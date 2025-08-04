Двое оккупантов, которых обменяли в июне, снова попали в плен ВСУ под Волчанском

Двое российских захватчиков, которых обменяли на украинских военнослужащих в июне 2025 года, в июле снова попали в плен к воинам Сил обороны Украины.

Об этом сообщает проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу жить", информирует Цензор.НЕТ.

"То, что Россия отправляет военнопленных сразу после обмена обратно на убой, - давно не новость. В отличие от Украины, где пребывание в плену является законным основанием списаться со службы по собственному желанию, военнослужащие РФ не имеют никаких прав и ничего не решают", - отметили там.

В проекте рассказали о двух таких пленных россиянах.

Как отмечается, один из них Сактаагай Шагаа, уроженец Тувы, который подписал контракт с Министерством обороны страны-агрессора России 10 декабря 2024 года. Его направили в 83-й мотострелковый полк и уже в январе он во время "мясного" штурма Волчанска получил ранения и сдался в плен.

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20 июня, согласно договоренностям в Стамбуле, Сактаагай был возвращен в Россию как военнопленный с ранениями. Однако, как рассказали в "Хочу жить", никакого лечения и реабилитации не было, он даже не успел попасть домой.

"Две недели его удерживали и допрашивали сотрудники ФСБ в казармах 27-й ОМСБр в поселке Мосрентген Московской области. После допросов его сразу же отправили на фронт под Волчанск - туда же, где он попал в плен впервые. Зная по личному опыту, что в украинском плену его жизни ничего не угрожает, 19.07.2025 Шагаа снова сдался в плен. От обмена до повторного попадания в плен прошло менее месяца", - говорится в заметке.

Похожая история у еще одного оккупанта - Иванова Дмитрия, уроженца Республики Коми. 11 сентября 2024 года он подписал контракт с 82-м мотострелковым полком в/ч 52033 и был отправлен штурмовать Волчанск. Через месяц, 7 октября, получив ранение, оккупант впервые попал в плен.

9 июня 2025 года его обменяли как раненого, а уже 19 июля, под Волчанском, он снова оказался в плену.

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"То, как Россия ведет себя со своими людьми, - это чистое безумие. Пытаясь порадовать диктатора-дедушку новыми "завоеваниями" руин, где раньше были украинские города и села, МО РФ отправляет на смерть всех подряд. Им неважно, это вернувшийся из плена, раненый или больной, малолетний срочник или дед, освобожденный из тюрьмы каннибал, африканец без знания языка или русские женщины - на убой идут все", - добавляет "Хочу жить".