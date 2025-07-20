Збита працівником прокуратури жінка померла у лікарні. Молочний був п’яним за кермом, - Кравченко. ФОТО

Збита працівником прокуратури на пішохідній зоні в Києві жінка померла у лікарні.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що учора на Великій Васильківській у Києві сталася трагедія. Водій у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар і збив жінку та намагався втекти з місця події.

"Це Андрій Молочний, не прокурор, але працівник прокуратури, державний службовець. На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої", - зауважив Кравченко.

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За його словами, Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України - порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле.

"Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Особисто контролюю хід цієї справи, як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиму обвинувачення в суді", - додав Кравченко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що працівник прокуратури Молочний збив жінку на пішохідній зоні в Києві та намагався втекти з місця ДТП.