Украина и РФ осуществили обмен пленными. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23 июля состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. Домой в Украину вернули тяжелобольных и тяжелораненых защитников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялся уже девятый этап обмена, о котором договорено в Стамбуле. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Можем уже говорить о деталях - за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Спасибо всем, кто над этим работал", - рассказал Зеленский.

По словам главы государства, воины, возвращающиеся сегодня, защищали Украину на разных направлениях фронта.

"Значительное количество пробыло в плену более трех лет. Все получат необходимую поддержку и медицинскую помощь. Важно, что обмены продолжаются и наши люди возвращаются домой. Спасибо всем, кто продолжает эту важнейшую работу. Вернуть всех наших - это приоритет для государства. И мы продолжим все усилия для того, чтобы все наши люди вернулись из неволи", - добавил глава государства.

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