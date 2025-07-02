9 полонених солдатів ЗС РФ. Невдалий наступ окупантів на Дніпропетровщину. ВIДЕО
Штурмовики полку "Скала" за два дні боїв взяли в полон дев’ять солдатів ЗС РФ. Російські військові намагалися закріпитися за адміністративною межею Дніпропетровської та Донецької областей, але завдяки рішучим діям і якісному плануванню бійцям "Скали" вдалося розбити ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни розповіли на каналі "Бутусов плюс" про подробиці боїв з окупантами, а полонені загарбники - про себе та про дії своїх підрозділів.
Топ коментарі
+9 Jim Hawkins #551630
показати весь коментар02.07.2025 09:47 Відповісти Посилання
+8 Серый Вовк
показати весь коментар02.07.2025 09:23 Відповісти Посилання
+4 Микола Січень #486030
показати весь коментар02.07.2025 10:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3561082