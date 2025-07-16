Военные 24-й бригады в Часовом Яре взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ. ФОТОрепортаж

Военные 24 ОМБр имени короля Данила взяли в плен десантников 98 дивизии Российской Федерации в Часовом Яре Донецкой области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом июля сообщила 24 бригада на своей странице в Facebook.

"Это соединение считалось элитой российской армии. С опытом захватнических войн в Ичкерии, Грузии, Сирии. Но теперь в его рядах - люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный наперед", - говорится в сообщении.

Показания пленных

Пленные признаются: были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют. Деньги, амнистия, обещания - все исчезает под первым обстрелом. А выжить хочется всем.

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Обращение к родственникам пленных оккупантов

Обращаемся к родственникам пленных: Ваши близкие сохранили свою жизнь. Они находятся в нормальных условиях, получают питание и медицинскую помощь.

Донесите до своих соотечественников: Украина - не место для "исправления" россиян. Здесь не перевоспитывают. Здесь ликвидируют. И единственный шанс для тех, кто уже оказался на войне - сдаться в украинский плен, чтобы сохранить жизнь и вернуться домой живым.

Контакты для сдачи в плен:

- Telegram или WhatsApp - +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88;

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