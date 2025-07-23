Україна та РФ здійснили обмін полоненими. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23 липня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому в Україну повернули важкохворих й тяжкопоранених захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював", - розповів Зеленський.

За словами глави держави, воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту.

"Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу. Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших – це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі", - додав президент.

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