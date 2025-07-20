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Збита працівником прокуратури жінка померла у лікарні. Молочний був п’яним за кермом, - Кравченко. ФОТО

Збита працівником прокуратури на пішохідній зоні в Києві жінка померла у лікарні.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що учора на Великій Васильківській у Києві сталася трагедія. Водій у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар і збив жінку та намагався втекти з місця події.

ДТП у Києві

"Це Андрій Молочний, не прокурор, але працівник прокуратури, державний службовець. На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої", - зауважив Кравченко.

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За його словами, Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України - порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле.

"Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Особисто контролюю хід цієї справи, як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиму обвинувачення в суді", - додав Кравченко. 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що працівник прокуратури Молочний збив жінку на пішохідній зоні в Києві та намагався втекти з місця ДТП.

Автор: 

ДТП (4510) Київ (19901) прокурор (632) Кравченко Руслан (88)


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Топ коментарі
+34
Що буде? Застава 200млн. Через 3 місяці-знижка 100млн. Ще через 3 місяці-10 млн. Потім браслет на руку та домашній арешт. А потім всі забудуть про Молочного....Який розважається на Гоа вже рік.
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20.07.2025 15:02 Відповісти
+31
....а потім група інвалідності і пенсія тисяч 200 грн
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20.07.2025 15:05 Відповісти
+25
та все одно. зате в вишиванці ходив, і не казав публічно проросійські гасла.

відпустять через рік.
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20.07.2025 14:56 Відповісти
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Чим щось коментувати є одне питання, а він інвалід, пенсіонер, або просто дерьмо
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20.07.2025 15:45 Відповісти
Все разом.
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20.07.2025 15:54 Відповісти
Треба йому премію виписати за морольні збитки та побиту машину (сарказм).
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20.07.2025 15:53 Відповісти
Жінки дуже шкода. Ну а що ви хотіли, життя вдалося, броня є, з.п. гарна є, життя є, тцк не проблема, можна і побухати ... так і живемо. Поки одні воюють, то інші "з бронями" убивають своїх в тилу, бухають і т.д. Це ж не ухилянт збив, відмажуть, умовно дадуть і все, як було багато разів.

Суддя який збив військового ЗСУ на смерть в Києві досі не покараний, але то вже всі забули.
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20.07.2025 15:56 Відповісти
Порохобандерівець вже їде на "буханці" зі зброєю. Чекайте - скоро доїде
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20.07.2025 15:57 Відповісти
Так, скоро отримають свої грошики і набіжать знову, така в них робота, бо на нормальну роботу ніхто таких не бере. Нажаль є такі люди, які за бабло готові на все. Зараз люди відбивають чоловіків, бо розуміють, що якщо що, то ця вся агентура втече першою, військові це давно говорять, ну і всі бачили, коли люди самі з військоматів діставали зброю для самозахисту, бо військомати покидали і т.д. Нажаль, зараз такі СТРАШНІ часи, нажаль і в 32-му році багато де їжу у своїх забирали манкурти українці зрадники своїх людей, з якими навіть недалеко жили (книги є історичні і там жах), і як самі люди казали, що свої були гірші чужих і чому так - не зрозуміло, певно психіка така пробита.

Ще є невеликі сподівання, що таки будуть зміни, але звідки вони підуть - поки не зрозуміло.
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20.07.2025 16:06 Відповісти
Цікаво, а місцеві "термінатори", місцеві воїни A. Boyanov, Порохобандерівець, Yuri I, браві хлопці в камуфляжі, які весело ногами гамселять цивільних - вони не хочуть спитати з винуватця трагедії - по факту "хазяїна України" ?? Ні? Ой, а що сі сталося? А де "розстрільна команда" ?? Га? Ой, та що ж такоє - нікого немає

Хлопці зі зброєю, як вони самі постійно кажуть і нам тут погрожують. Час настав - ваш вихід!!

PS. Кажу наперед - нічого не буде. Співпобітника прокуратури відмажуть. Зате дуже скоро десь випадково "помре" черговий кріпак в воєнкоматі, смерті якого будуть радіти всі вищезгадані персонажі
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20.07.2025 15:56 Відповісти
а чого вони за невідому бабу будуть ризикувати?
в неї родичи є
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20.07.2025 16:22 Відповісти
А що прокурорам, суддям і офісу президента, в них війни немає, в них настали жнива косити бабло з клієнтів і Боневтік все підкидає і підкидає їм до зарплати з бюджету. А підкидає не ЗСУ, а цим баригам, щоб захищали його зелену дупу від народу і особливо ЗСУ.
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20.07.2025 16:00 Відповісти
зроблять публічно-показовий процес очищення рядів прокуратури з посадкою на років 10, чи більше.
Але прокурорів-інвалідів з пенсіями в 200К - не чіпатимуть. Бо ті- свої, вже вилужилися, стажем довели свою вірність. А цей - молодий, та й влип в таку халепу.... яка засліплює всі негативи прокуратури
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20.07.2025 16:15 Відповісти
Тільки вендетта (кровна помста) ще може врятувати цю Богом забуту країну і її безтолковий,нікудишній але мудрий нарід! В даному випадку: це ліквідація самого Молочного,прокурорчика,який взяв його на роботу і суддю та прокурорчика,які відпустять Молочного під підписку,як смертельного інваліда,з діда-прадіда...
Але,думаю,буде не так: Молочний трохи посидить,тим часом сім"ю загиблої спробуй купити і пресувати,сім"я напише ,що претензій не має,у інваліда Молочного МСЕК виявить купу смертельних діагнозів і його тихенько випустять на волю,під підписку,що він йде в ЗСУ бити клятого москаля до смерті...
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20.07.2025 16:22 Відповісти
іще,якщо заслужений прокурорський інвалід Молочний у такому вигляді сміливо сів за кермо і так ганяв по Києву....значить він впевнений,що у разі ускладнень йому НІЧОГО не буде!
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20.07.2025 16:24 Відповісти
Молочний це тільки один клаптик пазлу під назвою влада України - читай організоване злочинне угрупування , що прийняло владу на початку 90-х з рук комуністів і ніколи її добровільно не віддасть. Воно готове знищити усіх українців і лягти під кацапів , але владу не віддасть. Буте віддано служити х-лу!
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20.07.2025 17:27 Відповісти
Рекомендую згадати, шо в нас єдине джерело влади - нарід. Той самий, який іде працювати в прокуратуру, суди, податкову, і так далі.
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20.07.2025 17:56 Відповісти
схоже,ти теж активно працюєш в прокуратурі,судах,ментовці,податковій...
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20.07.2025 17:59 Відповісти
Повністю згоден!!
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20.07.2025 17:58 Відповісти
Ну,ще невідомо хто була загибла,може теж з непростих посполитих,центр все таки....
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20.07.2025 18:56 Відповісти
Просто повісити
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20.07.2025 16:25 Відповісти
Родичі можуть посприяти справжньому покаранню. Головне щоб вони цього хотіли. В будь якій колонії, СІЗО або вязниці можна захворіти на туберкульоз, гепатит С, отримати ВІЧ інфекцію і просто отруїтися грибочками або консервою. Можна отримати несумісну з життям травму на виробництві, або важку інвалідність. Останнє взагалі то садизм, але бувають мудаки які заслуговують саме на те щоб сцятися під себе решту життя. Саме в місцях позбавлення волі найлегше привести вирок у виконання. Це мудак буде сидіти в Менській колонії-санаторії для чиновників та мєнтів. Там дві категорії. Опери яких посадили свої за те що заважали зловживати начальству і начальство яке ритуально відбуває покарання. То ж навіть там є люди які здатні покарати мудака з прокуратури і повністю позбавити його подальшої карєри чиновника. Саме такі мудаки роблять життя в Україні нестерпним...
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20.07.2025 16:34 Відповісти
В основному більшість злочинів за кермом, це «елітка» і припасені навколо неї. Багато грошей, здорова морда, піддуті тьолки, сауни,порошок чи зелений змій. Все, як і до війни… Як завжди.
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20.07.2025 16:35 Відповісти
Яка тварюка очолювала медкомісію, яка давала дозвіл на отримання прав прокурором - інвалідом. (на всю голову)...
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20.07.2025 17:11 Відповісти
За "брильянтових прокурорів" забули, і за цього через пару тижнів ніхто не згадає.
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20.07.2025 17:35 Відповісти
А ішак що, переконтрольовувати не буде?
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20.07.2025 17:38 Відповісти
Стане замість молочного - кефірним і з проеуратури перейде в суд . І всі забудуть
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20.07.2025 17:43 Відповісти
Я ось що скажу, у нас в країні немає війни!Прокурори судді управлінці наразі до закінчення бойових дій неповинні отримувати державне забезпечення десятки і сотні тисяч гривень подивіться як з жиру бісяться побив машину купив нову,вбив людину відкупився мають по три квартири і рахунки в кріптовалютах.
Отже висновок- в цій країні немає війни бо скарбниця витрачається в пусту! Повинно бути так-ти службовець і звик до щедрого забезпечення від держави- йди на фронт бо це важлива державна справа!Якщо такого немає значть це війна проблема тільки для бідних..
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20.07.2025 17:59 Відповісти
Десь там суддя на блокпосту п'яним збив військового. Судять четвертий рік. Чи вже може вийшов і далі вершить долі людей від імені України? Хтось щось знає?
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20.07.2025 18:03 Відповісти
Не трагедія, а злочин
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20.07.2025 18:04 Відповісти
На шибеницю мерзоту!!!!
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20.07.2025 18:11 Відповісти
А що Генеральному прокурору нічого більше робити ніж підтримувати обвинувачення в суді. Тоді нехай начальник Нац. поліції вулиці патрулює і т.д.
Сраний, дешевий популізм. Замість реального контролю за підлеглими оці репризи "...буду особисто контролювати..."
Значить у пана Ген. прокурора купа вільного часу.
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20.07.2025 18:15 Відповісти
Ви собі можете уявити таке в Німеччині чи Польщі ? Щоб прокурор випив пляшку горілки і вбив людину. Це немислимо , канцлер подав би у відставку одразу.
наші ж недисципліновані розбещені системою підари цілком допускають такі речі
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20.07.2025 18:26 Відповісти
Згноїть падаль на зоні!!! така мразота даже на фронті не треба!!! Хто "надумається" цю тварюку відмазувати- буде Врадіївка 2.0!!!
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20.07.2025 18:48 Відповісти
Всі місцеві діди та місцеві "термінатори" обійшли цю новину стороною. Бо їм тут не комфортно та страшно. Більше немає чого коментувати
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20.07.2025 18:50 Відповісти
Хоч один прокурор/суддя не зміг відкупитися?? Що каже історія молодої демократії?..
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20.07.2025 19:06 Відповісти
А де зараз суддя Олексій Тандир, який у 2023 році збив насмерть нацгвардійця на блок-посту? Ніхто вже і не згадує, всі забули(. В ЗСУ чи за кордоном? Молочному треба тепер перетерпіти 2 роки, відпочити.
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20.07.2025 19:18 Відповісти
Святошинський райсуд Києва на засіданні 1 травня продовжив Олексію Тандиру запобіжний захід. Він залишиться під вартою щонайменше до 29 червня 2025 року. Далі після 29-го ніякої інформації нема.
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20.07.2025 19:30 Відповісти
Жінка жила з надією на перемогу, закінчення війни і миру, виживаючи від обстрілів дронів і шахідів, і ось, синя - п'яна мерзота забрала її життя, тварюка... Сподіваюся, коли його спіймали, він переніс фізичний біль від гніву що наздогнав його? Але не смерть, **** дірява...
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20.07.2025 19:23 Відповісти
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