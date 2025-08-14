Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 84 особи - військових та цивільних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Із російського полону вдалося визволити 84 особи - військових та цивільних.
Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація. Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя. Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених", - йдеться в повідомленні.
Зеленський подякував усім у Координаційному штабі, ГУР, Офісі, в спеціальних службах, а також ОАЕ за допомогу в цьому обміні.
"А головне, дякую нашим воїнам, які щотижня на фронті поповнюють для України обмінний фонд. Хоробрість та ефективність наших підрозділів на передовій – це в тому числі й можливість повертати наших людей додому. Будуть ще обміни", - підсумував президент.
