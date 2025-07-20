Працівник прокуратури, який на смерть збив жінку у Києві, є сином коміка-зрадника Молочного, - журналіст Андріюк

Працівник прокуратури Андрій Молочний, який на смерть збив жінку у Києві та намагався втекти з місця ДТП, є сином коміка-зрадника Андрія Молочного.

Про це в соцмережі фейсбук написав журналіст Костянтин Андріюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Андрій Андрійович Молочний (2001 р.н.) - головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Він син коміка Андрія Сергійовича Молочного, уродженця Коростеня (1978 р.н.), який був резидентом Comedy Club та актором комедійного серіалу "Файна Юкрайна"", - йдеться у дописі.

Журналіст зазначив, що Молочний-старший - проросійськи налаштований, відзначився багатьма антиукраїнськими виступами і дописами. Після початку російсько-української війни він переїхав жити до Росії. Має чотирьох синів та доньку.

Андріюк також опублікував скриншот одного із дописів Молочного-старшого, в якому той називає українців "фашистами".

Нагадаємо, що напередодні в Голосіївському районі Києва працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку та намагався втекти з місця ДТП.

Збита працівником прокуратури на пішохідній зоні в Києві жінка померла у лікарні.

Читайте також: Збита працівником прокуратури жінка померла у лікарні. Молочний був п’яним за кермом, - Кравченко. ФОТО