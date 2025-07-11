9 пассажиров маршрутки, среди которых несовершеннолетняя, госпитализированы вследствие ДТП в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими с участием маршрутного автобуса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.

Автопроисшествие произошло сегодня около 17:00 на проспекте Леонида Каденюка, что в Днепровском районе столицы.

Кто виноват в ДТП

Предварительно установлено, что водитель общественного транспорта не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с припаркованным в крайней правой полосе грузовиком.

Сколько пострадавших

"Вследствие ДТП по меньшей мере 9 пассажиров маршрутного такси, среди которых одна несовершеннолетняя девушка, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские и врачи.





