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Новини Фото ДТП
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9 пасажирів маршрутки, серед яких неповнолітня, госпіталізовані унаслідок ДТП в Києві. ФОТОрепортаж

Поліцейські встановлюють обставини ДТП із потерпілими за участю маршрутного автобуса.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.

Автопригода відбулась сьогодні близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка, що у Дніпровському районі столиці.

Хто винен у ДТП

Попередньо встановлено, що водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою.

Скільки постраждалих

"Внаслідок ДТП щонайменше 9 пасажирів маршрутного таксі, серед яких одна неповнолітня дівчина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні", - ідеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.

ДТП в Києві на Каденюка
ДТП в Києві на Каденюка
ДТП в Києві на Каденюка

Автор: 

ДТП (4508) Київ (19866) маршрутки (347)


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оооо......
маршрутки у києві, це особлива каста недопізжених шумахерів!
це ж, як було потрібно летіти, і щось у цей час робити, що б не помітити і так в'їбатися?
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11.07.2025 18:23 Відповісти
Люди не сплять ночами вже 4 роки.
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11.07.2025 18:36 Відповісти
ну і, до чого це?
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11.07.2025 18:45 Відповісти
Не полосі,а в смузі,і недосипання сильно впливає.В березні 22 я декілька разів ледь не влетів в бетонні блоки.Просто зливається все в суцільну сіру смугу,і очі закриваються....
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11.07.2025 18:52 Відповісти
то, може чарочку оковитої зранку для зняття стресу і за руль, громадян возити?
чи нє?
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11.07.2025 18:54 Відповісти
Я не водій м-тки,алкоголю взагалі не вживаю,і Ви не знаєте чи цей водій вживав.Але те що люди через кацапський терор не сплять,це факт
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11.07.2025 19:33 Відповісти
як і те, що почуваєш себе недобре, не маєш права сідати за руль і тим більше перевозити людей!
от, не дай боже хтось загинув. хоча і так люди постраждали.
що тоді?
путєн вінават?
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11.07.2025 19:38 Відповісти
 
 