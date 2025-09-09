Воин Сергей Ганус, вернувшийся в Украину после трех лет российского плена, погиб в ДТП

24-летний защитник из Харьковской области Сергей Ганус, который в апреле вернулся в Украину после трех лет российского плена, погиб в ДТП.

Об этом сообщила председатель Краснокутской громады Ирина Карабут, передает Цензор.НЕТ.

"В апреле мы искренне радовались возвращению из российского плена нашего земляка из села Константиновка - Гануса Сергея Александровича, 2001 года рождения. Сережа прошел АТО, а с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины. С 2022 по 2025 год он находился в жестоком российском плену, выдержал все издевательства, выжил...

Но вчера страшная весть всколыхнула всех - в результате автокатастрофы жизнь Героя трагически оборвалась", - отметила она.

