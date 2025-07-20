Сотрудник прокуратуры, насмерть сбивший женщину в Киеве, является сыном комика-предателя Молочного, - журналист Андриюк
Работник прокуратуры Андрей Молочный, который насмерть сбил женщину в Киеве и пытался скрыться с места ДТП, является сыном комика-предателя Андрея Молочного.
Об этом в соцсети фейсбук написал журналист Константин Андриюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Андрей Андреевич Молочный (2001 г.р.) - главный специалист отдела кадровой работы и государственной службы Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. Он - сын комика Андрея Сергеевича Молочного, уроженца Коростеня (1978 г.р.), который был резидентом Comedy Club и актером комедийного сериала "Файна Юкрайна"", - говорится в заметке.
Журналист отметил, что Молочный-старший - пророссийски настроенный, отличился многими антиукраинскими выступлениями и сообщениями. После начала российско-украинской войны он переехал жить в Россию. Имеет четырех сыновей и дочь.
Андриюк также опубликовал скриншот одного из сообщений Молочного-старшего, в котором тот называет украинцев - "фашистами".
Напомним, что накануне в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП.
Сбитая работником прокуратуры на пешеходной зоне в Киеве женщина умерла в больнице.
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І хто ж його такого синочка призначив на посаду яка впливає на відбір кадрів і пов*язана з держтаємницями?
Доведіть мені що він не зливав ті таємниці татусю.
А як себе почуває Притула? Не шкодує, що його дружбан там? Які могли бути в них відносини, якщо молочний має в голові кашу, шо в Києві фашисти, а жуков і ватутін герої.
ви вмієте розсмішити
Поки цей зелений утирок при владі,нічого нормального(навіть не хорошого) в Україні не буде!!!!!
Радійте,очумєлая отара 73%
Хто його перевіряв?