Пьяная водительница сбила 23-летнюю военнослужащую на переходе в Киеве: пострадавшая госпитализирована, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве пьяная водитель Volkswagen сбила 23-летнюю военнослужащую на пешеходном переходе и скрылась, впоследствии ее задержала полиция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Как отмечается, происшествие произошло сегодня около 13:00 на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской.



"По предварительной информации, водитель Volkswagen двигаясь в первой полосе дороги, проигнорировала красный сигнал светофора и допустила наезд на женщину-пешехода, 23-летнюю военнослужащую, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора в пределах пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что после совершенного 44-летняя водитель покинула место происшествия, однако вскоре ее разыскали и задержали правоохранители в порядке статьи 208 УПК Украины.

Водитель авто заявляла, что за рулем находился ее муж, который якобы скрылся с места аварии. Однако правоохранители опровергли эту информацию и, кроме того, установили, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения - 3,11 промилле.



Сообщается, что военнослужащая получила многочисленные телесные повреждения, она госпитализирована.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 -1 Уголовного Кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения", - добавили в полиции.