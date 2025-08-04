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Новини Полонені окупанти
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Двоє окупантів, яких обміняли в червні, знову потрапили в полон до ЗСУ під Вовчанськом

Двоє обміняних росіян знову потрапили в полон до ЗСУ

Двоє російських загарбників, яких обміняли на українських військовослужбовців у червні 2025 року, у липні знову потрапили в полон до воїнів Сил оборони України.

Про це повідомляє  проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить", інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що Росія відправляє військовополонених відразу після обміну назад на забій, — давно не новина. На відміну від України, де перебування в полоні є законною підставою списатися зі служби за власним бажанням, військовослужбовці РФ не мають жодних прав і нічого не вирішують", — зазначили там.

У проєкті розповіли про двох таких полонених росіян. 

Як зазначається, один із них Сактаагай Шагаа, уродженець Туви, який підписав контракт із Міністерством оборони країни-агресора Росії 10 грудня 2024 року. Його направили до 83-го мотострілецького полку і вже в січні він під час "м’ясного" штурму Вовчанська дістав поранення і здався в полон.

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20 червня, згідно із домовленостями у Стамбулі, Сактаагай був повернутий у Росію як військовополонений із пораненнями. Однак, як розповіли в "Хочу жить", жодного лікування і реабілітації не було, він навіть не встиг потрапити додому.

"Два тижні його утримували та допитували співробітники ФСБ у казармах 27-ї ОМСБр у селищі Мосрентген, Московської області. Після допитів його відразу ж відправили на фронт під Вовчанськ — туди ж, де він потрапив у полон вперше. Знаючи з особистого досвіду, що в українському полоні його життю нічого не загрожує, 19.07.2025 Шагаа знову здався в полон. Від обміну до повторного потрапляння в полон минуло менш як місяць", - йдеться у дописі.

Схожа історія у ще одного окупанта — Іванова Дмитра, уродженця Республіки Комі. 11 вересня 2024 року він підписав контракт із 82-м мотострілецьким полком в/ч 52033 і був відправлений штурмувати Вовчанськ. Через місяць, 7 жовтня, діставши поранення, окупант уперше потрапив у полон.

9 червня 2025 року його обміняли як пораненого, а вже 19 липня, під Вовчанськом, він знову опинився в полоні.

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"Те, як Росія поводиться зі своїми людьми, — це чисте божевілля. Намагаючись порадувати диктатора-дідуся новими "завоюваннями" руїн, де раніше були українські міста і села, МО РФ відправляє на смерть всіх підряд. Їм неважливо, чи це повернувся з полону, поранений чи хворий, малолітній строковик чи дід, звільнений з в'язниці канібал, африканець без знання мови чи російські жінки — на забій йдуть всі", - додає "Хочу жить".

Автор: 

армія рф (18363) полон (1622) полонені (2331) Вовчанськ (454) Харківська область (1404) Чугуївський район (192) війна в Україні (5531)


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Топ коментарі
+8
Знову українським борщем захотілося поласувати у полоні ??? Нехай цілими батальйонами здаються.
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04.08.2025 17:40 Відповісти
+8
Головне для ***** це зберегти життя москвичів та пітерців і стягнути в ці міста все награбоване. 70% всіх товарних та продуктових складів ********** розташовані в московській області. Ми маємо врешті почати знищувати ці склади!
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04.08.2025 17:45 Відповісти
+6
Ну так згноїти цих потвор тихенько - і вся справа. Вони і втретє прийдуть.
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04.08.2025 17:48 Відповісти
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Знову українським борщем захотілося поласувати у полоні ??? Нехай цілими батальйонами здаються.
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04.08.2025 17:40 Відповісти
Тільки за умови, що годувати ти їх всіх будеш своїм коштом.
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04.08.2025 17:54 Відповісти
Годувати сотні тисяч полонених кацапів нам буде дешевше, ніж залишити їх проти нас на ЛБЗ.
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04.08.2025 18:10 Відповісти
кацапів годувати за держкошт можна, а своїх людей - ні?
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04.08.2025 18:16 Відповісти
В ЗСУ годують смачною і поживною їжею. Годі у погрібі переховуватися у статусі ухилянта. Йдіть до ТЦК - хоч наїстеся.
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04.08.2025 18:31 Відповісти
Їжа ціною життя - занадто дорого, вибачте.
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04.08.2025 18:33 Відповісти
Тоді не заздріть ситим полоненим кацапам.
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04.08.2025 18:36 Відповісти
Я їм не заздрю. Я за справедливість. Нема грошей для своїх - нічого їх витрачати на чужих.
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04.08.2025 18:46 Відповісти
Це бот єрмаківський, пошли його за рузким кораблем. Воно упороте.
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04.08.2025 18:54 Відповісти
Які гроші або їжу держава має давати ухилянтам??? Ухилянт - зрадник Батьківщини. Гризіть ріпу у темному погрібі.
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04.08.2025 19:25 Відповісти
1. Я ріпу жодного разу в житті не бачив.
2. Гроші не ухилянтам, а тим хто їх потребує.
3. Я згодний за мінімалку, навіть за 2/3 мінімалки працювати де завгодно, окрім ЗСУ. Це - майже задарма. Але якщо державі це не треба, ну то й не треба. Можу ще у тюрму сісти - тоді взагалі буду збиток приносити.
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04.08.2025 19:31 Відповісти
Ты глянь какой дерзкий) ухылянты тебя на свои налоги содержат) пойдут все воевать будешь репу грызть ты)) умный какой)))
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04.08.2025 19:32 Відповісти
Как в 1918 записывались в ркка, потому что была разруха и голод, а том хоть как-то кормили?
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04.08.2025 18:49 Відповісти
От звідки ти таке дурне? Зовсім нікчема, що тобі вже і на борщ заробити не можешь? Іх же не відпустили, а ОБМІНЯЛИ на наших хлопців. І раз захопили, то ще раз обміняють на ще наших 2 хлопців. А люмпен пролетаріат незадоволенний - іх же годувати будуть, краще нехай наші в полоні вмирають, люмпену жалко годувати.
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04.08.2025 18:13 Відповісти
Не можу. Борщ останній раз їв у 2019 році.
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04.08.2025 18:19 Відповісти
Разговор короткий: в расход.
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04.08.2025 18:43 Відповісти
Головне для ***** це зберегти життя москвичів та пітерців і стягнути в ці міста все награбоване. 70% всіх товарних та продуктових складів ********** розташовані в московській області. Ми маємо врешті почати знищувати ці склади!
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04.08.2025 17:45 Відповісти
Воно й не дивно. Разом з мацквою у ній мешкає 22 млн. населення параші.
Але питання: є чим знищувати?
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04.08.2025 18:12 Відповісти
Вже є і з кожним днем засобів ураження слабко захищеної московської губернії стає все більше. Склади мають палати! Тільки через шлунок до кацапів щось доходить, бо "холодильник завжди перемагає телевізор".
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04.08.2025 18:17 Відповісти
Якщо є - чому не знищують?
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04.08.2025 18:20 Відповісти
Бо ЄРМАК. ЗЄЛЄНСКІЙ, УМЄРОВ, ТАТАРОВ, ШМІГАЛЬ ... і ЛЕГІОН ЇХ "СЛУГ". Всі корупціонери це "гібридні холуї *****".
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04.08.2025 18:40 Відповісти
или пусть вступают в РДК, или в утиль их. нашо ано нам нада кормить их тут, шобы патом они после обмена снова сюда шли убивать
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04.08.2025 17:47 Відповісти
После обмена они идут снова сдаваться. И на них снова можно обменять наших. Это хороший обменный фонд, многоразовый.
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04.08.2025 18:13 Відповісти
А якщо ще їм сказати щоб в наступний раз коли прийдуть здаватись прихватили з собою командира або його голову і за це їм в полоні буде окрема камера з ТВ і їжа з ресторана...
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04.08.2025 18:43 Відповісти
А где сейчас воюет РДК? Не слышал, что их оправляют что-то штурмовать, сидеть в окопах.
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04.08.2025 18:52 Відповісти
Впевнений що вони обмірковано здались, їм сподобалось у полоні або при "обміні" їх стали вважати зрадниками. Хитрі кацапи яким дійшло що у "хахлов" краще
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04.08.2025 17:47 Відповісти
І те, і інше одразу.
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04.08.2025 18:03 Відповісти
Ну так згноїти цих потвор тихенько - і вся справа. Вони і втретє прийдуть.
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04.08.2025 17:48 Відповісти
Это негуманно.Европейцы не одобрят.Как вариант-отрубать большие и указательные пальцы...по пояс.
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04.08.2025 18:00 Відповісти
До речі, сарказм дуже тупий. Якби не Европейці з США, кацапня би вже була, в самому кращому випадку, десь під Львовом. Допомогають вони саме тому, що агрессор напав на цивілізованну країну. Якщо робити так, як тут люмпен хоче, для европейців це буде виглядати як одне гімно напало на інше гімно. Тобто агресора би все одно агресором називали, але не допомогали би. Це якщо дуже спрощено.
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04.08.2025 18:22 Відповісти
Україна повертає відгодованих відпочивших орків які назавтра знову лізуть на штурма.
Орки повертають людей які через місяць помирають.
Щось тут не так...
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04.08.2025 17:58 Відповісти
Ну да, в украинском плену НАМНОГО лучше, чем в ****** в Туве
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04.08.2025 17:59 Відповісти
Пристрелити при спробі втечі, щоб більше не мучились
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04.08.2025 18:01 Відповісти
Нащо? На них ще раз можна наших полонених виміняти.
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04.08.2025 18:02 Відповісти
щоб більше нікого не вбили.
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04.08.2025 18:21 Відповісти
То вони не вбивають - одразу сдаватися йдуть. А наших нам треба з полону якось повертати.
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04.08.2025 18:32 Відповісти
То вони не вбивають

Впевнені? Я - ні.
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04.08.2025 18:35 Відповісти
в королевстві чекістів людина ніщо , тож якщо вони проти цього нехай беруть зброю і ідуть воювати проти московії, інакше на розмінування мінних полів натурою
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04.08.2025 18:01 Відповісти
Сподобалось у полоні, відідаються. Здається тут хтось писав, що на утримання одного полоненого держава в місяць виділяє 10К грн.
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04.08.2025 18:05 Відповісти
В полоні іх годують як в звичайній їдальні. Ну це все одно краще, ніж в кацапів, але головне - що виліляють - це не значить, що москаль на ці грощі жре. Це значить, що є колонія, де іх тримають. Є охорона, якій грощі платять. Є інші витрати. Ну і вкрасти трохи, тут теж, що вже робити...
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04.08.2025 18:18 Відповісти
Держава живе на європейські гроші.
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04.08.2025 18:22 Відповісти
Набули вже "досвіду", як здаватися у полон та жити потім на жирних харчах, чекаючи, поки війна скінчиться
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04.08.2025 18:06 Відповісти
Нужно их перед обменом делать негодными к военной службе? Каким образом, это уж пусть доктора придумают.
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04.08.2025 18:07 Відповісти
А що там думати. Кощєєва голка знаходилася у яйці. Нам і гадати не треба - одразу обидва чик.
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04.08.2025 18:14 Відповісти
Потрібно ні за яких обставин не брати в полон тувинців. Це найжорстокіший етнос **********. Під час Другої світової навіть совєцьке керівництво зняло з фронту всі тувинські частини бо ті звірства які вони творили в Європі жахали навіть кацапів і дискредитували "асвабадітєлєй". Жорстокість і садизм притаманний цим нащадкам Чингісхана (40% населення мають 3 групу крові) переходить межі людяності. Саме тому кацапи активно вербують і засилають їх в Україну - вони їх самі бояться іхочуть нагими руками повбивати. У цих людей повністю відсутня резистентність до алкоголю. Будь яка доза алкоголю викликає спалах неконтрольованої агресії. Кожна пиятика в Тиві закінчується вбивством. 50 грамів горілки перетворюють тувинця на берсерка...
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04.08.2025 18:35 Відповісти
Будь-який орк не заслуговує полону. Але нашим воїнам доводиться поповнювати фонд обміну.
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04.08.2025 18:41 Відповісти
Нє... Тувинці це особлива найнижча категорія ссавців. Можна навіть так - є людство і є тувинці. А тувинці це "0" емпатії, "0" співчуття, "0" совісті... і кожен вважає себе "потомком Чингісхана" який має вбити всіх чоловіків вище колеса воза, згвалтувати всіх жінок і забрати все цінне собі...
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04.08.2025 18:58 Відповісти
Кількість випадків ВІЛ у болотній арміі виросло на 2000% від початку війни. Причина - незахищені статеві контакти серед орків, вживання наркотиків. Одні скріпи в "другій арміі" світу.🤣
То полонених напевне ще і лікують?
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04.08.2025 18:36 Відповісти
Ха, класик би написав: "Нє прашло і пол года..."!
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04.08.2025 18:39 Відповісти
Вже протоптали дорожку і зрозуміли що вижити вони зможуть лише в полоні
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04.08.2025 18:39 Відповісти
Є ще питання чому їх смачно годують та дають олів'є?
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04.08.2025 18:48 Відповісти
повернулися як вже "свої люди"
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04.08.2025 19:16 Відповісти
 
 