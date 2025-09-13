Пьяная водительница сбила 23-летнюю военнослужащую на переходе в Киеве: пострадавшая госпитализирована, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве пьяная водитель Volkswagen сбила 23-летнюю военнослужащую на пешеходном переходе и скрылась, впоследствии ее задержала полиция.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции в г. Киеве.
Как отмечается, происшествие произошло сегодня около 13:00 на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской.
"По предварительной информации, водитель Volkswagen двигаясь в первой полосе дороги, проигнорировала красный сигнал светофора и допустила наезд на женщину-пешехода, 23-летнюю военнослужащую, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора в пределах пешеходного перехода", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что после совершенного 44-летняя водитель покинула место происшествия, однако вскоре ее разыскали и задержали правоохранители в порядке статьи 208 УПК Украины.
Водитель авто заявляла, что за рулем находился ее муж, который якобы скрылся с места аварии. Однако правоохранители опровергли эту информацию и, кроме того, установили, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения - 3,11 промилле.
Сообщается, что военнослужащая получила многочисленные телесные повреждения, она госпитализирована.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 -1 Уголовного Кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения", - добавили в полиции.
более 3,5 промилле Такая доза алкоголя действует как наркоз, используемый при операциях. Возможно, вы впадете в кому. Дыхание может стать прерывистым.
Ну а чисто формально допустима норма перевищенв в П`ЯТНАДЦЯТЬ разів. І це враховуючи, що аналізи брали не одразу після ДТП.
в тюрмутеж.
Серед тих, хто скоює ДТП, від 4 до 7 відсотків - нетверезі водії.
Таким чином, тверезі скоюють 93- 96 відсотків аварій.
Виходить, нетверезим їздити краще
чоловіків стало менше, і їм доводиться тепер самим сідати за кермо, а бухають вони побільше чоловіків, і за кермо п'яними сідати будуть частіше ніж чоловіки, бо клепки в голові не вистачає зазвичай.
зеленыйсмарагдовый свет приходится со всей осторожностью переходить. Ну это лирика. Вопрос, какое будет наказание за содеянное. Ответ, скорее символическое.
В Латвии у алкашей забирают автомобили и приняли закон предают в всу.
В Украине ..няма кали...
Тут все заняты очередной вундер вафлей зели...следующая будет ...
Дуже схоже на правду, що за кермом спочатку було лайно з Y-хромосомою, а його самиця сиділа поруч, "чоловік"-лайно спочатку втекло з місця події, а потім зупинилось і залишило ТЗ своїй самиці, яка поїхала ще далі, щоб дати чоловіко-лайну втекти в інший бік, поки тупі копи ганялись за мікроавтобусом.
А тупі копи учепились за найлегшу версію, що за кермом була самиця, щоб пошвидше влаштувати дупи назад у затишні крісла і не шукати чоловіко-лайно, яке вже, мабуть, перепливає Тису.