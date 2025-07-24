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Новини Фото Обмін полоненими
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З полону повернули останнього захисника острова Зміїний, - Координаційний штаб. ФОТО

Під час сьогоднішнього обміну полоненими в Україну повернувся останній захисник острова Зміїний.

Про це пише Координаційний штаб поводження з полоненими, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбувся дев’ятий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України визволено з російської неволі групу Захисників, які мають поранення та важкі хвороби", - нагадали в штабі.

Там зазначили, що серед визволених сьогодні - військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів. Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки.

Також повертається з полону останній із Захисників острова Зміїний - боєць Державної прикордонної служби України.

Обмін полоненими 23 липня

Дивіться: Україна та РФ здійснили обмін полоненими. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обмін (1262) полонені (2324) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (44)


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А що, "захисники" Зміїного билися за острів? Здалися в перший день без жодного пострілу. Тому кацапи віддають їх, а не азовців...
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24.07.2025 01:58 Відповісти
Гівном не захлинися.
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24.07.2025 02:29 Відповісти
кцп-пнх
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24.07.2025 02:54 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ ВОЇНАМ! Вас зустріла вже майже напіввільна вільна від зільоного ПРоносу Україна!
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24.07.2025 02:03 Відповісти
Навіщо писати @за дорученням президента»? Що, бе цього доручення ви свою роботу б не робили?
прогнутися під сцанича.
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24.07.2025 02:41 Відповісти
Чого до журналістів доколупуватись? Це цитата.
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24.07.2025 03:00 Відповісти
 
 