Воин Сергей Ганус, вернувшийся в Украину после трех лет российского плена, погиб в ДТП

24-летний защитник из Харьковской области Сергей Ганус, который в апреле вернулся в Украину после трех лет российского плена, погиб в ДТП.

Об этом сообщила председатель Краснокутской громады Ирина Карабут, передает Цензор.НЕТ.

В ДТП погиб воин Ганус, который вернулся из плена в апреле

"В апреле мы искренне радовались возвращению из российского плена нашего земляка из села Константиновка - Гануса Сергея Александровича, 2001 года рождения. Сережа прошел АТО, а с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины. С 2022 по 2025 год он находился в жестоком российском плену, выдержал все издевательства, выжил...

Но вчера страшная весть всколыхнула всех - в результате автокатастрофы жизнь Героя трагически оборвалась", - отметила она.

Читайте: Из российского плена удалось освободить гражданских и военных украинцев, порабощенных с 2014 года, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

+10
Люди,дотримуйтеь правил дорожнього руху!
09.09.2025 12:23 Ответить
+6
а з 2018 по 2022 у нас був процвітаючий мир з рашкою чи шо?
09.09.2025 12:36 Ответить
+5
не в статті, а люди так і продовжували називати бойові дії на сході. Стаття написана на основі місцевої жительки
09.09.2025 12:43 Ответить
Люди,дотримуйтеь правил дорожнього руху!
09.09.2025 12:23 Ответить
а з 2018 по 2022 у нас був процвітаючий мир з рашкою чи шо?
09.09.2025 12:36 Ответить
Була Операція Об'єднаних Сил (ООС). Просто в статті помилка виходить
09.09.2025 12:39 Ответить
не в статті, а люди так і продовжували називати бойові дії на сході. Стаття написана на основі місцевої жительки
09.09.2025 12:43 Ответить
Не буду сперечатись.
09.09.2025 12:47 Ответить
Це не в Києві на Харківському шосе сталася ДТП? Жах!
09.09.2025 12:38 Ответить
Принаймні вік водія у тому рапорті і у цій статті збігається (24 роки).
09.09.2025 13:48 Ответить
Вдвічі сумніше, якщо ще й не він був за кермом...
09.09.2025 12:49 Ответить
https://censor.net/ua/photonews/3572751/u-kyyevi-stalasya-dtp-ye-zagybli-ta-postrajdali це він?
09.09.2025 13:23 Ответить
Воїну честь ...! Але ж і п'янке повітря свободи...
09.09.2025 13:44 Ответить
 
 