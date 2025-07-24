Из плена вернули последнего защитника острова Змеиный, - Координационный штаб. ФОТО
Во время сегодняшнего обмена пленными в Украину вернулся последний защитник острова Змеиный.
Об этом пишет Координационный штаб обращения с пленными, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялся девятый этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины освобождена из российской неволи группа Защитников, которые имеют ранения и тяжелые болезни", - напомнили в штабе.
Там отметили, что среди освобожденных сегодня - военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров. Часть освобожденных сегодня воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет.
Также возвращается из плена последний из Защитников острова Змеиный - боец Государственной пограничной службы Украины.
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С телефона не могу ссылку вставить "24-й канал UA.
Ну есть такое. Любой поднимет их интервью и убедится.
Наше общество еще не дошло до исправления истории прошедших событий
прогнутися під сцанича.