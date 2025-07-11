9 пасажирів маршрутки, серед яких неповнолітня, госпіталізовані унаслідок ДТП в Києві. ФОТОрепортаж

Поліцейські встановлюють обставини ДТП із потерпілими за участю маршрутного автобуса.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.

Автопригода відбулась сьогодні близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка, що у Дніпровському районі столиці.

Хто винен у ДТП

Попередньо встановлено, що водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою.

Скільки постраждалих

"Внаслідок ДТП щонайменше 9 пасажирів маршрутного таксі, серед яких одна неповнолітня дівчина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні", - ідеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.





