1 863 5

Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 84 особи - військових та цивільних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Із російського полону вдалося визволити 84 особи - військових та цивільних.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація. Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя. Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував усім у Координаційному штабі, ГУР, Офісі, в спеціальних службах, а також ОАЕ за допомогу в цьому обміні.

"А головне, дякую нашим воїнам, які щотижня на фронті поповнюють для України обмінний фонд. Хоробрість та ефективність наших підрозділів на передовій – це в тому числі й можливість повертати наших людей додому. Будуть ще обміни", - підсумував президент.

Читайте: Двоє окупантів, яких обміняли в червні, знову потрапили в полон до ЗСУ під Вовчанськом

Обмін полоненими 14 серпня 2025 року Що відомо
військовополонені (1044) Зеленський Володимир (25098) обмін (1267) полонені (2332)
14.08.2025 15:03 Відповісти
Зеленський вже повернув всіх "евакуйованих" ним бійців "Азова"?! Невже?
14.08.2025 15:23 Відповісти
Добра новина! Те, що зараз так потрібно!
14.08.2025 15:34 Відповісти
Кривавий Зеленський завдяки зусиллям якого повернули чергових громадян військових з полону. От покидьок
14.08.2025 15:53 Відповісти
З повагою до кожного громадянина України,скільки серед звільнених "азовців",а скільки з/к?
14.08.2025 16:00 Відповісти
 
 