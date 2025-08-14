Украина и РФ провели обмен пленными: освобождены 84 человека - военные и гражданские. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 84 человека - военных и гражданских.
Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация. Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных сегодня военных - защитники Мариуполя. Благодарен всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил всех в Координационном штабе, ГУР, Офисе, в специальных службах, а также ОАЭ за помощь в этом обмене.
"А главное, спасибо нашим воинам, которые еженедельно на фронте пополняют для Украины обменный фонд. Храбрость и эффективность наших подразделений на передовой - это в том числе и возможность возвращать наших людей домой. Будут еще обмены", - подытожил президент.
