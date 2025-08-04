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Новости Пленные оккупанты
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Двое оккупантов, которых обменяли в июне, снова попали в плен ВСУ под Волчанском

Двое обмененных россиян снова попали в плен к ВСУ

Двое российских захватчиков, которых обменяли на украинских военнослужащих в июне 2025 года, в июле снова попали в плен к воинам Сил обороны Украины.

Об этом сообщает проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу жить", информирует Цензор.НЕТ.

"То, что Россия отправляет военнопленных сразу после обмена обратно на убой, - давно не новость. В отличие от Украины, где пребывание в плену является законным основанием списаться со службы по собственному желанию, военнослужащие РФ не имеют никаких прав и ничего не решают", - отметили там.

В проекте рассказали о двух таких пленных россиянах.

Как отмечается, один из них Сактаагай Шагаа, уроженец Тувы, который подписал контракт с Министерством обороны страны-агрессора России 10 декабря 2024 года. Его направили в 83-й мотострелковый полк и уже в январе он во время "мясного" штурма Волчанска получил ранения и сдался в плен.

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20 июня, согласно договоренностям в Стамбуле, Сактаагай был возвращен в Россию как военнопленный с ранениями. Однако, как рассказали в "Хочу жить", никакого лечения и реабилитации не было, он даже не успел попасть домой.

"Две недели его удерживали и допрашивали сотрудники ФСБ в казармах 27-й ОМСБр в поселке Мосрентген Московской области. После допросов его сразу же отправили на фронт под Волчанск - туда же, где он попал в плен впервые. Зная по личному опыту, что в украинском плену его жизни ничего не угрожает, 19.07.2025 Шагаа снова сдался в плен. От обмена до повторного попадания в плен прошло менее месяца", - говорится в заметке.

Похожая история у еще одного оккупанта - Иванова Дмитрия, уроженца Республики Коми. 11 сентября 2024 года он подписал контракт с 82-м мотострелковым полком в/ч 52033 и был отправлен штурмовать Волчанск. Через месяц, 7 октября, получив ранение, оккупант впервые попал в плен.

9 июня 2025 года его обменяли как раненого, а уже 19 июля, под Волчанском, он снова оказался в плену.

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"То, как Россия ведет себя со своими людьми, - это чистое безумие. Пытаясь порадовать диктатора-дедушку новыми "завоеваниями" руин, где раньше были украинские города и села, МО РФ отправляет на смерть всех подряд. Им неважно, это вернувшийся из плена, раненый или больной, малолетний срочник или дед, освобожденный из тюрьмы каннибал, африканец без знания языка или русские женщины - на убой идут все", - добавляет "Хочу жить".

Автор: 

армия РФ (20212) плен (2670) пленные (2207) Волчанск (426) Харьковская область (1390) Чугуевский район (190) война в Украине (5493)


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Топ комментарии
+6
Знову українським борщем захотілося поласувати у полоні ??? Нехай цілими батальйонами здаються.
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04.08.2025 17:40 Ответить
+6
Головне для ***** це зберегти життя москвичів та пітерців і стягнути в ці міста все награбоване. 70% всіх товарних та продуктових складів ********** розташовані в московській області. Ми маємо врешті почати знищувати ці склади!
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04.08.2025 17:45 Ответить
+4
Ну так згноїти цих потвор тихенько - і вся справа. Вони і втретє прийдуть.
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04.08.2025 17:48 Ответить
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Знову українським борщем захотілося поласувати у полоні ??? Нехай цілими батальйонами здаються.
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04.08.2025 17:40 Ответить
Тільки за умови, що годувати ти їх всіх будеш своїм коштом.
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04.08.2025 17:54 Ответить
Годувати сотні тисяч полонених кацапів нам буде дешевше, ніж залишити їх проти нас на ЛБЗ.
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04.08.2025 18:10 Ответить
кацапів годувати за держкошт можна, а своїх людей - ні?
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04.08.2025 18:16 Ответить
В ЗСУ годують смачною і поживною їжею. Годі у погрібі переховуватися у статусі ухилянта. Йдіть до ТЦК - хоч наїстеся.
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04.08.2025 18:31 Ответить
Їжа ціною життя - занадто дорого, вибачте.
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04.08.2025 18:33 Ответить
Тоді не заздріть ситим полоненим кацапам.
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04.08.2025 18:36 Ответить
От звідки ти таке дурне? Зовсім нікчема, що тобі вже і на борщ заробити не можешь? Іх же не відпустили, а ОБМІНЯЛИ на наших хлопців. І раз захопили, то ще раз обміняють на ще наших 2 хлопців. А люмпен пролетаріат незадоволенний - іх же годувати будуть, краще нехай наші в полоні вмирають, люмпену жалко годувати.
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04.08.2025 18:13 Ответить
Не можу. Борщ останній раз їв у 2019 році.
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04.08.2025 18:19 Ответить
Разговор короткий: в расход.
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04.08.2025 18:43 Ответить
Головне для ***** це зберегти життя москвичів та пітерців і стягнути в ці міста все награбоване. 70% всіх товарних та продуктових складів ********** розташовані в московській області. Ми маємо врешті почати знищувати ці склади!
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04.08.2025 17:45 Ответить
Воно й не дивно. Разом з мацквою у ній мешкає 22 млн. населення параші.
Але питання: є чим знищувати?
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04.08.2025 18:12 Ответить
Вже є і з кожним днем засобів ураження слабко захищеної московської губернії стає все більше. Склади мають палати! Тільки через шлунок до кацапів щось доходить, бо "холодильник завжди перемагає телевізор".
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04.08.2025 18:17 Ответить
Якщо є - чому не знищують?
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04.08.2025 18:20 Ответить
Бо ЄРМАК. ЗЄЛЄНСКІЙ, УМЄРОВ, ТАТАРОВ, ШМІГАЛЬ ... і ЛЕГІОН ЇХ "СЛУГ". Всі корупціонери це "гібридні холуї *****".
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04.08.2025 18:40 Ответить
или пусть вступают в РДК, или в утиль их. нашо ано нам нада кормить их тут, шобы патом они после обмена снова сюда шли убивать
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04.08.2025 17:47 Ответить
После обмена они идут снова сдаваться. И на них снова можно обменять наших. Это хороший обменный фонд, многоразовый.
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04.08.2025 18:13 Ответить
А якщо ще їм сказати щоб в наступний раз коли прийдуть здаватись прихватили з собою командира або його голову і за це їм в полоні буде окрема камера з ТВ і їжа з ресторана...
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04.08.2025 18:43 Ответить
Впевнений що вони обмірковано здались, їм сподобалось у полоні або при "обміні" їх стали вважати зрадниками. Хитрі кацапи яким дійшло що у "хахлов" краще
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04.08.2025 17:47 Ответить
І те, і інше одразу.
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04.08.2025 18:03 Ответить
Ну так згноїти цих потвор тихенько - і вся справа. Вони і втретє прийдуть.
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04.08.2025 17:48 Ответить
Это негуманно.Европейцы не одобрят.Как вариант-отрубать большие и указательные пальцы...по пояс.
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04.08.2025 18:00 Ответить
До речі, сарказм дуже тупий. Якби не Европейці з США, кацапня би вже була, в самому кращому випадку, десь під Львовом. Допомогають вони саме тому, що агрессор напав на цивілізованну країну. Якщо робити так, як тут люмпен хоче, для европейців це буде виглядати як одне гімно напало на інше гімно. Тобто агресора би все одно агресором називали, але не допомогали би. Це якщо дуже спрощено.
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04.08.2025 18:22 Ответить
Україна повертає відгодованих відпочивших орків які назавтра знову лізуть на штурма.
Орки повертають людей які через місяць помирають.
Щось тут не так...
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04.08.2025 17:58 Ответить
Ну да, в украинском плену НАМНОГО лучше, чем в ****** в Туве
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04.08.2025 17:59 Ответить
Пристрелити при спробі втечі, щоб більше не мучились
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04.08.2025 18:01 Ответить
Нащо? На них ще раз можна наших полонених виміняти.
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04.08.2025 18:02 Ответить
щоб більше нікого не вбили.
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04.08.2025 18:21 Ответить
То вони не вбивають - одразу сдаватися йдуть. А наших нам треба з полону якось повертати.
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04.08.2025 18:32 Ответить
То вони не вбивають

Впевнені? Я - ні.
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04.08.2025 18:35 Ответить
в королевстві чекістів людина ніщо , тож якщо вони проти цього нехай беруть зброю і ідуть воювати проти московії, інакше на розмінування мінних полів натурою
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04.08.2025 18:01 Ответить
Сподобалось у полоні, відідаються. Здається тут хтось писав, що на утримання одного полоненого держава в місяць виділяє 10К грн.
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04.08.2025 18:05 Ответить
В полоні іх годують як в звичайній їдальні. Ну це все одно краще, ніж в кацапів, але головне - що виліляють - це не значить, що москаль на ці грощі жре. Це значить, що є колонія, де іх тримають. Є охорона, якій грощі платять. Є інші витрати. Ну і вкрасти трохи, тут теж, що вже робити...
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04.08.2025 18:18 Ответить
Держава живе на європейські гроші.
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04.08.2025 18:22 Ответить
Набули вже "досвіду", як здаватися у полон та жити потім на жирних харчах, чекаючи, поки війна скінчиться
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04.08.2025 18:06 Ответить
Нужно их перед обменом делать негодными к военной службе? Каким образом, это уж пусть доктора придумают.
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04.08.2025 18:07 Ответить
А що там думати. Кощєєва голка знаходилася у яйці. Нам і гадати не треба - одразу обидва чик.
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04.08.2025 18:14 Ответить
Потрібно ні за яких обставин не брати в полон тувинців. Це найжорстокіший етнос **********. Під час Другої світової навіть совєцьке керівництво зняло з фронту всі тувинські частини бо ті звірства які вони творили в Європі жахали навіть кацапів і дискредитували "асвабадітєлєй". Жорстокість і садизм притаманний цим нащадкам Чингісхана (40% населення мають 3 групу крові) переходить межі людяності. Саме тому кацапи активно вербують і засилають їх в Україну - вони їх самі бояться іхочуть нагими руками повбивати. У цих людей повністю відсутня резистентність до алкоголю. Будь яка доза алкоголю викликає спалах неконтрольованої агресії. Кожна пиятика в Тиві закінчується вбивством. 50 грамів горілки перетворюють тувинця на берсерка...
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04.08.2025 18:35 Ответить
Будь-який орк не заслуговує полону. Але нашим воїнам доводиться поповнювати фонд обміну.
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04.08.2025 18:41 Ответить
Кількість випадків ВІЛ у болотній арміі виросло на 2000% від початку війни. Причина - незахищені статеві контакти серед орків, вживання наркотиків. Одні скріпи в "другій арміі" світу.🤣
То полонених напевне ще і лікують?
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04.08.2025 18:36 Ответить
Ха, класик би написав: "Нє прашло і пол года..."!
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04.08.2025 18:39 Ответить
Вже протоптали дорожку і зрозуміли що вижити вони зможуть лише в полоні
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04.08.2025 18:39 Ответить
 
 