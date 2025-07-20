Збита працівником прокуратури жінка померла у лікарні. Молочний був п’яним за кермом, - Кравченко. ФОТО
Збита працівником прокуратури на пішохідній зоні в Києві жінка померла у лікарні.
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що учора на Великій Васильківській у Києві сталася трагедія. Водій у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар і збив жінку та намагався втекти з місця події.
"Це Андрій Молочний, не прокурор, але працівник прокуратури, державний службовець. На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої", - зауважив Кравченко.
За його словами, Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України - порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле.
"Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Особисто контролюю хід цієї справи, як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиму обвинувачення в суді", - додав Кравченко.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що працівник прокуратури Молочний збив жінку на пішохідній зоні в Києві та намагався втекти з місця ДТП.
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Суддя який збив військового ЗСУ на смерть в Києві досі не покараний, але то вже всі забули.
Ще є невеликі сподівання, що таки будуть зміни, але звідки вони підуть - поки не зрозуміло.
Хлопці зі зброєю, як вони самі постійно кажуть і нам тут погрожують. Час настав - ваш вихід!!
PS. Кажу наперед - нічого не буде. Співпобітника прокуратури відмажуть. Зате дуже скоро десь випадково "помре" черговий кріпак в воєнкоматі, смерті якого будуть радіти всі вищезгадані персонажі
в неї родичи є
Але прокурорів-інвалідів з пенсіями в 200К - не чіпатимуть. Бо ті- свої, вже вилужилися, стажем довели свою вірність. А цей - молодий, та й влип в таку халепу.... яка засліплює всі негативи прокуратури
Але,думаю,буде не так: Молочний трохи посидить,тим часом сім"ю загиблої спробуй купити і пресувати,сім"я напише ,що претензій не має,у інваліда Молочного МСЕК виявить купу смертельних діагнозів і його тихенько випустять на волю,під підписку,що він йде в ЗСУ бити клятого москаля до смерті...
Отже висновок- в цій країні немає війни бо скарбниця витрачається в пусту! Повинно бути так-ти службовець і звик до щедрого забезпечення від держави- йди на фронт бо це важлива державна справа!Якщо такого немає значть це війна проблема тільки для бідних..
Сраний, дешевий популізм. Замість реального контролю за підлеглими оці репризи "...буду особисто контролювати..."
Значить у пана Ген. прокурора купа вільного часу.
наші ж недисципліновані розбещені системою підари цілком допускають такі речі