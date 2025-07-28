Зеленский провел встречу в Коордштабе: Мы должны продолжать системную работу для поддержки освобожденных из плена

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными со всеми, кто работает над обменами, и нашими людьми, которые были возвращены домой из российского плена.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Много важных вопросов обсудили. Решение проблемных вопросов с прохождением медицинских комиссий освобожденными из плена, учет болезней и состояний, приобретенных в плену, реабилитация и реинтеграция, психологическая помощь, масштабирование программы ментального здоровья, новые подходы к формированию списков на обмен", - рассказал глава государства.

Зеленский поручил проработать и воплотить "соответствующие решения как можно быстрее. По всем вопросам есть отдельно ответственные".

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"Должны продолжать системную работу для поддержки освобожденных из плена военных и гражданских и всю работу, которая поможет вернуть всех украинцев из российской неволи. Каждый человек для Украины важен", - резюмировал президент.