Пьяная водительница сбила 23-летнюю военнослужащую на переходе в Киеве: пострадавшая госпитализирована, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве пьяная водитель Volkswagen сбила 23-летнюю военнослужащую на пешеходном переходе и скрылась, впоследствии ее задержала полиция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Как отмечается, происшествие произошло сегодня около 13:00 на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской.

"По предварительной информации, водитель Volkswagen двигаясь в первой полосе дороги, проигнорировала красный сигнал светофора и допустила наезд на женщину-пешехода, 23-летнюю военнослужащую, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора в пределах пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Смертельное ДТП с участием сотрудницы полиции произошло на Буковине, - Офис Генпрокурора. ФОТО

В полиции рассказали, что после совершенного 44-летняя водитель покинула место происшествия, однако вскоре ее разыскали и задержали правоохранители в порядке статьи 208 УПК Украины.

В Киеве п'яна водійка збила військову

Водитель авто заявляла, что за рулем находился ее муж, который якобы скрылся с места аварии. Однако правоохранители опровергли эту информацию и, кроме того, установили, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения - 3,11 промилле.

Сообщается, что военнослужащая получила многочисленные телесные повреждения, она госпитализирована.

Также читайте: Воин Сергей Ганус, который вернулся в Украину после трех лет российского плена, погиб в ДТП

В Киеве п'яна водійка збила військову

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 -1 Уголовного Кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения", - добавили в полиции.

В Киеве п'яна водійка збила військову

ДТП (7740) Киев (26120) военнослужащие (6302)
Топ комментарии
+25
Машину на передову - водійку в тюрму
13.09.2025 17:55 Ответить
+20
3,11 - я нічого не переплутав? хера сє!!! Ото слоняче здоров"я. Вона хоч сиділа самостійно. Аааа, дійшло - вона ж за баранку трималася
13.09.2025 17:53 Ответить
+19
Десь у Балтійців навіть такий закон є,вилучені у п'яних авто передаються в Україну !!))
13.09.2025 18:12 Ответить
более 3 промилле Вы в полубессознательном состоянии. Вы не понимаете, где находитесь. Вы можете внезапно потерять сознание, вас трудно привести в чувство.

более 3,5 промилле Такая доза алкоголя действует как наркоз, используемый при операциях. Возможно, вы впадете в кому. Дыхание может стать прерывистым.
13.09.2025 17:55 Ответить
Так, в народі це зветься "в дрова".
Ну а чисто формально допустима норма перевищенв в П`ЯТНАДЦЯТЬ разів. І це враховуючи, що аналізи брали не одразу після ДТП.
13.09.2025 17:56 Ответить
УЛЬТРАС КИЇВСЬКОГО "ДИНАМО" ЗАКИДАЛИ ЛАВУ ЗАПАСНИХ КОМАНДИ

У запасі на цю гру у киян залишився румунський нападник Владіслав Бленуце. У новачка "Динамо" в соцмережах було знайдено репости роликів за участю російського пропагандиста Владіміра Соловйова та інший російський контент.

Пізніше було опубліковано https://zn.ua/ukr/SPORT/ukrajina-peremozhe-novachok-dinamo-pislja-skandalu-z-prorosijskimi-publikatsijami-zvernuvsja-do-vbolivalnikiv.html офіційне відеозвернення Бленуце до українців, у якому він українською мовою заявив, що "пишається грати в Україні", а також побажав перемоги у війні.
13.09.2025 17:54 Ответить
Жаль что тратят энергию на ерунду. Из ультрас мог бы получится батальон спецназа.
13.09.2025 18:28 Ответить
Шо там румун, суркис с ахметкой вата ватная.
13.09.2025 19:09 Ответить
Машину на передову - водійку в тюрму теж.
13.09.2025 18:16 Ответить
Армія - це в'язниця?
13.09.2025 20:06 Ответить
Huh?
13.09.2025 20:09 Ответить
так
13.09.2025 21:23 Ответить
Течик супер,на фронті якраз таке треба
13.09.2025 18:49 Ответить
жінка за кермом - злочинець
13.09.2025 18:05 Ответить
П'яна людина за кермом - злочинець. Абсолютно не важливо - жінка, чи чоловік.
13.09.2025 18:34 Ответить
Статистика ДТП у всіх без винятку країнах свідчить однозначно що жінки набагато кращі водії за чоловіків. Навіть в цьому випадку з 3,11 проміле алкоголю в крові жіночка умудрилася не задавити пішохода насмерть. А був би мужик з 3,11 то фатальний результат 100% гарантовано.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:48 Ответить
А що говорить статистика,ляпання по телефону за кермом під час руху.
13.09.2025 19:17 Ответить
В деяких країнах за статистикою
Серед тих, хто скоює ДТП, від 4 до 7 відсотків - нетверезі водії.
Таким чином, тверезі скоюють 93- 96 відсотків аварій.
Виходить, нетверезим їздити краще
13.09.2025 19:22 Ответить
В статистиці це зветься помилкою вижившого
13.09.2025 19:38 Ответить
Кому як. Буває й таке. В мене був період коли мені довелося їздити з прокурором за кермом. Коли він тверезий це просто жах. Правил для нього не існувало як таких, а коли менти зупиняли то ставали по стійці сумирно, віддавали честь і відразу відпускали. Коли проект закінчився і ми цю справу відзначили застіллям, добряче вгашений прокурор вів машину рівно, плавно як по нитці і за всіма правилами. Пояснив просто: "Коли падає реакція має зростати увага". Поки доїхали протверезів...
13.09.2025 19:43 Ответить
Ну то ясно, що всі чоловіки козли
13.09.2025 19:34 Ответить
Жінки возять своїх дітей. Тому, як правило, уважніші за кермом. Вони не заробляють, а просто обережно переміщають те що ******* з одного місця в інше. Моя дружина, наприклад, водить набагато краще за мене і за 20 років не скоїла жодного ДТП.
13.09.2025 19:51 Ответить
ну, що вони не заробляють - це не секрет
13.09.2025 21:25 Ответить
От курва..
13.09.2025 18:07 Ответить
Тварь женской особи
13.09.2025 18:13 Ответить
Якось так неприємно стало - жінки переймають нездорові чоловічі звички. Куди котиться цей світ?
13.09.2025 18:13 Ответить
в смислі? жінки ліняться їздити за кермом.
чоловіків стало менше, і їм доводиться тепер самим сідати за кермо, а бухають вони побільше чоловіків, і за кермо п'яними сідати будуть частіше ніж чоловіки, бо клепки в голові не вистачає зазвичай.
13.09.2025 18:30 Ответить
В смислі: бухнути, сісти за кермо, когось збити і втекти. Раніше тільки ми так робили.
13.09.2025 18:32 Ответить
бо раніше 90% водіїв були чоловіки. зараз все кардинально змінилося. і на зелене світло теж стало небезпечно переходити вулицю. я зараз як їду чи переходжу через перехрестя, дивлюсь вліво, вправо, вперед, назад і вверх, тільки тоді їду чи переходжу. страшно.
13.09.2025 18:35 Ответить
Факт неопровержимый, шо в последнее время даже на зеленый смарагдовый свет приходится со всей осторожностью переходить. Ну это лирика. Вопрос, какое будет наказание за содеянное. Ответ, скорее символическое.
13.09.2025 18:16 Ответить
Залежить від того, де працює чоловік і яка фінансова історія. )
13.09.2025 18:27 Ответить
3.11 проміле - тяжке сп'яніння (критичний стан) дивно,що вона взагалі їхала...Але зараз стане відомо,що вона чергова "робоча сосна" з ОПУ, або ВР....заливала стрес від нової сумочки....відпустять. Військовій накажуть не піднімати гвалту. Надія на ЗМІ та побратимів.
13.09.2025 18:21 Ответить
"Робоча сосна" на VW T4 ? Ха-ха-ха ! Прикол.
13.09.2025 18:26 Ответить
От цікаво, хто бабу за кермо Течика пустив?
13.09.2025 19:01 Ответить
Зараз дуже багато жінок водять буси. Час такий.
13.09.2025 19:05 Ответить
Колись мені один польський алкаш показував довідку з госпіталю де в нього виявили 5,8 чи 3,8 (точно не пам'ятаю) алкоголю. Казали йому що він настоящий поляк бо тільки поляк може стільки витримати, бо від такої дози три французи гарантовано би померли. Ві то пояснив це тим шо тиждень не виходив з запою. І казав що коли його підібрали на вулиці то все пам'ятає. Йшов по добавку.
13.09.2025 18:26 Ответить
Твоё мать
В Латвии у алкашей забирают автомобили и приняли закон предают в всу.
В Украине ..няма кали...
Тут все заняты очередной вундер вафлей зели...следующая будет ...
Пекло
Паляниця
Трембита
Фламинго..
Давай придумаем название..
Как сказал Поярков фуфламинго.
Шум есть .. ракет нет ..и гроши тоже ..
13.09.2025 18:29 Ответить
Так жінок не обмежують в правах зараз як чоловіків, роби все що схоч
13.09.2025 18:38 Ответить
Звичайно ж ніхто не буде з'ясовувати - за які гроші придбано автівку - в країні де середня зарплата 400 долларів. Крала з бюджету, брала хабари та відкати? То не на часі. Може, людина заробила, а ваша яка справа? Заздріть мовчки, ніщєброди.
13.09.2025 18:56 Ответить
От видно, що в машинах ти не шариш від слова взагалі! Це древній Фолькс, який десь 20 років тому перестали робити... Не лише мажори ганяють бухі, серед небагатої бидло-гопоти таких теж вистачає!
13.09.2025 19:03 Ответить
Тоді чому мільйони киян щодня користуються метро-трамваєм-тролейбусом-маршруткою, коли можно спокійно кататися на такій автівці, не знаєте? Та чи одна в них автівка в родині? Саме ця ж явно для комерційних вантажоперевезень. А "тицяти" Ви будете собі пальцем в дупу, я із Вами свиней не пас.
13.09.2025 19:08 Ответить
Ну в мене дорожча машина і я не мажор ні разу...
13.09.2025 19:54 Ответить
Але ж це не відповідь, погодьтеся. Чому мільйони людей щодня давляться в маршрутці? Тому що не хочуть придбати особисту автівку? Чи тому, що це насправді не так легко зробити в країні, де середня зп 400 долярів, на які ще треба годувати родину, сплачувати комуналку, лікуватися тощо? А потім ще бензин купувати, сподіваюся Вам відома його вартість. Це вдалося тій куриzі на бусіку, вдалося Вам, але ж ми не знаємо: скікі Ви заробляєте та як витрачаєте, чи яким чином змогли дозволити собі автівку - а мільйони, десятки мільйонів українців - не можуть. Чи Ви в якійсь іншій Україні живете? А раптом Ви - прокурор-інвалід? Це багато що пояснило б! Саме ж тому я відпочатку порушив це питання: якщо вже та куриzа зашкварилася, то відпрацюйте її по повній, комплексно. Пам'ятаєте, Аль Капоне спалився на несплаті податків? Вас би теж не завадило перевірити, до речі)
13.09.2025 21:10 Ответить
13.09.2025 19:06 Ответить
пляшку горілки і за кермо. Ну й на таких відкритих переходах дорогу потрібно переходити так наче ти переходиш без світлофора
13.09.2025 19:35 Ответить
Кермувальниця авто заявляла, що за кермом перебував її чоловік, який нібито втік з місця аварії. Однак правоохоронці спростували цю інформацію

Дуже схоже на правду, що за кермом спочатку було лайно з Y-хромосомою, а його самиця сиділа поруч, "чоловік"-лайно спочатку втекло з місця події, а потім зупинилось і залишило ТЗ своїй самиці, яка поїхала ще далі, щоб дати чоловіко-лайну втекти в інший бік, поки тупі копи ганялись за мікроавтобусом.

А тупі копи учепились за найлегшу версію, що за кермом була самиця, щоб пошвидше влаштувати дупи назад у затишні крісла і не шукати чоловіко-лайно, яке вже, мабуть, перепливає Тису.
13.09.2025 19:45 Ответить
13.09.2025 21:27 Ответить
Може вона і п'яна, але тікає і бреше як твереза.
13.09.2025 19:51 Ответить
Обох жінок люблю, незалежно хто п'яна,а яка військова ! Головне щоб цицьки були великі !!!!
13.09.2025 20:21 Ответить
виявиться, що прокурорка-інвалідка розумової праці
13.09.2025 21:26 Ответить
 
 