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Новини Фото Втрати України Повернення тіл полеглих захисників
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В Україну повернули тіла 1000 загиблих, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 липня 2025 року, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих. За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Зазначається, що тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Повернення тіл загиблих
Повернення тіл загиблих
Повернення тіл загиблих
Повернення тіл загиблих

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", - наголосили в Коордштабі.

Автор: 

втрати (4494) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (41)


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останній обов'язок перед Солдатом - гідно його поховати.

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17.07.2025 13:15 Відповісти
Короче, як завжди, втрат немає.
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17.07.2025 13:19 Відповісти
Хто й коли у нас казав, що втрат немає? Це слова кацапського какашенкова.
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17.07.2025 13:39 Відповісти
Вибачте, но 30-40 тисяч під третій рік війни ніс наш Найвеличніший, а ми відступаємо, щоб зберегти життя воїнів, це як.
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17.07.2025 13:53 Відповісти
Тілтки не загиблих а фрагменти загиблих... Героям Слава!
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17.07.2025 13:52 Відповісти
 
 