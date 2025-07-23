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Новини Обмін полоненими
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Україна та РФ здійснили обмін полоненими. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23 липня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому в Україну повернули важкохворих й тяжкопоранених захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював", - розповів Зеленський.

обмін

обмін

За словами глави держави, воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту.

"Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу. Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших – це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі", - додав президент.

обмін

обмін

обмін

обмін

обмін

обмін

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Автор: 

Зеленський Володимир (24834) обмін (1262) полонені (2324)


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23.07.2025 22:38 Відповісти
спочатку Оманська Гнида здала їх в Маріуполі та інших містах, а тепер з зельоним ублюдочним пафосом повертає типу...
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23.07.2025 22:43 Відповісти
А це його тактика - зробити в 4 рази гірше а потім в 2 рази краще і сказати який він потужний покращувач
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23.07.2025 22:47 Відповісти
Зробити в 2 рази краще ЗЄшобло теж не може, а от натяки типу «радійте що ще живі» вони постійно роблять.
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23.07.2025 23:14 Відповісти
Полонені не просто повернулися в Україну,а в Україну зразка 2013 року
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23.07.2025 22:47 Відповісти
З Кримом , з Донбасом , з доларом по 8 ...?
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23.07.2025 23:03 Відповісти
А на КПП уже стоят "официальные лица" и напоминают всем "обменянным" что согласно нового закона те кто добровольно сздался в плен НИКАКИХ ВЫПЛАТ НЕ ПОЛУЧАЮТ! А как различить добровольно сдался в плен или не добровольно? Вот если на тебя навели автомат и сказали "хенде-хох" это добровольная сдача в плен или не добровольная?
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23.07.2025 23:02 Відповісти
 
 