Зеленский провел встречу в Коордштабе: Мы должны продолжать системную работу для поддержки освобожденных из плена
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными со всеми, кто работает над обменами, и нашими людьми, которые были возвращены домой из российского плена.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Много важных вопросов обсудили. Решение проблемных вопросов с прохождением медицинских комиссий освобожденными из плена, учет болезней и состояний, приобретенных в плену, реабилитация и реинтеграция, психологическая помощь, масштабирование программы ментального здоровья, новые подходы к формированию списков на обмен", - рассказал глава государства.
Зеленский поручил проработать и воплотить "соответствующие решения как можно быстрее. По всем вопросам есть отдельно ответственные".
"Должны продолжать системную работу для поддержки освобожденных из плена военных и гражданских и всю работу, которая поможет вернуть всех украинцев из российской неволи. Каждый человек для Украины важен", - резюмировал президент.
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Певен, що багатьом було б цікаво, хто там був, про що говорили, хто був головним.