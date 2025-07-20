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Новини Працівник прокуратури Молочний збив жінку
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Працівник прокуратури, який на смерть збив жінку у Києві, є сином коміка-зрадника Молочного, - журналіст Андріюк

ДТП за участі прокурора Молочного

Працівник прокуратури Андрій Молочний, який на смерть збив жінку у Києві та намагався втекти з місця ДТП, є сином коміка-зрадника Андрія Молочного.

Про це в соцмережі фейсбук написав журналіст Костянтин Андріюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Андрій Андрійович Молочний (2001 р.н.) - головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Він син коміка Андрія Сергійовича Молочного, уродженця Коростеня (1978 р.н.), який був резидентом Comedy Club та актором комедійного серіалу "Файна Юкрайна"", - йдеться у дописі.

Журналіст зазначив, що Молочний-старший - проросійськи налаштований, відзначився багатьма антиукраїнськими виступами і дописами. Після початку російсько-української війни він переїхав жити до Росії. Має чотирьох синів та доньку.

Андріюк також опублікував скриншот одного із дописів Молочного-старшого, в якому той називає українців "фашистами".

допис

Нагадаємо, що напередодні в Голосіївському районі Києва працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку та намагався втекти з місця ДТП.

Збита працівником прокуратури на пішохідній зоні в Києві жінка померла у лікарні.

Читайте також: Збита працівником прокуратури жінка померла у лікарні. Молочний був п’яним за кермом, - Кравченко. ФОТО

Автор: 

ДТП (4510) Київ (19901) прокурор (632)


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Топ коментарі
+6
Яблучко від яблуньки не далеко падає.
І хто ж його такого синочка призначив на посаду яка впливає на відбір кадрів і пов*язана з держтаємницями?
Доведіть мені що він не зливав ті таємниці татусю.
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20.07.2025 20:39 Відповісти
+4
Эта конторка отличное место работы для детишек зрадников,бронь,хабари,премии - все делв,убд и группу хоть успели ему оформить.
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20.07.2025 20:38 Відповісти
+3
А міг би зараз з Притулою та Максом ЛЄДОКАЛОМ Бахматовим пілить бабло. Але мабуть тупий і більш ні на що не здатний, окрім як крівлятись на сцені, тому і звалив в мацкву. Ну і славно!
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20.07.2025 20:37 Відповісти
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А міг би зараз з Притулою та Максом ЛЄДОКАЛОМ Бахматовим пілить бабло. Але мабуть тупий і більш ні на що не здатний, окрім як крівлятись на сцені, тому і звалив в мацкву. Ну і славно!
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20.07.2025 20:37 Відповісти
Ви по ходу також під коксом)
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20.07.2025 20:46 Відповісти
Так максік лєдакол-бахматов зробив карколомну кар'єру ,його зєля призначив "смотрящим " на Троєщині ,ой вибачте головою Деснянської РДА ,і яке має відношення відношення це чмо до Троєщини ?
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20.07.2025 20:52 Відповісти
в будущем можно ожидать клоунских погромов? или фотографов и фитнес-тренеров - тоже за компанию? хотя у них у всех наверняка двойное гражданство.
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20.07.2025 21:04 Відповісти
будет отличный критерий отбора
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20.07.2025 21:05 Відповісти
Не зрозумів гумору .
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20.07.2025 21:10 Відповісти
Эта конторка отличное место работы для детишек зрадников,бронь,хабари,премии - все делв,убд и группу хоть успели ему оформить.
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20.07.2025 20:38 Відповісти
Яблучко від яблуньки не далеко падає.
І хто ж його такого синочка призначив на посаду яка впливає на відбір кадрів і пов*язана з держтаємницями?
Доведіть мені що він не зливав ті таємниці татусю.
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20.07.2025 20:39 Відповісти
Їх там взагалі хтось перевіряє на родичів зрадників?
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20.07.2025 20:45 Відповісти
Цеж не керівник БЕБ, який воює більше 5років і служить в СБУ, це ж всього навсього прокуратура, а там такі (слухняні) потрібні...
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20.07.2025 20:40 Відповісти
А що, в Києві був пам'ятник Жукову? На якій підставі? Його ж Ватутін звільняв, якого потім Хрущов та Жуков вбили.
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20.07.2025 20:40 Відповісти
А як так сталося, що син зрадника України працює в прокуратурі? Як там проводився відбір? Але чому я запитую, при Зе чим більше прославляєш кацапів, маєш їх паспорт, родичів на росії чи бізнес - той свій в доску.
А як себе почуває Притула? Не шкодує, що його дружбан там? Які могли бути в них відносини, якщо молочний має в голові кашу, шо в Києві фашисти, а жуков і ватутін герої.
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20.07.2025 20:43 Відповісти
ржу з цього питання "А як так сталося, що син зрадника України працює в прокуратурі?"

ви вмієте розсмішити
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20.07.2025 21:05 Відповісти
ну все - тепер точно посадять. Відповість за всіх хто вже втік, гад такий. А СБУ знайде в телефоні переписку і червону зірку. Бачу світить йому держ зрада.
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20.07.2025 20:44 Відповісти
Держзрада повинна світити всій контролюючій ланці і його особистому керівництву.
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20.07.2025 20:47 Відповісти
він забуханий людину вбив, його треба посадити рочків на 15
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20.07.2025 21:06 Відповісти
Хтось хоче, щоб я повірив, що синуля - головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Джерело: https://censor.net/ua/n3542903 не контактує з папашей-зрадником. І напевне так і залишився б здавати секрети оборони кацапам через папашу, якби не ця аварія. Про те, що він втік не дуже далеко від зрадника-папаші свідчить той факт, що скоївши ДТП п'чним, він вчинив злочин і посилив цей злочин тим, що хотів уникнути аідповідальності, спробувавши втекти.
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20.07.2025 20:46 Відповісти
Іноді ловлю себе на думці, що в Месниках Танос перчаткой бєсконєчності половину люмпена утилізував не даремно. Думаю правильно він все зробив
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20.07.2025 20:59 Відповісти
Ну як тепер довіряти вот етім всєм?…
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20.07.2025 20:54 Відповісти
Синок корєша найдосвідченнішого-головний спеціаліст кадрової служби прокуратури в 24 роки,плядь.
Поки цей зелений утирок при владі,нічого нормального(навіть не хорошого) в Україні не буде!!!!!
Радійте,очумєлая отара 73%
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20.07.2025 20:58 Відповісти
Як кажуть - діти за батьків не відповідають ?! Але це все байки. Для любого кандідата на службу у силових структурах потрібна автобіографія, де вказуєш хто твої батьткі і хто вони такі. За молодості, довелось ще і анкету заповнювати - чи були родичі в полоні, на окупованой теріторії. Мова звісно шла про події другої світової, але тоді вже минуло понад 40 років. Тому питання - хто брав цього синка на службу в ПУ?
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20.07.2025 21:09 Відповісти
Ще один доказ того що у нас з цією системою шансів не багато
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20.07.2025 21:11 Відповісти
Хто його взяв на роботу в прокуратуру? Причому - в генеральну?
Хто його перевіряв?
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20.07.2025 21:12 Відповісти
 
 