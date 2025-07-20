Працівник прокуратури, який на смерть збив жінку у Києві, є сином коміка-зрадника Молочного, - журналіст Андріюк
Працівник прокуратури Андрій Молочний, який на смерть збив жінку у Києві та намагався втекти з місця ДТП, є сином коміка-зрадника Андрія Молочного.
Про це в соцмережі фейсбук написав журналіст Костянтин Андріюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Андрій Андрійович Молочний (2001 р.н.) - головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Він син коміка Андрія Сергійовича Молочного, уродженця Коростеня (1978 р.н.), який був резидентом Comedy Club та актором комедійного серіалу "Файна Юкрайна"", - йдеться у дописі.
Журналіст зазначив, що Молочний-старший - проросійськи налаштований, відзначився багатьма антиукраїнськими виступами і дописами. Після початку російсько-української війни він переїхав жити до Росії. Має чотирьох синів та доньку.
Андріюк також опублікував скриншот одного із дописів Молочного-старшого, в якому той називає українців "фашистами".
Нагадаємо, що напередодні в Голосіївському районі Києва працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку та намагався втекти з місця ДТП.
Збита працівником прокуратури на пішохідній зоні в Києві жінка померла у лікарні.
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І хто ж його такого синочка призначив на посаду яка впливає на відбір кадрів і пов*язана з держтаємницями?
Доведіть мені що він не зливав ті таємниці татусю.
А як себе почуває Притула? Не шкодує, що його дружбан там? Які могли бути в них відносини, якщо молочний має в голові кашу, шо в Києві фашисти, а жуков і ватутін герої.
ви вмієте розсмішити
Поки цей зелений утирок при владі,нічого нормального(навіть не хорошого) в Україні не буде!!!!!
Радійте,очумєлая отара 73%
Хто його перевіряв?