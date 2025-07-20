Зараз діють п’ять таборів для утримання російських військовополонених, у нас достатній обмінний фонд, - Коордштаб

Україна має достатній обмінний фонд для того, щоб продовжувати обміни військовополоненими з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомив речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

"Треба розуміти, що робота з підготовки обмінів, а це й тих, які відбулися, та ті, сподіваюсь, що будуть відбуватися, стала можливою завдяки тому, що ми, як Координаційний штаб, за дорученням президента України, проводимо дуже велику роботу. Ми збираємо інформацію, знаходимо відомості про наших людей, які перебувають в полоні та в неволі, якщо йдеться про цивільних", - зазначив він.

За його словами, частина цих обмінів відбулася б у будь-якому разі, тому що вже цього року, ще до домовленостей в Стамбулі, обміни були.

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"Але завдяки цим домовленостям вдалося справді звільнити велику кількість людей, і цей процес триває. Всі органи, які залучені до організації процесу обміну, працюють і будуть далі працювати, що б не відбувалося. У нас є обмінний фонд", - додав Яценко.

Він зауважив, що зараз поширене питання, яке ставлять родичі: "Чи вистачить у вас ще російських полонених для того, щоб їх міняти".

У зв’язку із цим речник зазначив, що зараз діє п'ять таборів для утримання російських військовополонених.

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"Згідно з Третьою Женевською конвенцією, вони там утримуються. І в нас достатній обмінний фонд для того, щоб продовжувати ці обміни та повертати наших людей з тих жахливих умов", - підсумував Яценко.