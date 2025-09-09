7 185 11
Воин Сергей Ганус, вернувшийся в Украину после трех лет российского плена, погиб в ДТП
24-летний защитник из Харьковской области Сергей Ганус, который в апреле вернулся в Украину после трех лет российского плена, погиб в ДТП.
Об этом сообщила председатель Краснокутской громады Ирина Карабут, передает Цензор.НЕТ.
"В апреле мы искренне радовались возвращению из российского плена нашего земляка из села Константиновка - Гануса Сергея Александровича, 2001 года рождения. Сережа прошел АТО, а с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины. С 2022 по 2025 год он находился в жестоком российском плену, выдержал все издевательства, выжил...
Но вчера страшная весть всколыхнула всех - в результате автокатастрофы жизнь Героя трагически оборвалась", - отметила она.
Топ комментарии
+10 Геннадій #588068
показать весь комментарий09.09.2025 12:23 Ответить Ссылка
+6 ола жмуд
показать весь комментарий09.09.2025 12:36 Ответить Ссылка
+5 ола жмуд
показать весь комментарий09.09.2025 12:43 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Геннадій #588068
показать весь комментарий09.09.2025 12:23 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
✘
ола жмуд
показать весь комментарий09.09.2025 12:36 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Підлога Маккартні
показать весь комментарий09.09.2025 12:39 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
ола жмуд
показать весь комментарий09.09.2025 12:43 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Підлога Маккартні
показать весь комментарий09.09.2025 12:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дмитро Піталов #581675
показать весь комментарий09.09.2025 12:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
George Highbaud
показать весь комментарий09.09.2025 13:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Март Март
показать весь комментарий09.09.2025 12:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Федір Сидоренко
показать весь комментарий09.09.2025 13:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Tired Optimist
показать весь комментарий09.09.2025 13:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль