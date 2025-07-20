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Сбитая сотрудником прокуратуры женщина скончалась в больнице. Молочный был пьян за рулем, - Кравченко.. ФОТО

Сбитая работником прокуратуры на пешеходной зоне в Киеве женщина умерла в больнице.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что вчера на Большой Васильковской в Киеве произошла трагедия. Водитель в состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар и сбил женщину и пытался скрыться с места происшествия.

ДТП в Киеве

"Это Андрей Молочный, не прокурор, но работник прокуратуры, государственный служащий. К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", - отметил Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 12 возросло количество пострадавших в ДТП с участием маршрутки в Киеве. ФОТОрепортаж (обновлено)

По его словам, Молочному уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины - нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека. Результат обследования - 1,77 промилле.

"Мы будем настаивать на применении меры пресечения сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога. Лично контролирую ход этого дела, как старший группы прокуроров, начиная с избрания меры пресечения, и буду поддерживать обвинение в суде", - добавил Кравченко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что работник прокуратуры Молочный сбил женщину на пешеходной зоне в Киеве и пытался скрыться с места ДТП.

Автор: 

ДТП (7712) Киев (25887) прокурор (1137) Кравченко Руслан (59)


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Топ комментарии
+27
Що буде? Застава 200млн. Через 3 місяці-знижка 100млн. Ще через 3 місяці-10 млн. Потім браслет на руку та домашній арешт. А потім всі забудуть про Молочного....Який розважається на Гоа вже рік.
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20.07.2025 15:02 Ответить
+25
....а потім група інвалідності і пенсія тисяч 200 грн
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20.07.2025 15:05 Ответить
+21
та все одно. зате в вишиванці ходив, і не казав публічно проросійські гасла.

відпустять через рік.
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20.07.2025 14:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
та все одно. зате в вишиванці ходив, і не казав публічно проросійські гасла.

відпустять через рік.
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20.07.2025 14:56 Ответить
Ні. Надто дрібна хвігура. Такого можна і на слайси пустити
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20.07.2025 15:24 Ответить
Як громовідвід
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20.07.2025 17:13 Ответить
Злочини одного порядку :

В Одесі чергова жесть за участі ТЦК. Працівники ТЦК ледь не до смерті побили лікаря, який приїхав з Харкова на роботу.

Працівники ТЦК виловили чоловіка, побили та затягнули в бус. А після цього вдарили декілька разів дверима авто по голові.

Наслідок. Перелом ребер, пробита легеня. Зараз чоловік в тяжкому стані знаходиться у реанімації.

Спочатку працівники ТЦК взагалі не хотіли надавати йому медичну допомогу і повезли на ВЛК. Але лікар комісії наполіг на госпіталізації. І це врятувало життя.
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20.07.2025 16:27 Ответить
Ваша писанина--має багато брехні.Я вже не говорю про поведінку "потерпілого"
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20.07.2025 17:14 Ответить
Хто у вишиванці ходив? Батько цього Молочного - зрадник України, українофоб, живе у Москві. Думаю, синуля - така ж сама проросійська сволота.
Чергове проросійське чмо вчинило злочин, але малороси традиційно йому носіння вишиванки приписують.
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20.07.2025 16:39 Ответить
Меншовартісному планктону чомусь завжди вишиванка муляє. Ще мову, славень і прапор згадай - і буде повний набір комплексів недорозвинутого напіввалянка.
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20.07.2025 17:14 Ответить
Молочного ловлять?
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20.07.2025 14:57 Ответить
Не здивуюсь, якщо знайдеться документ, що Молочний звільнився з прокурорських за годину до трагедії.
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20.07.2025 15:40 Ответить
Швидше всього, вже написав заяву на добровільний вступ до ЗСУ, в Закарпатті служити згоден.
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20.07.2025 16:07 Ответить
Що буде? Застава 200млн. Через 3 місяці-знижка 100млн. Ще через 3 місяці-10 млн. Потім браслет на руку та домашній арешт. А потім всі забудуть про Молочного....Який розважається на Гоа вже рік.
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20.07.2025 15:02 Ответить
....а потім група інвалідності і пенсія тисяч 200 грн
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20.07.2025 15:05 Ответить
Завтра з'ясується , що інвалідність в нього вже є , а отже - це буде зараховано , як пом'якшувальна обставина !
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20.07.2025 15:07 Ответить
17000 та нова посада в прокуратурі іншого району,у мене питання ЧОГО НІХТО НЕ ПИТАЄ ЧОГО ВІН І ЙОМУ ПОДІБНІ НЕ НА ВІЙНІ???
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20.07.2025 15:05 Ответить
Пост твій підтримую...але ,Можемо почати з тебе -Чого не у війську?
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20.07.2025 15:59 Ответить
а в тебе є на це право?що таке форма6 знаєш??в тебе вона є??тоді йди з миром....
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20.07.2025 16:01 Ответить
А увас що є таке право?
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20.07.2025 17:15 Ответить
Та якби про Молочного: через 3 місяці й про Кравченка, сподіваюся, забудуть, як про Монастирського. Генпрокурору нема що робити, як розслідувати п'яну ДТП. Цікаво, скільки він отримує за цю роботу.
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20.07.2025 15:18 Ответить
Сашко Білий цих пітухів швидко ставив на місце . Аваков його вбив за це а мудрий нарід промовчав та приняв сторону Авакова та його банди. тепер пожинає плоди своєї зради
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20.07.2025 16:02 Ответить
не ускладнюйте, він запишиться в ЗСУ і буде рахуватись в охороні генштаба
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20.07.2025 15:51 Ответить
Завтра цей прокугор буде десь в Іспанії, а зе зрадник йому буде виплачувати пенсію по інвалідності .
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20.07.2025 15:03 Ответить
Та сказали ж шо він НЕ прокурор. Просто працює в прокуратурі. Може він двірник чи просто діловод якийсь.
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20.07.2025 15:33 Ответить
Просто йшов мимо,і просто заніс резюме..
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20.07.2025 16:00 Ответить
Цей синок працював з кадрами, тобто з усіх кадрів міг збирати в якийсь-то общак. Не втримався і трохи пропив. Можливо, що вирішив обдурити путіна.
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20.07.2025 16:02 Ответить
Він головний спеціаліст даної прокуратури. Правда невідомо якого відділу. Тобто технічний спец.
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20.07.2025 17:18 Ответить
І думаєте йому щось за це буде? Ага. Як завжди чергова судова коліція і все. Судді і прокурвори один одному вилизують
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20.07.2025 15:03 Ответить
А що такого дивного?((Бо малочний?((смертність в Україні на дорогах була завжди не перших місцях в Європі(
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20.07.2025 15:04 Ответить
То вони страхуються, на випередження. А як народець збунтується від безкарності прокурворів, та піде скидати Дермака? А вже нема потреби, розібралися та вжили заходів.
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20.07.2025 15:20 Ответить
Не прокурор, тому особливо його захищати не будуть і зроблять показове покарання, яке він, мразота, заслужив, але, якби збив прокурор зі стажем 10-15 років, то не робили б вони такі медійні заяви.
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20.07.2025 15:04 Ответить
Будуть,ви вірите в те що людина з вулиці отримала роботу в прокуратурі ще і з 100% бронюванням??
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20.07.2025 15:07 Ответить
Зараз новому Генпрокурору потрібен іміджевий показовий процес, тому Молочний попав на термін за гратами і великі гроші.
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20.07.2025 15:30 Ответить
час покаже,головне людину лишили життя...
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20.07.2025 15:43 Ответить
Щось новий генпрокурор не поспішає вирішувати питання, за яке зняли його попередника.
Пишу про його підлеглих прокурВорів-інвалідів, якщо досі хто не зна чи вже забув.
Вангую, що чекатимемо довго...
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20.07.2025 16:02 Ответить
А як там суддя Тандир почувається у в'язниці? Чи він не у в'язниці?
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20.07.2025 16:22 Ответить
Нажаль через позицію голів кримінальних судів та прокурорів, всі чиновники що мають якись вплив на поліцію знову їздять п'яні за кермом. І тут не проблема тільки в цьому прокурорі, проблема в тому що поліцейські змушені відпускати п'яних і не оформлювати їх, щоб не мати потім проблем. А навіть якщо оформили випадково то потім вище ті протоколи анулюють.

Якби керівництво поліції та прокуратури разом взялись за наведення порядку з даною проблемою то все б швидко вирішилось.
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20.07.2025 15:09 Ответить
І це почалось ще за луценка який фактично закрив тоді очі, що його прокурори відкривали липові кримінальні справи на патрульних, примушуючи їх звільнятись.
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20.07.2025 15:12 Ответить
Почалося це, ще за отих, часів піскунів-потебенків, з ГПУ!!
Сімейні клани, в СБУ, ГПУ, податковій, митниці, МСЕК, стоматологів….
Але, під щільним контролем хєрантів, і, такого собі, «Конституційного Суду», з мудрилами від ригоАНАЛІВ, при посадах!!!
Тому, Сірійці роблять дієві висновки, дивлячись, на Українських «реформаторів» щодо виведення з України грошової маси»!!
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20.07.2025 15:19 Ответить
Почалось ще за розвалу совка коли колишніх кгбістів не люстрували як в країнах східної європи, а вони фактично тоді захопили всюди владу на різних рівнях, в тому числі і кришували бандформування. Потім той спрут комуністичний зруйнував спроби створити нормальні інститути влади і перетворив в кучмівську партократію.

Єдиний шанс ще був за Юща, але як написав Обама про той період "до влади прийшли люди які хотіли заробляти гроші". Фактично тоді і просрали все коли дозволили бджоляру повернути ригів до влади.
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20.07.2025 15:35 Ответить
І взагалі! Порошенко Фсьо вкрав!
Курва, Луценко вже СКІЛЬКИ років НЕ генпрокурор?! Який рік в державі маємо зелений бедлам?!
Хто сьогодні у владі? Вже який рік?
****, та що з тим дебільним народцем таке, що йому так легко мозок вивернути, щоб ось так...
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20.07.2025 15:47 Ответить
Порядок треба наводити у суспільстві як такому. Чому держслужбовець ганяє на лексусі, - в країні, де середня зп 400 долярів? Цього що - позавчора не помітили? Помітили, але ж це - норм. А як норм, то отримуйте. Ще й незадоволені чимось.
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20.07.2025 15:23 Ответить
Тому що в них або жінка успішний підприємець, або мама пенсіонерка назбирала і подарила синові машину, а ще є такі що важко працюють збираючи малину.
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20.07.2025 15:27 Ответить
Ви мали на увазі - полуницю? Вперше чую, щоб отак на малині заробили.
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20.07.2025 16:30 Ответить
порядок??те що вони роблять то посадові злочини які закінчуються трагічно
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20.07.2025 16:24 Ответить
Отримував він зарплатню в 109,609 грн: https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/2c402597-5dd1-48d6-bbff-92ca44ace85d/
тепер питання: що він робив, щоб отримувати таку велику зп?
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20.07.2025 15:09 Ответить
Як шо? - потужно перекладав бумажки з однієї купи на іншу
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20.07.2025 15:13 Ответить
Він був одним з винтиків Системи - судді , прокурори , СБУ , вищі чиновники ... ви навіть не уявляєте ЯКІ там зарплати !
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20.07.2025 15:14 Ответить
Зарплати, пенсії, безкарність для прикоритників - побудована кланова система незгірше ніж привілеї для комунеліти при совку. Quo vadis, Україно при зелено- ригах?
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20.07.2025 15:32 Ответить
це зп за 4 місяці, адже 21.08. він "був кандидатом".
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20.07.2025 15:37 Ответить
Це не прокурор. А так... Тому нам його так показово і "згодовують" - дивиться, мов, які ми принципові... Відволикають нашу увагу від основного...
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20.07.2025 15:10 Ответить
...............................розстріляйте свою елітну дермову пдлу..
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20.07.2025 15:12 Ответить
Інформація, яка сподобається читачам: сьогодні син зрадника Андрія Молочного - Андрій Андрійович Молочний, працівник прокуратури, 2001 року народження збив на пішохідному переході жінку і зник з місця пригоди.

Непогано зрадники, але друзі по гумору влади прилаштували дітей, поки самі сидять у Москві...

Розлідувач Володимир Бондаренко написав більш детально звідки "ноги ростуть": спойлер - від Столара, Татарова...

Володимир Бондаренко:

"Працівник прокуратури Молочний Андрій Андрійович (2001 р.н.) здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Збив жінку і втік з місця події. Але його затримано (посилання в 1 ком)

його батько Молочний Андрій Сергійович (1978 р.н.) є партнером людини на ім'я Царенко Дмитро Олександрович в фірмі ТОВ "ПРОДАКШН КОМПАНІЯ"

Царенко продюсер медіахолдинга LIVE проросійського нардепа Вадима Столара. Брат Царенка - Михайло є депутатом від Столара в Київраді. Столар намагається повернути собі статус "смотрящєго" за Києвом. Він партнер не тільки Арахамії але й Татарова, які допомогли Столару вивезти його пУголового нардепа Дмитрука в Англію

можливо й сопливого прокурьонка Молочного витягнуть

до речі, МОЛОЧНИЙ АНДРIЙ СЕРГIЙОВИЧ та БАХМАТОВ МАКСИМ IСАНОВИЧ (ака лєдокол, голова Деснянської РДА були засновниками ТОВ "УКРГЕЙМЕКСПОРТ" (33346016), що показує від кого лєдокол зайшов на Трою)

з'ясувалось, що батько прокурьонка Молочного - зрадник, який втік до мск

тобто синок зрадника займає посаду головного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері ОБОРОНИ Центрального регіону

СБУ ау!"
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20.07.2025 15:13 Ответить
Яким "партнером", статтєвим? А то може я партнер Меланії Трамп, не знаєте?
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20.07.2025 15:27 Ответить
Це коріш Притули. Файна Юкрайна, помниш? Землячок, з міста Коростеня, в росії зараз курва
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20.07.2025 15:36 Ответить
Дякую, бо реально був не в курсі, не дивився це лайно.
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20.07.2025 16:24 Ответить
Ти сьогодні в ,,ударі,, Адвокатствуєш чіпляючись до помилкового слова чи випадкової коми. А на рахунок що ти партнер Меланії я повірю. Дрочиш на її фото. Це також форма сексу. Тож можеш відчувати її партнером повноцінно.
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20.07.2025 15:36 Ответить
Яке ще помилкове слово чи випадкова кома? Мені було незрозуміло, як можна про будь яку людину отак сказати: "оцей є партнером отого". По преферансу, чи шо? А він свічку тримав? Завтра про Вас скажуть, що Ви начебто чийсь там партнер.
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20.07.2025 16:21 Ответить
Якщо тількі вона тебе страпоном відхажує...
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20.07.2025 16:05 Ответить
Татаров, з портновськими та аброхамієм, підметушаться, щоб, убивцю Українки, як і беркутню, «виписати на московію»!!!
Єфремов з деркачем, у курсі, як це по «схемі»…
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20.07.2025 15:28 Ответить
Жесть!!!!
Тварини!!!
Риги ональні як клопи, то засохнуть то оживуть аби кров пити вічно!!!
Подивимось, чи посадять його років на 20 і в самі короткі строки.
Не думаю, що цепадоо пахало на роботі. Для роботи є звичайні люди без даху, робочі коні і в одночас груши для биття одночасно.
А ці ******** «молочні» для нагород і почестей і швидкісного ліфту від дворника до головного спеціаліста який нух ..я не петрає, але циеічно знущається з підлеглих.
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20.07.2025 15:31 Ответить
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20.07.2025 16:06 Ответить
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
Я не знаю, що відбувається, але всі реХформи суцільне гімно, навіть гірше - руїна. Що на дорогах, що на вулицях суцільна вакханалія. Ще ніколи не було за кермом стільки обдолбаних, п'яних, зухвалих, агресивних покидьків, не було і стільки бидлоти яка не здатна засвоїти правила дорожнього руху. Начебто вже таки охрінітєльні тестування, така блдь жорстка конкуренція, то як ху...ня бидляча отримує посади, права????? Як???????
А де поліція???? Де вона є в таких випадках, де їх принциповість аби навести порядок на вулицях міст? Вся пішла в лупцювання обраних тецекашниками? Страх що робиться. Так розвалити все могли тільки іуди
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20.07.2025 15:24 Ответить
Скоро они будут ходить с пейсами по улицам украинских городов и отстреливать украинцев из короткоствола, как они это сейчас делают с арабами в палестине!
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20.07.2025 15:32 Ответить
😢😢😢😢
Я вже нічого.не виключаю
Абсурд анархія тут правлять бал(
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20.07.2025 15:34 Ответить
Ніт, монархія. Сталася контрреволюція та наше суспільство повернулося у становий (кастовий, сословний) формат "як було до Ґеволюції 1917 року". Тепер пану безкарно вбити холопа - звичайна справа. Інші пани його не засудять, а думка холопів неважлива, хай от на форумах обуряться та забудуть.
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20.07.2025 16:28 Ответить
Значит надо гасить сынков и донесла высшего сословия аж по полного истребления…
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20.07.2025 16:44 Ответить
Особисто я почав з того, що треба пояснити людям: що, власне, відбувається. Бо у випадку України, контрреволюцію монархістів (вона сталася у 1937-45 рр) доповнювала кацапська окупація. Від останньої начебто звільнилися у 1991 року, і вирішили: всьо, ми вільні, а отже щасливі. Але національне визволення не доповнено соціальним: залишився той самий розподіл на панів та холопів, очолив Україну колишній очільник ЦК КПУ, та й решта комуністів залишилися на посадах - в тому числі директорських, прокурворських, професорських. А тепер вже там сидять їхні діти та онуки: "вони народжені, щоб нами управляти", лякають нас бурятами, а сами панують, крадуть та збиткуються. Під гаслами шароварного патріотизму ("під вашими гаслами ми прийдемо до своїх цілей"). Оце має усвідомлювати кожен з нас! А далі, то не мені вирішувати: чи зробити те, що Ви пропонуєте, чи оформити розшарування суспільства законодавчо, як було до 1917: "пан має право безкарно вбити холопа за потреби", щоб не влаштовували безглузді дискусії на форумах. Вбив, вбивали, і ще вбиватимуть. Нащо струшувати повітря?
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20.07.2025 17:03 Ответить
Пів Київа гасає на спорткарах з шаленою швидкістю..Бо столиця перш за все надвелике скупчення усяких чиновників та мажорів - ухилянтів для яких Закон не писан...Бісяться від жиру та можливостей....і це під час війни!!
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20.07.2025 15:28 Ответить
Потому шо окружающе лошйо має знати, хто вони по жизн
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20.07.2025 15:48 Ответить
Через деякий час цей прокурор скаже, що хоче приєднатися до ЗСУ, звісно, за станом здоровʼя він буде підходити тільки для служби у тилових частинах і побачите ви його вже в "Ужгородському котлі".
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20.07.2025 15:37 Ответить
Жодного коментаря що "утирка прокурорського" чекає справедливе покарання НЕМАЄ! Така довіра до влади!
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20.07.2025 15:42 Ответить
Чим щось коментувати є одне питання, а він інвалід, пенсіонер, або просто дерьмо
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20.07.2025 15:45 Ответить
Все разом.
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20.07.2025 15:54 Ответить
Треба йому премію виписати за морольні збитки та побиту машину (сарказм).
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20.07.2025 15:53 Ответить
Жінки дуже шкода. Ну а що ви хотіли, життя вдалося, броня є, з.п. гарна є, життя є, тцк не проблема, можна і побухати ... так і живемо. Поки одні воюють, то інші "з бронями" убивають своїх в тилу, бухають і т.д. Це ж не ухилянт збив, відмажуть, умовно дадуть і все, як було багато разів.

Суддя який збив військового ЗСУ на смерть в Києві досі не покараний, але то вже всі забули.
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20.07.2025 15:56 Ответить
Порохобандерівець вже їде на "буханці" зі зброєю. Чекайте - скоро доїде
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20.07.2025 15:57 Ответить
Так, скоро отримають свої грошики і набіжать знову, така в них робота, бо на нормальну роботу ніхто таких не бере. Нажаль є такі люди, які за бабло готові на все. Зараз люди відбивають чоловіків, бо розуміють, що якщо що, то ця вся агентура втече першою, військові це давно говорять, ну і всі бачили, коли люди самі з військоматів діставали зброю для самозахисту, бо військомати покидали і т.д. Нажаль, зараз такі СТРАШНІ часи, нажаль і в 32-му році багато де їжу у своїх забирали манкурти українці зрадники своїх людей, з якими навіть недалеко жили (книги є історичні і там жах), і як самі люди казали, що свої були гірші чужих і чому так - не зрозуміло, певно психіка така пробита.

Ще є невеликі сподівання, що таки будуть зміни, але звідки вони підуть - поки не зрозуміло.
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20.07.2025 16:06 Ответить
Цікаво, а місцеві "термінатори", місцеві воїни A. Boyanov, Порохобандерівець, Yuri I, браві хлопці в камуфляжі, які весело ногами гамселять цивільних - вони не хочуть спитати з винуватця трагедії - по факту "хазяїна України" ?? Ні? Ой, а що сі сталося? А де "розстрільна команда" ?? Га? Ой, та що ж такоє - нікого немає

Хлопці зі зброєю, як вони самі постійно кажуть і нам тут погрожують. Час настав - ваш вихід!!

PS. Кажу наперед - нічого не буде. Співпобітника прокуратури відмажуть. Зате дуже скоро десь випадково "помре" черговий кріпак в воєнкоматі, смерті якого будуть радіти всі вищезгадані персонажі
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20.07.2025 15:56 Ответить
а чого вони за невідому бабу будуть ризикувати?
в неї родичи є
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20.07.2025 16:22 Ответить
А що прокурорам, суддям і офісу президента, в них війни немає, в них настали жнива косити бабло з клієнтів і Боневтік все підкидає і підкидає їм до зарплати з бюджету. А підкидає не ЗСУ, а цим баригам, щоб захищали його зелену дупу від народу і особливо ЗСУ.
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20.07.2025 16:00 Ответить
зроблять публічно-показовий процес очищення рядів прокуратури з посадкою на років 10, чи більше.
Але прокурорів-інвалідів з пенсіями в 200К - не чіпатимуть. Бо ті- свої, вже вилужилися, стажем довели свою вірність. А цей - молодий, та й влип в таку халепу.... яка засліплює всі негативи прокуратури
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20.07.2025 16:15 Ответить
Тільки вендетта (кровна помста) ще може врятувати цю Богом забуту країну і її безтолковий,нікудишній але мудрий нарід! В даному випадку: це ліквідація самого Молочного,прокурорчика,який взяв його на роботу і суддю та прокурорчика,які відпустять Молочного під підписку,як смертельного інваліда,з діда-прадіда...
Але,думаю,буде не так: Молочний трохи посидить,тим часом сім"ю загиблої спробуй купити і пресувати,сім"я напише ,що претензій не має,у інваліда Молочного МСЕК виявить купу смертельних діагнозів і його тихенько випустять на волю,під підписку,що він йде в ЗСУ бити клятого москаля до смерті...
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20.07.2025 16:22 Ответить
іще,якщо заслужений прокурорський інвалід Молочний у такому вигляді сміливо сів за кермо і так ганяв по Києву....значить він впевнений,що у разі ускладнень йому НІЧОГО не буде!
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20.07.2025 16:24 Ответить
Просто повісити
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20.07.2025 16:25 Ответить
Родичі можуть посприяти справжньому покаранню. Головне щоб вони цього хотіли. В будь якій колонії, СІЗО або вязниці можна захворіти на туберкульоз, гепатит С, отримати ВІЧ інфекцію і просто отруїтися грибочками або консервою. Можна отримати несумісну з життям травму на виробництві, або важку інвалідність. Останнє взагалі то садизм, але бувають мудаки які заслуговують саме на те щоб сцятися під себе решту життя. Саме в місцях позбавлення волі найлегше привести вирок у виконання. Це мудак буде сидіти в Менській колонії-санаторії для чиновників та мєнтів. Там дві категорії. Опери яких посадили свої за те що заважали зловживати начальству і начальство яке ритуально відбуває покарання. То ж навіть там є люди які здатні покарати мудака з прокуратури і повністю позбавити його подальшої карєри чиновника. Саме такі мудаки роблять життя в Україні нестерпним...
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20.07.2025 16:34 Ответить
В основному більшість злочинів за кермом, це «елітка» і припасені навколо неї. Багато грошей, здорова морда, піддуті тьолки, сауни,порошок чи зелений змій. Все, як і до війни… Як завжди.
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20.07.2025 16:35 Ответить
Яка тварюка очолювала медкомісію, яка давала дозвіл на отримання прав прокурором - інвалідом. (на всю голову)...
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20.07.2025 17:11 Ответить
 
 