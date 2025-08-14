Из российского плена удалось освободить гражданских и военных украинцев, находящихся в неволе с 2014 года, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 августа, состоялся 67-й обмен пленными с Россией. В результате переговорного процесса из российской неволи освобождены 33 военных и 51 гражданский украинец.

Об этом рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осуждены на длительные сроки заключения - от 10 до 18 лет. Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней - он был порабощен в Донецкой области еще в 2014 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина и РФ провели обмен пленными: освобождены 84 человека - военных и гражданских. ФОТОрепортаж

Также на родную землю возвращаются украинцы, схваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 годы. Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них - учительница начальной школы, лишенная свободы в 2019 году.



Среди освобожденных сегодня гражданских украинцев есть 27-летний молодой человек, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году. В то время ему было всего 18 лет.

По данным Коордштаба, кроме гражданских домой возвращаются также защитники из гарнизона Мариуполя, воины Военно-Морских сил и Государственной пограничной службы. Из неволи удалось освободить 10 офицеров.



Из российского плена возвращаются две пары родных братьев, которые удерживались в неволе с марта и апреля 2022 года.

Сообщается, что большинство освобожденных гражданских и военных имеют проблемы со здоровьем и инвалидность.



Возраст самого молодого освобожденного - 26 лет, самому старшему исполнилось - 74 года, из которых 7 последних лет (с 2018 года) он находился в российской тюрьме.

Также читайте: Зеленский провел встречу в Коордштабе: Должны продолжать системную работу для поддержки освобожденных из плена

"Выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации обмена. Спасибо также всем привлеченным государственным структурам за помощь и совместную работу.

Освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь. Все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, получат надлежащие выплаты и пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе", - добавили в Координационном штабе.





