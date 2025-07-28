УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4761 відвідувач онлайн
Новини
166 6

Зеленський провів зустріч в Коордштабі: Маємо продовжувати системну роботу для підтримки звільнених із полону

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими з усіма, хто працює над обмінами, та нашими людьми, яких було повернуто додому з російського полону.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Багато важливих питань обговорили. Розв’язання проблемних питань із проходженням медичних комісій звільненими з полону, врахування хвороб і станів, набутих у полоні, реабілітація та реінтеграція, психологічна допомога, масштабування програми ментального здоров’я, нові підходи до формування списків на обмін", - розповів глава держави.

Зеленський доручив опрацювати та втілити "відповідні рішення якнайшвидше. Щодо всіх питань є окремо відповідальні". 

Читайте: З полону повернули останнього захисника острова Зміїний, - Координаційний штаб. ФОТО

"Маємо продовжувати системну роботу для підтримки звільнених із полону військових і цивільних і всю роботу, яка допоможе повернути всіх українців із російської неволі. Кожна людина для України важлива", - резюмував президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24900) полонені (2328) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (45)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти не смієш полоскати своїм ротом цю тему - роби просто мовчи добру справу , перехопив тему у Єрмака й радієш? ГЕТЬ ЄРМАКА ТАТАРОВА , підтримку регіоналів у ВР - нову коаліцію, слуги вже багато хто готовий , й до тебе може хоча хтось повернеться з довірою . А так... рейтінг с горачкі катіцца , як вові навіть ще нє сніцца!!
показати весь коментар
29.07.2025 00:01 Відповісти
Дуже схоже - поц, провів щось в кронштадті. А яка різниця де йьог стратять - головне щоб кв 95 з цього посміявся - ну, а ху..і - як було написано у лисого на футбольці, на стадіоні, у 19 році.
показати весь коментар
29.07.2025 00:14 Відповісти
А чому не було такого пафосу, відосиків та фоточок, коли ЗЄ збирав коордштаб щодо атаки на НАБУ та САП і зриву євроінтеграції?

Певен, що багатьом було б цікаво, хто там був, про що говорили, хто був головним.
показати весь коментар
29.07.2025 00:18 Відповісти
Не полощіть зепоца - він і так сумненький, обдовбаний, грошей не дають, за кордон не пускають, сельодка пішла, їрмак обіцяв жорсткий секес. І ви ще....
показати весь коментар
29.07.2025 01:02 Відповісти
«ПОТУЖНИЙ» ухилянт, дав вказівки, усьо «ПОСИЛИТИ»… Ну, тепер прутень, точно повіситься??
показати весь коментар
29.07.2025 01:06 Відповісти
Піарщики ОПи судомно шукають віагру для занепалого віслючого рейтингу. Завтра зустрінеться з доярками для підняття надоїв. Аби тільки не почав дітей у живіт ціловати. А ось зі стерхами хай летить, кудись на×уй подалі за обрій.
показати весь коментар
29.07.2025 01:32 Відповісти
 
 