Свастика, знаки СС та гасло концтабору Бухенвальд "Jedem das Seine": бійці полонили окупанта із нацистськими татуюваннями. ВIДЕО

Українські воїни полонили окупанта із нацистськими татуюваннями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин-"антифашист" Олексій Рівін був захоплений у полон на Куп'янському напрямку. У мережі опублікований відеозапис, на якому Рівін показує та розповідає про свої тату.

"Якого класного денацифікатора взяли в полон під Куп'янськом. Відразу видно, справжній та принциповий борець із фашизмом", - зазначає у коментарі автор публікації.

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