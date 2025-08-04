Свастика, знаки СС та гасло концтабору Бухенвальд "Jedem das Seine": бійці полонили окупанта із нацистськими татуюваннями. ВIДЕО
Українські воїни полонили окупанта із нацистськими татуюваннями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин-"антифашист" Олексій Рівін був захоплений у полон на Куп'янському напрямку. У мережі опублікований відеозапис, на якому Рівін показує та розповідає про свої тату.
"Якого класного денацифікатора взяли в полон під Куп'янськом. Відразу видно, справжній та принциповий борець із фашизмом", - зазначає у коментарі автор публікації.
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