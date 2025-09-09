Воїн Сергій Ганус, який повернувся до України після трьох років російського полону, загинув у ДТП

24-річний захисник із Харківщини Сергій Ганус, який у квітні повернувся до України після трьох років російського полону, загинув у ДТП.

Про це повідомила голова Краснокутської громади Ірина Карабут, передає Цензор.НЕТ.

"В квітні ми щиро раділи поверненню з російського полону нашого земляка з села Костянтинівка - Гануса Сергія Олександровича, 2001 року народження. Сергійко пройшов АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. З 2022 по 2025 рік він перебував у жорстокому російському полоні, витримав усі знущання, вижив…

Та вчора страшна звістка сколихнула всіх - у результаті автокатастрофи життя Героя трагічно обірвалося", - зазначила вона.

Читайте: З російського полону вдалося визволити цивільних та військових українців, поневолених із 2014 року, - Коордштаб. ФОТОрепортаж