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Военные 24-й бригады в Часовом Яре взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ. ФОТОрепортаж

Военные 24 ОМБр имени короля Данила взяли в плен десантников 98 дивизии Российской Федерации в Часовом Яре Донецкой области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом июля сообщила 24 бригада на своей странице в Facebook.

"Это соединение считалось элитой российской армии. С опытом захватнических войн в Ичкерии, Грузии, Сирии. Но теперь в его рядах - люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный наперед", - говорится в сообщении.

Показания пленных

Пленные признаются: были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют. Деньги, амнистия, обещания - все исчезает под первым обстрелом. А выжить хочется всем.

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Военные 24-й бригады взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ
Военные 24-й бригады взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ
Военные 24-й бригады взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ
Военные 24-й бригады взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ
Военные 24-й бригады взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ
Военные 24-й бригады взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ
Военные 24-й бригады взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ
Военные 24-й бригады взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ
Военные 24-й бригады взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ
Военные 24-й бригады взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ
Военные 24-й бригады взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ
Военные 24-й бригады взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ

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Обращение к родственникам пленных оккупантов

Обращаемся к родственникам пленных: Ваши близкие сохранили свою жизнь. Они находятся в нормальных условиях, получают питание и медицинскую помощь.

Донесите до своих соотечественников: Украина - не место для "исправления" россиян. Здесь не перевоспитывают. Здесь ликвидируют. И единственный шанс для тех, кто уже оказался на войне - сдаться в украинский плен, чтобы сохранить жизнь и вернуться домой живым.

📞 Контакты для сдачи в плен:

- Telegram или WhatsApp - +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88;

- Telegram-бот для связи.

Автор: 

Донецкая область (10241) пленные (2196) 24 омб имени князя Данила Галицкого (262) Часов Яр (380) Бахмутский район (537)


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Православ'є, купола
Єго зона роділа
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16.07.2025 20:35 Ответить
жопорождьонний..
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16.07.2025 21:56 Ответить
У кацапстані знищили іже ютьюб, а епер і за ватсап і телеграм взялися.
Тепер задвигають там мережу яка повністью під гебегним майором.
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16.07.2025 20:36 Ответить
ми зачищаемо іх непотріб і за це втрачаемо кращих людей, майбутне держави. Ось такій розмін виходе.
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16.07.2025 20:39 Ответить
раніше десантники не такі купола били собі..
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16.07.2025 20:49 Ответить
Молодці! Так скільки штук взято в полон?
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16.07.2025 20:57 Ответить
Дивно не по сезону вдягнені 🤔
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16.07.2025 21:00 Ответить
на улице жара 33 градуса ,а нам ДИЧЬ втирают в бушлатах !!!)))) фуфло
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16.07.2025 21:04 Ответить
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16.07.2025 21:09 Ответить
 
 