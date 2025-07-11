9 пасажирів маршрутки, серед яких неповнолітня, госпіталізовані унаслідок ДТП в Києві. ФОТОрепортаж
Поліцейські встановлюють обставини ДТП із потерпілими за участю маршрутного автобуса.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.
Автопригода відбулась сьогодні близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка, що у Дніпровському районі столиці.
Хто винен у ДТП
Попередньо встановлено, що водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою.
Скільки постраждалих
"Внаслідок ДТП щонайменше 9 пасажирів маршрутного таксі, серед яких одна неповнолітня дівчина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні", - ідеться в повідомленні.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.
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маршрутки у києві, це особлива каста недопізжених шумахерів!
це ж, як було потрібно летіти, і щось у цей час робити, що б не помітити і так в'їбатися?
чи нє?
от, не дай боже хтось загинув. хоча і так люди постраждали.
що тоді?
путєн вінават?