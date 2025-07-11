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Новости Фото ДТП
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9 пассажиров маршрутки, среди которых несовершеннолетняя, госпитализированы вследствие ДТП в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими с участием маршрутного автобуса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.

Автопроисшествие произошло сегодня около 17:00 на проспекте Леонида Каденюка, что в Днепровском районе столицы.

Кто виноват в ДТП

Предварительно установлено, что водитель общественного транспорта не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с припаркованным в крайней правой полосе грузовиком.

Сколько пострадавших

"Вследствие ДТП по меньшей мере 9 пассажиров маршрутного такси, среди которых одна несовершеннолетняя девушка, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские и врачи.

ДТП в Киеве на Каденюка
ДТП в Киеве на Каденюка
ДТП в Киеве на Каденюка

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ДТП (7711) Киев (25857) маршрутки (546)


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оооо......
маршрутки у києві, це особлива каста недопізжених шумахерів!
це ж, як було потрібно летіти, і щось у цей час робити, що б не помітити і так в'їбатися?
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11.07.2025 18:23 Ответить
Люди не сплять ночами вже 4 роки.
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11.07.2025 18:36 Ответить
ну і, до чого це?
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11.07.2025 18:45 Ответить
Не полосі,а в смузі,і недосипання сильно впливає.В березні 22 я декілька разів ледь не влетів в бетонні блоки.Просто зливається все в суцільну сіру смугу,і очі закриваються....
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11.07.2025 18:52 Ответить
то, може чарочку оковитої зранку для зняття стресу і за руль, громадян возити?
чи нє?
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11.07.2025 18:54 Ответить
 
 