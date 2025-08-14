РУС
Украина и РФ провели обмен пленными: освобождены 84 человека - военные и гражданские. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 84 человека - военных и гражданских.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация. Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных сегодня военных - защитники Мариуполя. Благодарен всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил всех в Координационном штабе, ГУР, Офисе, в специальных службах, а также ОАЭ за помощь в этом обмене.

"А главное, спасибо нашим воинам, которые еженедельно на фронте пополняют для Украины обменный фонд. Храбрость и эффективность наших подразделений на передовой - это в том числе и возможность возвращать наших людей домой. Будут еще обмены", - подытожил президент.

Читайте: Двое оккупантов, которых обменяли в июне, снова попали в плен к ВСУ под Волчанском

Обмен пленными 14 августа 2025 года Что известно
военнопленные (1177) Зеленский Владимир (21562) обмен (1485) пленные (2208)
14.08.2025 15:03 Ответить
Зеленський вже повернув всіх "евакуйованих" ним бійців "Азова"?! Невже?
14.08.2025 15:23 Ответить
Добра новина! Те, що зараз так потрібно!
14.08.2025 15:34 Ответить
Кривавий Зеленський завдяки зусиллям якого повернули чергових громадян військових з полону. От покидьок
14.08.2025 15:53 Ответить
а а завдяки кому вони попали в полон ??? і чи не цей кривавий зелений покидьок обіцяв усим мир , і їм теж , а привіз криваве побобоїще ?? ... чи це був хтось інший ???
14.08.2025 16:05 Ответить
З повагою до кожного громадянина України,скільки серед звільнених "азовців",а скільки з/к?
14.08.2025 16:00 Ответить
 
 