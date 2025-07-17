В Украину вернули тела 1000 погибших, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 июля 2025 года, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших. По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Отмечается, что тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.









Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", - отметили в Коордштабе.