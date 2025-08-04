УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11156 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 492 17

Свастика, знаки СС та гасло концтабору Бухенвальд "Jedem das Seine": бійці полонили окупанта із нацистськими татуюваннями. ВIДЕО

Українські воїни полонили окупанта із нацистськими татуюваннями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин-"антифашист" Олексій Рівін був захоплений у полон на Куп'янському напрямку. У мережі опублікований відеозапис, на якому Рівін показує та розповідає про свої тату.

"Якого класного денацифікатора взяли в полон під Куп'янськом. Відразу видно, справжній та принциповий борець із фашизмом", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Мурманську "герой сво" із нацистськими татуюваннями б’є своїх сусідів - літню пару та жінку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18363) нацизм (156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Свастика була навіть у деяких зеків часів ссср / рсфср . У скрєпунів це типа "отріцалово", анархіст і тому подібне ..
показати весь коментар
04.08.2025 16:36 Відповісти
+3
Яка радість, треба орбанам і обамам і меркелям показати наглядно "мальчіков в трусіках снятих с "алєіанхелов"
показати весь коментар
04.08.2025 16:39 Відповісти
+2
А лохам можно розказувати про "всє сосєді нацисти" , скрєпи і пабєда, ми гітлара пабєдунілі...
показати весь коментар
04.08.2025 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свастика була навіть у деяких зеків часів ссср / рсфср . У скрєпунів це типа "отріцалово", анархіст і тому подібне ..
показати весь коментар
04.08.2025 16:36 Відповісти
В России только в 2016 году тату-салонам запретили набивать свастику,
показати весь коментар
04.08.2025 17:49 Відповісти
порізати на ремні ту шкуру, по живому.
показати весь коментар
04.08.2025 16:37 Відповісти
А лохам можно розказувати про "всє сосєді нацисти" , скрєпи і пабєда, ми гітлара пабєдунілі...
показати весь коментар
04.08.2025 16:37 Відповісти
Яка радість, треба орбанам і обамам і меркелям показати наглядно "мальчіков в трусіках снятих с "алєіанхелов"
показати весь коментар
04.08.2025 16:39 Відповісти
Антифашисти, зараз, так і виглядають...
показати весь коментар
04.08.2025 16:44 Відповісти
"Єхать на зону спєциальной апєрациі ілі на зону на 8 лєт..."
показати весь коментар
04.08.2025 16:45 Відповісти
атнєлісь как к скотам? Та ви ******** навіть не скоти. Ви кончене лайно.
показати весь коментар
04.08.2025 16:49 Відповісти
Полюбому нашим полоненим голови різав
показати весь коментар
04.08.2025 16:59 Відповісти
Отрезать всё , что "торчит" и отправить за пенсией домой.
показати весь коментар
04.08.2025 16:59 Відповісти
"Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами", - Г'юї Лонг, сенатор США в 1932-1935 рр. (вислів помилково приписується Вінстону Черчиллю).
показати весь коментар
04.08.2025 17:00 Відповісти
Максимального репосту , як завжди , не буде ? Трампу це не покажуть , європейцям , кацапам ...?
показати весь коментар
04.08.2025 17:06 Відповісти
А нормально йому так хлібало начистили. До речі, характерно як кацапня намагається приховати своє захоплення третім рейхом давньослов'янським язичницьким символізмом.
показати весь коментар
04.08.2025 17:15 Відповісти
Опять обдурили? Зека мали поставити на посаду пілота БПЛА, а його на передок посадили.
показати весь коментар
04.08.2025 17:19 Відповісти
"Прийде час, коли нацисти назвуться "антифашистами..." (Уїнстон Черчіль)...
показати весь коментар
04.08.2025 17:22 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2025 17:32 Відповісти
На россії офіційно діють 28 нацистських партій і це нікого не бентежить. В нас жодної нацистської партії нема.
показати весь коментар
04.08.2025 17:43 Відповісти
 
 