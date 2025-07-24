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Новости Фото Обмен пленными
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Из плена вернули последнего защитника острова Змеиный, - Координационный штаб. ФОТО

Во время сегодняшнего обмена пленными в Украину вернулся последний защитник острова Змеиный.

Об этом пишет Координационный штаб обращения с пленными, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялся девятый этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины освобождена из российской неволи группа Защитников, которые имеют ранения и тяжелые болезни", - напомнили в штабе.

Там отметили, что среди освобожденных сегодня - военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров. Часть освобожденных сегодня воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет.

Также возвращается из плена последний из Защитников острова Змеиный - боец Государственной пограничной службы Украины.

Обмен пленными 23 июля

Смотрите: Украина и РФ осуществили обмен пленными. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обмен (1480) пленные (2200) Координационный штаб (44)


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Топ комментарии
+18
Гівном не захлинися.
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24.07.2025 02:29 Ответить
+13
кцп-пнх
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24.07.2025 02:54 Ответить
+8
Радий за хлопців. Щасти їм
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24.07.2025 06:01 Ответить
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Гівном не захлинися.
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24.07.2025 02:29 Ответить
кцп-пнх
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24.07.2025 02:54 Ответить
Придурку, хоч би іноді читав, хто й коли там був.
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24.07.2025 06:34 Ответить
"Они просто подошли двумя катерами, высадился спецназ человек 15. Мы понимали, что если мы сейчас этот спецназ уничтожим, то в ответ они просто покрошат эти скалы и никто не выживет. Нам обещали, что все будет нормально, что скоро мы поедем домой."
С телефона не могу ссылку вставить "24-й канал UA.
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24.07.2025 08:49 Ответить
По словам самих защитников, это есть в нашей прессе, они поняли что если начнут оказывать сопротивление кацапы все там разобьют.
Ну есть такое. Любой поднимет их интервью и убедится.
Наше общество еще не дошло до исправления истории прошедших событий
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24.07.2025 08:35 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ ВОЇНАМ! Вас зустріла вже майже напіввільна вільна від зільоного ПРоносу Україна!
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24.07.2025 02:03 Ответить
Навіщо писати @за дорученням президента»? Що, бе цього доручення ви свою роботу б не робили?
прогнутися під сцанича.
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24.07.2025 02:41 Ответить
Чого до журналістів доколупуватись? Це цитата.
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24.07.2025 03:00 Ответить
Радий за хлопців. Щасти їм
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24.07.2025 06:01 Ответить
 
 