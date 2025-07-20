Сейчас действует пять лагерей для содержания российских военнопленных, у нас достаточный обменный фонд, - Коордштаб

Украина имеет достаточный обменный фонд для того, чтобы продолжать обмены военнопленными с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

"Надо понимать, что работа по подготовке обменов, а это и тех, которые состоялись, и те, надеюсь, что будут происходить, стала возможной благодаря тому, что мы, как Координационный штаб, по поручению президента Украины, проводим очень большую работу. Мы собираем информацию, находим сведения о наших людях, которые находятся в плену и в неволе, если речь идет о гражданских", - отметил он.

По его словам, часть этих обменов состоялась бы в любом случае, потому что уже в этом году, еще до договоренностей в Стамбуле, обмены были.

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"Но благодаря этим договоренностям удалось действительно освободить большое количество людей, и этот процесс продолжается. Все органы, которые привлечены к организации процесса обмена, работают и будут дальше работать, что бы ие происходило. У нас есть обменный фонд", - добавил Яценко.

Он отметил, что сейчас распространенный вопрос, который задают родственники: "Хватит ли у вас еще российских пленных для того, чтобы их менять".

В связи с этим спикер отметил, что сейчас действует пять лагерей для содержания российских военнопленных.

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"Согласно Третьей Женевской конвенции, они там удерживаются. И у нас достаточный обменный фонд для того, чтобы продолжать эти обмены и возвращать наших людей из тех ужасных условий", - подытожил Яценко.