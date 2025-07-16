Військові 24 бригади у Часовому Ярі взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ. ФОТОрепортаж
Військові 24 ОМБр імені короля Данила взяли в полон десантників 98 дивізії Російської Федерації у Часовому Яру на Донеччині
Як інформує Цензор.НЕТ, про це липня повідомила 24 бригада на своїй сторінці у Facebook.
"Це з’єднання вважалося елітою російської армії. З досвідом загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії, Сирії. Але тепер у його лавах — люди без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають з колоній і кидають на штурми. Людський ресурс, списаний наперед", - ідеться в повідомленні.
Свідчення полонених
Полонені зізнаються: були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють. Гроші, амністія, обіцянки — усе зникає під першим обстрілом. А вижити хочеться всім.
Звернення до родичів полонених окупантів
Обращаемся к родственникам пленных: Ваши близкие сохранили свою жизнь. Они находятся в нормальных условиях, получают питание и медицинскую помощь.
Донесите до своих соотечественников: Украина — не место для "исправления" россиян. Здесь не перевоспитывают. Здесь ликвидируют. И единственный шанс для тех, кто уже оказался на войне - сдаться в украинский плен, чтобы сохранить жизнь и вернуться домой живым.
Контакты для сдачи в плен:
— Telegram или WhatsApp — +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88;
— Telegram-бот для связи.
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Єго зона роділа
Тепер задвигають там мережу яка повністью під гебегним майором.