09.2025 12:30 Відповісти
Люди,дотримуйтеь правил дорожнього руху!
09.09.2025 12:23 Відповісти
...2001 року народження. Сергійко пройшов АТО...

АТО тривала з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018.
09.09.2025 12:30 Відповісти
а з 2018 по 2022 у нас був процвітаючий мир з рашкою чи шо?
09.09.2025 12:36 Відповісти
Була Операція Об'єднаних Сил (ООС). Просто в статті помилка виходить
09.09.2025 12:39 Відповісти
не в статті, а люди так і продовжували називати бойові дії на сході. Стаття написана на основі місцевої жительки
09.09.2025 12:43 Відповісти
Не буду сперечатись.
09.09.2025 12:47 Відповісти
Це не в Києві на Харківському шосе сталася ДТП? Жах!
09.09.2025 12:38 Відповісти
Принаймні вік водія у тому рапорті і у цій статті збігається (24 роки).
09.09.2025 13:48 Відповісти
Вдвічі сумніше, якщо ще й не він був за кермом...
09.09.2025 12:49 Відповісти
https://censor.net/ua/photonews/3572751/u-kyyevi-stalasya-dtp-ye-zagybli-ta-postrajdali це він?
09.09.2025 13:23 Відповісти
Воїну честь ...! Але ж і п'янке повітря свободи...
показати весь коментар
