Зеленський провів зустріч в Коордштабі: Маємо продовжувати системну роботу для підтримки звільнених із полону

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими з усіма, хто працює над обмінами, та нашими людьми, яких було повернуто додому з російського полону.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Багато важливих питань обговорили. Розв’язання проблемних питань із проходженням медичних комісій звільненими з полону, врахування хвороб і станів, набутих у полоні, реабілітація та реінтеграція, психологічна допомога, масштабування програми ментального здоров’я, нові підходи до формування списків на обмін", - розповів глава держави.

Зеленський доручив опрацювати та втілити "відповідні рішення якнайшвидше. Щодо всіх питань є окремо відповідальні".

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"Маємо продовжувати системну роботу для підтримки звільнених із полону військових і цивільних і всю роботу, яка допоможе повернути всіх українців із російської неволі. Кожна людина для України важлива", - резюмував президент.