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Новини Відео Полонені окупанти Бутусов плюс
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9 полонених солдатів ЗС РФ. Невдалий наступ окупантів на Дніпропетровщину. ВIДЕО

Штурмовики полку "Скала" за два дні боїв взяли в полон дев’ять солдатів ЗС РФ. Російські військові намагалися закріпитися за адміністративною межею Дніпропетровської та Донецької областей, але завдяки рішучим діям і якісному плануванню бійцям "Скали" вдалося розбити ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни розповіли на каналі "Бутусов плюс" про подробиці боїв з окупантами, а полонені загарбники - про себе та про дії своїх підрозділів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мирний план США і пропозиції України | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18077) Донецька область (8974) полонені (2314) бій (189)


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Топ коментарі
+9
Угу, невдалий. Вже зайняли перше село у Дніпропетровській області. А ви й далі викладайте переможні відосики.
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02.07.2025 09:47 Відповісти
+8
Повезло гнидам ватным, очень повезло, будем надеяться что временно...
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02.07.2025 09:23 Відповісти
+4
Заняли перше село? В лютому 22 року мали захопити всю Україну за пару тижднів...Дебіли,млядь..
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02.07.2025 10:30 Відповісти
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Повезло гнидам ватным, очень повезло, будем надеяться что временно...
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02.07.2025 09:23 Відповісти
Заняли перше село? В лютому 22 року мали захопити всю Україну за пару тижднів...Дебіли,млядь..
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02.07.2025 10:30 Відповісти
Інформація про нібито захоплення ворогом Дачного на Дніпропетровщині - фейк. Бої тривають у межах Донеччини, - Генштаб

Джерело: https://censor.net/ua/n3561082
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02.07.2025 12:46 Відповісти
то піди звільни те село, чого ти тут сидиш "переможні відосики" дивишся??
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02.07.2025 10:44 Відповісти
які ж ви ***** мерзенні покидьки!!! Щоб ви повиздихали всі на своїй поганій рашці. Тварюки!
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02.07.2025 10:47 Відповісти
Відрізати пальці, так як вони роблять з нашими полоненими і випалити на шкірі путін х уйло
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02.07.2025 10:48 Відповісти
Фронт "невдало" рухається не на нашу користь...
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02.07.2025 11:40 Відповісти
 
 