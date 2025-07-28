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Зеленский провел встречу в Коордштабе: Мы должны продолжать системную работу для поддержки освобожденных из плена

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными со всеми, кто работает над обменами, и нашими людьми, которые были возвращены домой из российского плена.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Много важных вопросов обсудили. Решение проблемных вопросов с прохождением медицинских комиссий освобожденными из плена, учет болезней и состояний, приобретенных в плену, реабилитация и реинтеграция, психологическая помощь, масштабирование программы ментального здоровья, новые подходы к формированию списков на обмен", - рассказал глава государства.

Зеленский поручил проработать и воплотить "соответствующие решения как можно быстрее. По всем вопросам есть отдельно ответственные".

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"Должны продолжать системную работу для поддержки освобожденных из плена военных и гражданских и всю работу, которая поможет вернуть всех украинцев из российской неволи. Каждый человек для Украины важен", - резюмировал президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (21376) пленные (2204) Координационный штаб (45)


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Ти не смієш полоскати своїм ротом цю тему - роби просто мовчи добру справу , перехопив тему у Єрмака й радієш? ГЕТЬ ЄРМАКА ТАТАРОВА , підтримку регіоналів у ВР - нову коаліцію, слуги вже багато хто готовий , й до тебе може хоча хтось повернеться з довірою . А так... рейтінг с горачкі катіцца , як вові навіть ще нє сніцца!!
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29.07.2025 00:01 Ответить
Дуже схоже - поц, провів щось в кронштадті. А яка різниця де йьог стратять - головне щоб кв 95 з цього посміявся - ну, а ху..і - як було написано у лисого на футбольці, на стадіоні, у 19 році.
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29.07.2025 00:14 Ответить
А чому не було такого пафосу, відосиків та фоточок, коли ЗЄ збирав коордштаб щодо атаки на НАБУ та САП і зриву євроінтеграції?

Певен, що багатьом було б цікаво, хто там був, про що говорили, хто був головним.
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29.07.2025 00:18 Ответить
Не полощіть зепоца - він і так сумненький, обдовбаний, грошей не дають, за кордон не пускають, сельодка пішла, їрмак обіцяв жорсткий секес. І ви ще....
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29.07.2025 01:02 Ответить
«ПОТУЖНИЙ» ухилянт, дав вказівки, усьо «ПОСИЛИТИ»… Ну, тепер прутень, точно повіситься??
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29.07.2025 01:06 Ответить
Піарщики ОПи судомно шукають віагру для занепалого віслючого рейтингу. Завтра зустрінеться з доярками для підняття надоїв. Аби тільки не почав дітей у живіт ціловати. А ось зі стерхами хай летить, кудись на×уй подалі за обрій.
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29.07.2025 01:32 Ответить
 
 