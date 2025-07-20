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Новости Работник прокуратуры Молочный сбил женщину
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Сотрудник прокуратуры, насмерть сбивший женщину в Киеве, является сыном комика-предателя Молочного, - журналист Андриюк

ДТП с участием прокурора Молочного

Работник прокуратуры Андрей Молочный, который насмерть сбил женщину в Киеве и пытался скрыться с места ДТП, является сыном комика-предателя Андрея Молочного.

Об этом в соцсети фейсбук написал журналист Константин Андриюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Андрей Андреевич Молочный (2001 г.р.) - главный специалист отдела кадровой работы и государственной службы Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. Он - сын комика Андрея Сергеевича Молочного, уроженца Коростеня (1978 г.р.), который был резидентом Comedy Club и актером комедийного сериала "Файна Юкрайна"", - говорится в заметке.

Журналист отметил, что Молочный-старший - пророссийски настроенный, отличился многими антиукраинскими выступлениями и сообщениями. После начала российско-украинской войны он переехал жить в Россию. Имеет четырех сыновей и дочь.

Андриюк также опубликовал скриншот одного из сообщений Молочного-старшего, в котором тот называет украинцев - "фашистами".

сообщение

Напомним, что накануне в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП.

Сбитая работником прокуратуры на пешеходной зоне в Киеве женщина умерла в больнице.

Читайте также: Сбитая работником прокуратуры женщина умерла в больнице. Молочный был пьяным за рулем, - Кравченко. ФОТО

Автор: 

ДТП (7712) Киев (25887) прокурор (1137)


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Топ комментарии
+9
Яблучко від яблуньки не далеко падає.
І хто ж його такого синочка призначив на посаду яка впливає на відбір кадрів і пов*язана з держтаємницями?
Доведіть мені що він не зливав ті таємниці татусю.
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20.07.2025 20:39 Ответить
+8
Эта конторка отличное место работы для детишек зрадников,бронь,хабари,премии - все делв,убд и группу хоть успели ему оформить.
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20.07.2025 20:38 Ответить
+7
А як так сталося, що син зрадника України працює в прокуратурі? Як там проводився відбір? Але чому я запитую, при Зе чим більше прославляєш кацапів, маєш їх паспорт, родичів на росії чи бізнес - той свій в доску.
А як себе почуває Притула? Не шкодує, що його дружбан там? Які могли бути в них відносини, якщо молочний має в голові кашу, шо в Києві фашисти, а жуков і ватутін герої.
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20.07.2025 20:43 Ответить
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А міг би зараз з Притулою та Максом ЛЄДОКАЛОМ Бахматовим пілить бабло. Але мабуть тупий і більш ні на що не здатний, окрім як крівлятись на сцені, тому і звалив в мацкву. Ну і славно!
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20.07.2025 20:37 Ответить
Ви по ходу також під коксом)
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20.07.2025 20:46 Ответить
Так максік лєдакол-бахматов зробив карколомну кар'єру ,його зєля призначив "смотрящим " на Троєщині ,ой вибачте головою Деснянської РДА ,і яке має відношення відношення це чмо до Троєщини ?
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20.07.2025 20:52 Ответить
в будущем можно ожидать клоунских погромов? или фотографов и фитнес-тренеров - тоже за компанию? хотя у них у всех наверняка двойное гражданство.
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20.07.2025 21:04 Ответить
будет отличный критерий отбора
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20.07.2025 21:05 Ответить
Не зрозумів гумору .
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20.07.2025 21:10 Ответить
Эта конторка отличное место работы для детишек зрадников,бронь,хабари,премии - все делв,убд и группу хоть успели ему оформить.
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20.07.2025 20:38 Ответить
Яблучко від яблуньки не далеко падає.
І хто ж його такого синочка призначив на посаду яка впливає на відбір кадрів і пов*язана з держтаємницями?
Доведіть мені що він не зливав ті таємниці татусю.
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20.07.2025 20:39 Ответить
Їх там взагалі хтось перевіряє на родичів зрадників?
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20.07.2025 20:45 Ответить
Цеж не керівник БЕБ, який воює більше 5років і служить в СБУ, це ж всього навсього прокуратура, а там такі (слухняні) потрібні...
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20.07.2025 20:40 Ответить
А що, в Києві був пам'ятник Жукову? На якій підставі? Його ж Ватутін звільняв, якого потім Хрущов та Жуков вбили.
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20.07.2025 20:40 Ответить
Не звільняв, а окупував. Чи для тебе російські окупанти кращі за німецьких?
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20.07.2025 21:16 Ответить
А як так сталося, що син зрадника України працює в прокуратурі? Як там проводився відбір? Але чому я запитую, при Зе чим більше прославляєш кацапів, маєш їх паспорт, родичів на росії чи бізнес - той свій в доску.
А як себе почуває Притула? Не шкодує, що його дружбан там? Які могли бути в них відносини, якщо молочний має в голові кашу, шо в Києві фашисти, а жуков і ватутін герої.
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20.07.2025 20:43 Ответить
ржу з цього питання "А як так сталося, що син зрадника України працює в прокуратурі?"

ви вмієте розсмішити
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20.07.2025 21:05 Ответить
Бо прокуратура це взагалі розсадник зрадників та "інвалідів"! А цей молокосос в свої 24, а став ще раніше - головний спеціаліст відділу кадрової роботи...
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20.07.2025 21:17 Ответить
ну все - тепер точно посадять. Відповість за всіх хто вже втік, гад такий. А СБУ знайде в телефоні переписку і червону зірку. Бачу світить йому держ зрада.
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20.07.2025 20:44 Ответить
Держзрада повинна світити всій контролюючій ланці і його особистому керівництву.
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20.07.2025 20:47 Ответить
він забуханий людину вбив, його треба посадити рочків на 15
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20.07.2025 21:06 Ответить
Хтось хоче, щоб я повірив, що синуля - головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Джерело: https://censor.net/ua/n3542903 не контактує з папашей-зрадником. І напевне так і залишився б здавати секрети оборони кацапам через папашу, якби не ця аварія. Про те, що він втік не дуже далеко від зрадника-папаші свідчить той факт, що скоївши ДТП п'чним, він вчинив злочин і посилив цей злочин тим, що хотів уникнути аідповідальності, спробувавши втекти.
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20.07.2025 20:46 Ответить
Іноді ловлю себе на думці, що в Месниках Танос перчаткой бєсконєчності половину люмпена утилізував не даремно. Думаю правильно він все зробив
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20.07.2025 20:59 Ответить
ні.
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20.07.2025 21:21 Ответить
Ну як тепер довіряти вот етім всєм?…
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20.07.2025 20:54 Ответить
Синок корєша найдосвідченнішого-головний спеціаліст кадрової служби прокуратури в 24 роки,плядь.
Поки цей зелений утирок при владі,нічого нормального(навіть не хорошого) в Україні не буде!!!!!
Радійте,очумєлая отара 73%
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20.07.2025 20:58 Ответить
відкрию вам таємницю,в історії людства ще не було ЖОДНОГО випадку коли б яхуди зробили іншим народам добра хоч на шекель! а ми їх вибрали царями над нами,щоб вони нами керували!! чого ж ми тоді від них ждемо??
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20.07.2025 21:22 Ответить
Як кажуть - діти за батьків не відповідають ?! Але це все байки. Для любого кандідата на службу у силових структурах потрібна автобіографія, де вказуєш хто твої батьткі і хто вони такі. За молодості, довелось ще і анкету заповнювати - чи були родичі в полоні, на окупованой теріторії. Мова звісно шла про події другої світової, але тоді вже минуло понад 40 років. Тому питання - хто брав цього синка на службу в ПУ?
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20.07.2025 21:09 Ответить
Ще один доказ того що у нас з цією системою шансів не багато
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20.07.2025 21:11 Ответить
Хто його взяв на роботу в прокуратуру? Причому - в генеральну?
Хто його перевіряв?
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20.07.2025 21:12 Ответить
Такий самий підар
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20.07.2025 21:13 Ответить
Ублюдська сімейка...
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20.07.2025 21:15 Ответить
Це той молочний подЄдьнік Притули?
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20.07.2025 21:16 Ответить
Синок бакланова в сбу сидить теж недарма,
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20.07.2025 21:19 Ответить
Схоже в нас немає СБУ...Є там якийсь Вася,який знімає тупі рекламні відосики...
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20.07.2025 21:20 Ответить
Це ті, хто в Україні створює "український" культурний продукт, який продукує російськомовних. Інших не допускають, або просто знищують.
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20.07.2025 21:23 Ответить
Прокурорська гнида,яка до того ж має бронь...а тепер ще й " відмажеться" завдяки зв'язкам...
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20.07.2025 21:25 Ответить
 
 