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Новини Фото Полонені окупанти
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Військові 24 бригади у Часовому Ярі взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ. ФОТОрепортаж

Військові 24 ОМБр імені короля Данила взяли в полон десантників 98 дивізії Російської Федерації у Часовому Яру на Донеччині

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це липня повідомила 24 бригада на своїй сторінці у Facebook.

"Це з’єднання вважалося елітою російської армії. З досвідом загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії, Сирії. Але тепер у його лавах — люди без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають з колоній і кидають на штурми. Людський ресурс, списаний наперед", - ідеться в повідомленні.

Свідчення полонених

Полонені зізнаються: були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють. Гроші, амністія, обіцянки — усе зникає під першим обстрілом. А вижити хочеться всім.

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Військові 24 бригади взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ
Військові 24 бригади взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ
Військові 24 бригади взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ
Військові 24 бригади взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ
Військові 24 бригади взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ
Військові 24 бригади взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ
Військові 24 бригади взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ
Військові 24 бригади взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ
Військові 24 бригади взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ
Військові 24 бригади взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ
Військові 24 бригади взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ
Військові 24 бригади взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ

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Звернення до родичів полонених окупантів

Обращаемся к родственникам пленных: Ваши близкие сохранили свою жизнь. Они находятся в нормальных условиях, получают питание и медицинскую помощь.

Донесите до своих соотечественников: Украина — не место для "исправления" россиян. Здесь не перевоспитывают. Здесь ликвидируют. И единственный шанс для тех, кто уже оказался на войне - сдаться в украинский плен, чтобы сохранить жизнь и вернуться домой живым.

📞 Контакты для сдачи в плен:

— Telegram или WhatsApp — +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88;

Telegram-бот для связи.

Автор: 

Донецька область (9060) полонені (2320) 24 ОМБр імені короля Данила (263) Часів Яр (384) Бахмутський район (542)


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Православ'є, купола
Єго зона роділа
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16.07.2025 20:35 Відповісти
жопорождьонний..
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16.07.2025 21:56 Відповісти
У кацапстані знищили іже ютьюб, а епер і за ватсап і телеграм взялися.
Тепер задвигають там мережу яка повністью під гебегним майором.
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16.07.2025 20:36 Відповісти
ми зачищаемо іх непотріб і за це втрачаемо кращих людей, майбутне держави. Ось такій розмін виходе.
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16.07.2025 20:39 Відповісти
раніше десантники не такі купола били собі..
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16.07.2025 20:49 Відповісти
Молодці! Так скільки штук взято в полон?
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16.07.2025 20:57 Відповісти
Дивно не по сезону вдягнені 🤔
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16.07.2025 21:00 Відповісти
на улице жара 33 градуса ,а нам ДИЧЬ втирают в бушлатах !!!)))) фуфло
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16.07.2025 21:04 Відповісти
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16.07.2025 21:09 Відповісти
 
 