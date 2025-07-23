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Новости Обмен пленными
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Украина и РФ осуществили обмен пленными. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

обмін

23 июля состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. Домой в Украину вернули тяжелобольных и тяжелораненых защитников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялся уже девятый этап обмена, о котором договорено в Стамбуле. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Можем уже говорить о деталях - за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Спасибо всем, кто над этим работал", - рассказал Зеленский.

обмен

обмен

По словам главы государства, воины, возвращающиеся сегодня, защищали Украину на разных направлениях фронта.

"Значительное количество пробыло в плену более трех лет. Все получат необходимую поддержку и медицинскую помощь. Важно, что обмены продолжаются и наши люди возвращаются домой. Спасибо всем, кто продолжает эту важнейшую работу. Вернуть всех наших - это приоритет для государства. И мы продолжим все усилия для того, чтобы все наши люди вернулись из неволи", - добавил глава государства.

обмен

обмен

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Дополняется...

Зеленский Владимир (21317) обмен (1480) пленные (2200)


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https://petition.kmu.gov.ua/petitions/8266 Петиція про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Підписуйте і поширюйте, будь ласка. Дякую
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23.07.2025 22:38 Ответить
спочатку Оманська Гнида здала їх в Маріуполі та інших містах, а тепер з зельоним ублюдочним пафосом повертає типу...
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23.07.2025 22:43 Ответить
А це його тактика - зробити в 4 рази гірше а потім в 2 рази краще і сказати який він потужний покращувач
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23.07.2025 22:47 Ответить
Зробити в 2 рази краще ЗЄшобло теж не може, а от натяки типу «радійте що ще живі» вони постійно роблять.
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23.07.2025 23:14 Ответить
Полонені не просто повернулися в Україну,а в Україну зразка 2013 року
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23.07.2025 22:47 Ответить
З Кримом , з Донбасом , з доларом по 8 ...?
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23.07.2025 23:03 Ответить
Настальгія...
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24.07.2025 00:07 Ответить
А на КПП уже стоят "официальные лица" и напоминают всем "обменянным" что согласно нового закона те кто добровольно сздался в плен НИКАКИХ ВЫПЛАТ НЕ ПОЛУЧАЮТ! А как различить добровольно сдался в плен или не добровольно? Вот если на тебя навели автомат и сказали "хенде-хох" это добровольная сдача в плен или не добровольная?
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23.07.2025 23:02 Ответить
Слава Богу наші Воїни на своій рідній землі ,
ВІТАЄМО 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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23.07.2025 23:45 Ответить
 
 