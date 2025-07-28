Зеленський провів зустріч в Коордштабі: Маємо продовжувати системну роботу для підтримки звільнених із полону
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими з усіма, хто працює над обмінами, та нашими людьми, яких було повернуто додому з російського полону.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Багато важливих питань обговорили. Розв’язання проблемних питань із проходженням медичних комісій звільненими з полону, врахування хвороб і станів, набутих у полоні, реабілітація та реінтеграція, психологічна допомога, масштабування програми ментального здоров’я, нові підходи до формування списків на обмін", - розповів глава держави.
Зеленський доручив опрацювати та втілити "відповідні рішення якнайшвидше. Щодо всіх питань є окремо відповідальні".
"Маємо продовжувати системну роботу для підтримки звільнених із полону військових і цивільних і всю роботу, яка допоможе повернути всіх українців із російської неволі. Кожна людина для України важлива", - резюмував президент.
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Певен, що багатьом було б цікаво, хто там був, про що говорили, хто був головним.