9 пассажиров маршрутки, среди которых несовершеннолетняя, госпитализированы вследствие ДТП в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими с участием маршрутного автобуса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.
Автопроисшествие произошло сегодня около 17:00 на проспекте Леонида Каденюка, что в Днепровском районе столицы.
Кто виноват в ДТП
Предварительно установлено, что водитель общественного транспорта не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с припаркованным в крайней правой полосе грузовиком.
Сколько пострадавших
"Вследствие ДТП по меньшей мере 9 пассажиров маршрутного такси, среди которых одна несовершеннолетняя девушка, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские и врачи.
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маршрутки у києві, це особлива каста недопізжених шумахерів!
це ж, як було потрібно летіти, і щось у цей час робити, що б не помітити і так в'їбатися?
чи нє?