Двоє окупантів, яких обміняли в червні, знову потрапили в полон до ЗСУ під Вовчанськом

Двоє російських загарбників, яких обміняли на українських військовослужбовців у червні 2025 року, у липні знову потрапили в полон до воїнів Сил оборони України.

Про це повідомляє проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить", інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що Росія відправляє військовополонених відразу після обміну назад на забій, — давно не новина. На відміну від України, де перебування в полоні є законною підставою списатися зі служби за власним бажанням, військовослужбовці РФ не мають жодних прав і нічого не вирішують", — зазначили там.

У проєкті розповіли про двох таких полонених росіян.

Як зазначається, один із них Сактаагай Шагаа, уродженець Туви, який підписав контракт із Міністерством оборони країни-агресора Росії 10 грудня 2024 року. Його направили до 83-го мотострілецького полку і вже в січні він під час "м’ясного" штурму Вовчанська дістав поранення і здався в полон.

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20 червня, згідно із домовленостями у Стамбулі, Сактаагай був повернутий у Росію як військовополонений із пораненнями. Однак, як розповіли в "Хочу жить", жодного лікування і реабілітації не було, він навіть не встиг потрапити додому.

"Два тижні його утримували та допитували співробітники ФСБ у казармах 27-ї ОМСБр у селищі Мосрентген, Московської області. Після допитів його відразу ж відправили на фронт під Вовчанськ — туди ж, де він потрапив у полон вперше. Знаючи з особистого досвіду, що в українському полоні його життю нічого не загрожує, 19.07.2025 Шагаа знову здався в полон. Від обміну до повторного потрапляння в полон минуло менш як місяць", - йдеться у дописі.

Схожа історія у ще одного окупанта — Іванова Дмитра, уродженця Республіки Комі. 11 вересня 2024 року він підписав контракт із 82-м мотострілецьким полком в/ч 52033 і був відправлений штурмувати Вовчанськ. Через місяць, 7 жовтня, діставши поранення, окупант уперше потрапив у полон.

9 червня 2025 року його обміняли як пораненого, а вже 19 липня, під Вовчанськом, він знову опинився в полоні.

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"Те, як Росія поводиться зі своїми людьми, — це чисте божевілля. Намагаючись порадувати диктатора-дідуся новими "завоюваннями" руїн, де раніше були українські міста і села, МО РФ відправляє на смерть всіх підряд. Їм неважливо, чи це повернувся з полону, поранений чи хворий, малолітній строковик чи дід, звільнений з в'язниці канібал, африканець без знання мови чи російські жінки — на забій йдуть всі", - додає "Хочу жить".