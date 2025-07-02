9 полонених солдатів ЗС РФ. Невдалий наступ окупантів на Дніпропетровщину. ВIДЕО

Штурмовики полку "Скала" за два дні боїв взяли в полон дев’ять солдатів ЗС РФ. Російські військові намагалися закріпитися за адміністративною межею Дніпропетровської та Донецької областей, але завдяки рішучим діям і якісному плануванню бійцям "Скали" вдалося розбити ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни розповіли на каналі "Бутусов плюс" про подробиці боїв з окупантами, а полонені загарбники - про себе та про дії своїх підрозділів.

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