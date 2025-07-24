З полону повернули останнього захисника острова Зміїний, - Координаційний штаб. ФОТО
Під час сьогоднішнього обміну полоненими в Україну повернувся останній захисник острова Зміїний.
Про це пише Координаційний штаб поводження з полоненими, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбувся дев’ятий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України визволено з російської неволі групу Захисників, які мають поранення та важкі хвороби", - нагадали в штабі.
Там зазначили, що серед визволених сьогодні - військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів. Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки.
Також повертається з полону останній із Захисників острова Зміїний - боєць Державної прикордонної служби України.
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